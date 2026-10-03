Rabiot: "Com o Milan, teremos 9 partidas em 27 dias, esperamos que não haja lesionados"

"Milan? Antes tem a Bélgica em casa, será importante para terminar em primeiro no grupo, depois teremos alguns dias para descansar um pouco e voltar a Milanello para nos concentrarmos nos próximos jogos. Acho que serão 9 partidas em 27-28 dias, vai ser duro. Teremos de estar prontos, esperamos que não haja muitos lesionados. No momento, estou concentrado no jogo de segunda-feira contra a Bélgica".