Quinton Fortune pede que o Chelsea mire o "excepcional" goleiro do Manchester United, Andre Onana

Onana retornou oficialmente ao Trabzonspor, da Super Lig turca, por um segundo empréstimo consecutivo de uma temporada para a campanha 2026-27, sem opção de compra, enquanto seu contrato com o United vai até junho de 2028.

Em entrevista à Premier Bet, Fortune destacou que o camaronês possui qualidades excepcionais de distribuição, muito valorizadas pelos principais clubes ingleses, incluindo o Chelsea: "Andre Onana pode ser um trunfo para Chelsea, Newcastle United ou Aston Villa na Premier League. Dá para ver a qualidade para sair jogando desde trás, algo que muitos técnicos agora querem no seu estilo de futebol, ele pode ser seu ponto de partida.

"Quando você tem um goleiro como Onana, que consegue lançar uma bola por 45, 55 metros para seu atacante ou meio-campista e quebrar linhas com seus passes, isso pode fazer uma enorme diferença, e ele é um dos melhores nisso. Ele só precisa reencontrar a confiança agora porque, quando um goleiro comete um erro, infelizmente o mundo inteiro vê. Espero que ele consiga voltar à sua melhor forma porque, quando você precisa de um goleiro para sair jogando desde trás, ele pode ser extraordinário."