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Raheem Sterling foi preso sob suspeita de dirigir sob o efeito de drogas após um acidente envolvendo seu Lamborghini
Sterling é preso após acidente na rodovia
O atacante do Feyenoord foi detido após um acidente envolvendo seu Lamborghini na rodovia M3 na manhã desta quinta-feira, segundo o Metro. O incidente ocorreu perto do trevo de Minley, e a Polícia de Hampshire recebeu denúncias sobre a colisão pouco antes das 9h. De acordo com a polícia, o veículo colidiu com as barreiras da rodovia. Nenhum outro veículo se envolveu no incidente e não houve relatos de feridos.
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A polícia confirma as acusações após a prisão
Sterling foi posteriormente detido e, mais tarde, liberado sob fiança, enquanto as investigações continuam. As autoridades estão investigando as circunstâncias do acidente e as alegações relacionadas ao motorista. A Polícia de Hampshire divulgou os detalhes do incidente em um comunicado oficial.
“Pouco antes das 9h da quinta-feira, recebemos relatos de que um Lamborghini havia colidido com as barreiras na M3, sentido sul, perto do trevo de Minley. Nenhum outro veículo se envolveu no acidente e não houve relatos de feridos”, afirmou o comunicado.
“O motorista, um homem de 31 anos, de Berkshire, foi preso sob suspeita de dirigir sob o efeito de drogas, dirigir de forma perigosa, posse de droga de Classe C e recusa em fornecer amostra. Ele foi liberado sob fiança enquanto nossas investigações continuam.”
Mais um revés num período difícil
A prisão ocorre em um momento difícil da carreira de Sterling. Outrora um dos principais jogadores ofensivos do futebol inglês, ele obteve grande sucesso no Manchester City, conquistando vários títulos da Premier League sob o comando de Pep Guardiola. No entanto, seu desempenho e sua sorte entraram em declínio desde que deixou o City.
Uma passagem difícil pelo Chelsea foi seguida por um período malsucedido por empréstimo no Arsenal, sob o comando de Mikel Arteta. Após o término de seu contrato com o Chelsea em janeiro, Sterling assinou com o Feyenoord por um período curto. Ele disputou apenas oito partidas da Eredivisie e ficará sem clube neste verão.
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Investigação em andamento enquanto Sterling procura um novo clube
O foco imediato de Sterling será a investigação policial em andamento, após ter sido libertado sob fiança. As autoridades confirmaram que as investigações continuam e que, nesta fase, ainda não se chegou a nenhuma conclusão. O jogador de 31 anos também enfrenta incertezas quanto ao próximo capítulo de sua carreira esportiva. Sem clube e após algumas temporadas difíceis em campo, o ex-jogador da seleção inglesa precisa agora lidar com um novo escrutínio enquanto aguarda o desenrolar do caso.