Antonio Raimondo, atacante do Frosinone que marcou três gols nesta noite na vitória por 4 a 2 sobre o Sassuolo, falou à DAZN: "Eu, como os grandes artilheiros? As comparações são exageradas. Penso em dar o máximo, seguir o treinador e ajudar a equipe". Em sete rodadas do campeonato, Raimondo marcou sete gols e se tornou, ao menos por esta noite, o artilheiro da competição.
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Raimondo não para mais: "Mas as comparações são exageradas"
"Devo ao treinador grande parte da minha trajetória. Eu vinha de uma temporada em que tinha feito merda - acrescenta o jogador nascido em 2004, segundo o TMW -. Graças a ele, estou melhorando muito. Só tenho a agradecer".
E, por fim: "O que digo aos técnicos do fantasy que acreditaram em você no início do ano? Agradeço a confiança deles".
Depois, à SKY: "O mais bonito foi o terceiro. É uma emoção incrível marcar meu primeiro hat-trick como profissional. Pedi para todos assinarem a bola".
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