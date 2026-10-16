Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Raimondo FrosinoneGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Raimondo não para mais: "Mas as comparações são exageradas"

A. Raimondo
Frosinone
Campeonato Italiano

Atacante do Frosinone, líder da artilharia da Série A, fala

Antonio Raimondo, atacante do Frosinone que marcou três gols nesta noite na vitória por 4 a 2 sobre o Sassuolo, falou à DAZN: "Eu, como os grandes artilheiros? As comparações são exageradas. Penso em dar o máximo, seguir o treinador e ajudar a equipe". Em sete rodadas do campeonato, Raimondo marcou sete gols e se tornou, ao menos por esta noite, o artilheiro da competição.

  • "Devo ao treinador grande parte da minha trajetória. Eu vinha de uma temporada em que tinha feito merda - acrescenta o jogador nascido em 2004, segundo o TMW -. Graças a ele, estou melhorando muito. Só tenho a agradecer".


    E, por fim: "O que digo aos técnicos do fantasy que acreditaram em você no início do ano? Agradeço a confiança deles".


    Depois, à SKY: "O mais bonito foi o terceiro. É uma emoção incrível marcar meu primeiro hat-trick como profissional. Pedi para todos assinarem a bola".


    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
Próximas partidas
ATA

ATA

Campeonato Italiano

25 de out. de 2026

FRC

FRC