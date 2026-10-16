Raimondo não para mais: "Mas as comparações são exageradas"

"Devo ao treinador grande parte da minha trajetória. Eu vinha de uma temporada em que tinha feito merda - acrescenta o jogador nascido em 2004, segundo o TMW -. Graças a ele, estou melhorando muito. Só tenho a agradecer".





E, por fim: "O que digo aos técnicos do fantasy que acreditaram em você no início do ano? Agradeço a confiança deles".





Depois, à SKY: "O mais bonito foi o terceiro. É uma emoção incrível marcar meu primeiro hat-trick como profissional. Pedi para todos assinarem a bola".



