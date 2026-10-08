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Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Raducioiu: "Modelos, vinho e festas, uma vida de circo. Os comprimidos no Milan, as injeções no Brescia"

F. Raducioiu
Milan
FeralpiSalò

O ex-atacante romeno conta sobre sua vida desregrada fora de campo

Florin Raducioiu, hoje com 56 anos, ex-atacante romeno com passagens importantes pela Itália em Bari, Brescia, Verona e Milan, se conta em entrevista à Gazzetta dello Sport. O título da entrevista é eloquente para explicar o personagem: "Modelos, vinho e festas, uma vida de circo. Aquelas pílulas no Milan e as injeções no Brescia…".


A VIDA FORA DE CAMPO

"Como jogador, certamente tive alguns vícios. No Monaco, eu era louco por vinho: comprava garrafas de 10 mil euros, fazia jantares de luxo em Montecarlo. Vivia como aposentado, e me arrependo um pouco disso. Poderia ter economizado algum dinheiro e investido. Eram tempos em que você ganhava 80 mil euros por mês, na época era muitíssimo. Quero esclarecer que hoje, de qualquer forma, estou bem economicamente".


AS FESTAS

"Em Milão, fazíamos festas na Hollywood quando dava, Maldini era o mais disputado. Já em Verona, perdi a cabeça por uma modelo romena. Tinha 21 anos, era bonito e rico (risos). Eu era um personagem de circo. Aquele relacionamento durou um ano e não me mantinha lúcido durante as partidas. No fim do ano, fomos rebaixados".


O CASO

"Depois de País de Gales x Romênia, partida que nos classificou para a Copa do Mundo de 94, fui a um pub e me embriaguei de uísque até desmaiar. Vomitei até no táxi. No dia seguinte, levantei e voltei para Milanello de jatinho".


  • BARESI

    "No verão de 1993, Franco foi até Berlusconi e disse: 'Precisamos de um jogador como Raducioiu'. Na prática, foi ele quem me levou para o Milan. Nunca vou esquecer isso. Eu queria ter estado no funeral dele, mas estava em Mykonos com a minha família e não consegui ir. Chorei muito. Franco era um ímã humano: tinha um carisma que levava todo jogador a segui-lo e a admirá-lo".


    OS TRATAMENTOS MÉDICOS NA ITÁLIA

    "Se é verdade que na Itália eu fazia tratamentos médicos particulares? Em Brescia, fazíamos injeções endovenosas de um líquido rosa. Nunca entendi bem o que era. Ninguém era obrigado a tomá-las. Os médicos diziam que eram sais minerais e a sessão durava cerca de meia hora. No Milan, por outro lado, os médicos davam comprimidos a quem quisesse. De vez em quando eu os tomava: me diziam que eram vitaminas. Parecia que aumentavam o fôlego durante a partida".



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