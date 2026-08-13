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Quinton Fortune pede que o Chelsea mire o "excepcional" goleiro do Manchester United, Andre Onana
Fortune recomenda transferência de Onana
O ex-meio-campista do United Fortune pediu que o Chelsea considere uma movimentação surpreendente por Onana, que segue fora dos planos em Old Trafford. O novo técnico do Chelsea, Alonso, comandou uma onda de gastos superior a £300 milhões para trazer mais de dez reforços neste verão. No entanto, o Chelsea ainda não contratou um novo goleiro após a saída de Filip Jorgensen, deixando Robert Sanchez com grandes chances de manter a vaga de titular debaixo das traves.
- AFP
Ex-jogador do Liverpool elogia goleiro camaronês
Onana retornou oficialmente ao Trabzonspor, da Super Lig turca, por um segundo empréstimo consecutivo de uma temporada para a campanha 2026-27, sem opção de compra, enquanto seu contrato com o United vai até junho de 2028.
Em entrevista à Premier Bet, Fortune destacou que o camaronês possui qualidades excepcionais de distribuição, muito valorizadas pelos principais clubes ingleses, incluindo o Chelsea: "Andre Onana pode ser um trunfo para Chelsea, Newcastle United ou Aston Villa na Premier League. Dá para ver a qualidade para sair jogando desde trás, algo que muitos técnicos agora querem no seu estilo de futebol, ele pode ser seu ponto de partida.
"Quando você tem um goleiro como Onana, que consegue lançar uma bola por 45, 55 metros para seu atacante ou meio-campista e quebrar linhas com seus passes, isso pode fazer uma enorme diferença, e ele é um dos melhores nisso. Ele só precisa reencontrar a confiança agora porque, quando um goleiro comete um erro, infelizmente o mundo inteiro vê. Espero que ele consiga voltar à sua melhor forma porque, quando você precisa de um goleiro para sair jogando desde trás, ele pode ser extraordinário."
Elogios à contratação de Welbeck
Além de discutir a situação do goleiro, Fortune comentou sobre as contratações de verão do Chelsea: Danny Welbeck e Jordan Henderson. O ex-internacional sul-africano admitiu que gostaria que o United tivesse trazido Welbeck de volta, ao mesmo tempo em que elogiou a decisão de Alonso de introduzir líderes experientes no vestiário de Stamford Bridge.
Fortune acrescentou à Premier Bet: "Xabi Alonso fez boas contratações para o Chelsea neste verão, mas eu gostaria que tivéssemos visto Danny Welbeck voltar ao Manchester United. Ao contratar Welbeck e Jordan Henderson, ele quer trazer alguns líderes para dar bons exemplos, algo de que você precisa em um clube como o Chelsea, especialmente depois da experiência que Alonso teve no Real Madrid.
"Ele olhou para o vestiário do Chelsea, sentiu que faltava alguma coisa e trouxe jogadores com a personalidade e a experiência certas para fazer a diferença, como Henderson e Welbeck. Eles não são apenas jogadores de altíssimo nível, mas também grandes profissionais."
- Getty Images Sport
Derby do Fulham abre campanha
O Chelsea estreia em sua campanha na Premier League com um dérbi do oeste de Londres contra o Fulham em 24 de agosto. O jogo de abertura servirá como um teste imediato para o esquema tático de Alonso, enquanto ele busca revitalizar uma equipe que terminou a última temporada em 10º lugar. Integrar uma série de novos reforços e resolver a definição do goleiro titular seguirão como prioridades cruciais para o Chelsea antes da nova temporada.
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