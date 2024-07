Ramón Díaz no Corinthians: tempo de contrato, salário e bastidores do acordo

Comissão técnica do argentino vai receber cerca de 80% do que faturava em São Januário, conforme apurado pela reportagem

Ramón Díaz será o novo técnico do Corinthians. Depois de receber uma negativa de Fábio Carille, que vai permanecer no Santos, o Timão acertou a contratação do estrangeiro para o cargo que era ocupado por António Oliveira.

A GOAL apurou bastidores sobre a chegada do novo treinador à Neo Química Arena, como tempo de contrato, valor de salário e o que convenceu o argentino a aceitar o convite do Timão.

Díaz queria voltar a trabalhar no Brasil, mesmo que a experiência no Vasco tenha culminado em problemas, conforme trazido pela reportagem à época. Até hoje, há uma discussão em relação à multa rescisória do treinador, avaliada em cerca de R$ 30 milhões.

