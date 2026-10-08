Florin Raducioiu, hoje com 56 anos, ex-atacante romeno com passagens importantes pela Itália em Bari, Brescia, Verona e Milan, se conta em entrevista à Gazzetta dello Sport. O título da entrevista é eloquente para explicar o personagem: "Modelos, vinho e festas, uma vida de circo. Aquelas pílulas no Milan e as injeções no Brescia…".





A VIDA FORA DE CAMPO

"Como jogador, certamente tive alguns vícios. No Monaco, eu era louco por vinho: comprava garrafas de 10 mil euros, fazia jantares de luxo em Montecarlo. Vivia como aposentado, e me arrependo um pouco disso. Poderia ter economizado algum dinheiro e investido. Eram tempos em que você ganhava 80 mil euros por mês, na época era muitíssimo. Quero esclarecer que hoje, de qualquer forma, estou bem economicamente".





AS FESTAS

"Em Milão, fazíamos festas na Hollywood quando dava, Maldini era o mais disputado. Já em Verona, perdi a cabeça por uma modelo romena. Tinha 21 anos, era bonito e rico (risos). Eu era um personagem de circo. Aquele relacionamento durou um ano e não me mantinha lúcido durante as partidas. No fim do ano, fomos rebaixados".





O CASO

"Depois de País de Gales x Romênia, partida que nos classificou para a Copa do Mundo de 94, fui a um pub e me embriaguei de uísque até desmaiar. Vomitei até no táxi. No dia seguinte, levantei e voltei para Milanello de jatinho".



