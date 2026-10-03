França e Itália saíram do duelo da Nations League com um empate por 1 a 1, e o protagonista da partida foi o meio-campista do Milan, Adrien Rabiot. Falando aos microfones da Sky Sport ao fim do jogo, o francês falou tanto sobre como viu a nova seleção italiana quanto sobre o futuro com o Milan no retorno da longa pausa.
Rabiot: "Com o Milan, teremos 9 partidas em 27 dias, esperamos que não haja lesionados"
A Itália
"A Itália fez uma boa partida, mas nós dominamos e merecíamos vencer, Donnarumma fez uma partida extraordinária, com 3-4 defesas incríveis. A Itália fez um bom jogo também em termos de espírito, eles demonstraram algo, e isso não era algo garantido depois da derrota no primeiro jogo contra a Bélgica. Nós fizemos mais e criamos mais, teríamos merecido mais"
ZIDANE
"A chegada de Zidane? Há muitas coisas positivas. Ele nos pede coisas diferentes, como pressionar logo para recuperar a bola imediatamente, jogar muitos um contra um e ter um grande espírito de equipe. Nisso estamos mostrando muitas coisas, até os atacantes estão correndo muito. Foi uma boa partida".
Milan? Esperamos que não haja lesionados
"Milan? Antes tem a Bélgica em casa, será importante para terminar em primeiro no grupo, depois teremos alguns dias para descansar um pouco e voltar a Milanello para nos concentrarmos nos próximos jogos. Acho que serão 9 partidas em 27-28 dias, vai ser duro. Teremos de estar prontos, esperamos que não haja muitos lesionados. No momento, estou concentrado no jogo de segunda-feira contra a Bélgica".
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