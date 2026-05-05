Thomas Hindle

Ranking dos MVP da MLS: Lionel Messi lidera, mas será que Sam Surridge, Hany Mukhtar ou Timo Werner conseguem alcançá-lo?

Lionel Messi continua sendo o favorito ao prêmio de MVP da MLS, desde que jogue minutos suficientes, mas Sam Surridge, Hany Mukhtar, Timo Werner e outros estão se destacando cada vez mais.

De alguma forma, a MLS está prestes a entrar em uma pausa. Parece que a temporada está apenas ganhando ritmo, com a maioria das equipes já tendo disputado mais de dez partidas e a liga começando a tomar forma. Mas, após mais três rodadas, tudo dá uma pausa para a Copa do Mundo. É quase uma pena.

No entanto, é uma boa desculpa para dar uma olhada em alguns rankings de MVP. Não é difícil adivinhar quem lidera o grupo. Mas, além de Lionel Messi? Bem, as coisas ficam complicadas de se definir. O Nashville SC, que teve um início avassalador, tem vários candidatos. Enquanto isso, houve atuações brilhantes do NYCFC, LAFC e FC Dallas. Mesmo que seja quase certo que Messi conquiste seu terceiro prêmio consecutivo de MVP, certamente há argumentos a favor de vários outros talentos da liga.

O GOAL analisa alguns candidatos ao prêmio de MVP da MLS antes da pausa da liga para a Copa do Mundo...

    Algumas menções honrosas

    Há muitos bons jogadores de futebol nesta liga, e alguns que certamente poderiam se destacar aqui. Anders Dreyer certamente teria chances, mas o San Diego tem enfrentado dificuldades até agora — o que minimiza um pouco o impacto de suas 10 contribuições para gols. Hugo Cuypers é um candidato legítimo à Chuteira de Ouro — e o Chicago começou muito bem —, mas há atacantes mais eficazes aqui. Foi igualmente difícil deixar de fora a dupla do Whitecaps, Sebastian Berhalter e Brian White. Seria de se esperar que um Evander em plena forma também entrasse na disputa.

    7Son Heung-Min, LAFC

    Certo, vamos abordar primeiro o elefante na sala. Não, Son Heung-Min não está tendo sua melhor temporada em termos de gols. Ele ainda não balançou as redes na MLS. Isso é um choque imenso. Ele é o tipo de jogador que deveria marcar 20 gols por temporada na MLS. Mas limitar Son aos gols é não compreender seu jogo e o LAFC como um todo. Em primeiro lugar, Son tem sete assistências em 685 minutos. Ele também está atuando em uma função mais recuada, com uma média menor de chutes e menos oportunidades de finalização. É muito provável que esses gols venham.

    No entanto, Son tem sido habilmente utilizado como armador pelo novo técnico Marc Dos Santos. Esta é uma versão diferente do mesmo jogador, e o LAFC ainda está em terceiro lugar na Conferência Oeste. Ele é o concorrente mais óbvio de Messi ao prêmio de MVP? Não. Mas ele está na disputa.

    6Nico Fernández, NYCFC

    O NYCFC pode ter enfrentado dificuldades este ano. Quando se perde dois jogadores fundamentais, é bem provável que o desempenho caia. E, embora o NYCFC não pareça exatamente o mesmo time que conseguiu uma campanha improvável até as finais da Conferência Leste, certamente não caiu tanto assim. Há alguns motivos para isso. Pascal Jansen é um técnico realmente excelente, capaz de montar um time. Maxi Moralez, aos 39 anos, ainda está entre os meio-campistas ofensivos mais eficazes da MLS — e já soma seis assistências.

    Mas a diferença principal talvez seja Nico Fernández. O atacante argentino tem contribuído em todas as áreas do campo para o The Pigeons. Mas seus gols — oito só na MLS — têm sido cruciais. Fernández é, de certa forma, um atacante, mas ele circula pelo campo e desenvolveu uma excelente sintonia com Moralez. Quando ele está na escalação, o NYCFC sempre sente que tem uma chance.

    5Sam Surridge, Nashville

    Que tal um jogador que manda a bola pro fundo da rede e não faz muita coisa além disso? Surridge sempre foi esse tipo de jogador. O ex-jogador do Nottingham Forest é a escolha perfeita para o Nashville. Basicamente, ele marca gols. E é exatamente disso que este time — que conta com muito talento criativo ao seu redor — precisa tanto. Surridge teve sua melhor temporada de gols na MLS até agora no ano passado, marcando 25 gols em 37 jogos. Nesta temporada, ele está superando esses números. Surridge tem nove gols em sete partidas — mesmo tendo sido titular em apenas quatro jogos.

    Seu estilo de jogo também não mudou muito. Todos os seus gols, com exceção de um, foram marcados dentro da área. Ele tem uma média de quase dois gols por 90 minutos. Em sua melhor partida da temporada, Surridge teve oito toques na área e marcou três gols. Isso é algo absurdo e certamente bom o suficiente para colocá-lo na disputa pelo prêmio de MVP.

    4Petar Musa, FC Dallas

    Musa sempre foi um artilheiro consistente na MLS. Ao chegar a este ano, ele já havia marcado 36 gols em quase duas temporadas completas. São números bastante bons para um time que não compete de fato na Conferência Oeste. Ele é um jogador divertido, o tipo de “9” puro que o futebol, de maneira mais ampla, está começando a valorizar novamente.

    É algo que combina muito bem com Musa. Para ser justo, ele é mais do que apenas um finalizador — seus números de criação de chances são sólidos (13 em 10 partidas). Mas são os gols que se destacam: 10 em nove partidas como titular. No momento, ele está empatado com Cuypers na disputa pela Chuteira de Ouro. Nada mal.

    3Timo Werner, San José

    A única razão pela qual Werner não está em uma posição mais alta é que ele levou alguns jogos para acumular minutos — e ainda não é exatamente um titular indiscutível nessa equipe realmente excelente do San Jose. Ele saiu do banco nas duas primeiras partidas e somou pouco mais de 450 minutos em todas as competições até agora. Estamos lidando com uma amostra pequena aqui.

    Mas, nesse período, ele tem sido simplesmente magnífico. Em sete jogos da MLS, Werner somou nove contribuições para gols. Suas habilidades de armador, antes praticamente ignoradas na Europa, estão bem evidentes. Dêem-lhe tempo, e Werner poderá disputar o primeiro lugar.

    2Hany Mukhtar, Nashville SC

    De alguma forma, Mukhtar tornou-se uma espécie de ídolo dos intelectuais. Grande parte da MLS parece ser movida por estatísticas. São tantos jogos, tantas equipes, que são os números que realmente se destacam. Mukhtar tem sete participações em gols em sete partidas como titular. Esses números não são nada espetaculares. No entanto, o camisa 10 é muito mais do que a ficha de estatísticas. Na verdade, ele é o coração pulsante da melhor equipe da Conferência Leste. Tudo passa por ele.

    O Nashville teve que se adaptar um pouco. A chegada de Cristian Espinoza trouxe um elemento extra ao ataque. Mukhtar tem tido menos oportunidades de finalização. Às vezes, ele é o jogador que dá o passe antes do passe. E mesmo que a MLS considere “assistências de hóquei”, ele nem sempre é o responsável por dar o passe decisivo. Mas ele faz praticamente tudo o que há entre uma coisa e outra.

    1Lionel Messi, Inter de Miami

    Quem mais poderia ser? Na verdade, é bem simples. Enquanto Messi jogar na MLS, ele será o melhor jogador da liga — e nem sequer há comparação. A ironia aqui é que os números não refletem totalmente isso. Em 10 jogos, ele contribuiu para nove gols, mas marcou apenas um nos últimos três.

    Há uma sensação, porém, de que ele está apenas cumprindo tabela. O Inter Miami teve que se reconstruir e se renovar sem Jordi Alba, que certamente ajudava a tirar o melhor de Messi. O sistema ainda está um pouco instável aqui, e sua conexão com o novo contratado Germán Bertrame ainda não está totalmente estabelecida. Sua liderança nesta posição é tão sólida quanto deveria ser? De forma alguma. Ele vai ganhar mesmo assim? Quase com certeza.