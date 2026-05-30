Raheem Sterling foi preso sob suspeita de dirigir sob o efeito de drogas após um acidente envolvendo seu Lamborghini

Sterling foi posteriormente detido e, mais tarde, liberado sob fiança, enquanto as investigações continuam. As autoridades estão investigando as circunstâncias do acidente e as alegações relacionadas ao motorista. A Polícia de Hampshire divulgou os detalhes do incidente em um comunicado oficial.

“Pouco antes das 9h da quinta-feira, recebemos relatos de que um Lamborghini havia colidido com as barreiras na M3, sentido sul, perto do trevo de Minley. Nenhum outro veículo se envolveu no acidente e não houve relatos de feridos”, afirmou o comunicado.

“O motorista, um homem de 31 anos, de Berkshire, foi preso sob suspeita de dirigir sob o efeito de drogas, dirigir de forma perigosa, posse de droga de Classe C e recusa em fornecer amostra. Ele foi liberado sob fiança enquanto nossas investigações continuam.”