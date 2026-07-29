Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
MLS All-Star columnGOAL
Ryan Tolmich

Traduzido por

"Queremos tornar isso o mais divertido possível" - o Jogo das Estrelas da MLS ainda importa? Son Heung-Min, Thomas Muller e estrelas da liga entram no debate

Análises
MLS All-Stars
Especiais e Opinião
MLS All-Stars x Liga MX All-Stars
Liga MX All-Stars
Amistosos de clubes

Todo esporte está respondendo a perguntas semelhantes sobre seus Jogos das Estrelas, mas esta semana é sobre algo maior para a MLS

CHARLOTTE -- Dada a sua posição no cenário global do futebol, a MLS enfrenta regularmente desafios diferentes dos de qualquer outra liga. Seu dilema com o Jogo das Estrelas, porém, é familiar. O interesse por esses eventos diminuiu nos esportes americanos, e a MLS está fazendo tudo o que pode para contrariar essa tendência.

É por isso que a liga adicionou novidades ao evento de meio de temporada. O Desafio de Habilidades foi pensado para ser divertido, um momento leve de competição entre estrelas. O formato do jogo em si, que coloca as estrelas da MLS frente a frente com suas contrapartes da Liga MX, leva a um pouco mais de competitividade.

E, ainda assim, a pergunta permanece: isso importa?

Mais uma vez, não é uma questão exclusiva da MLS, mas algo que a liga enfrenta todos os anos. A NBA, com todo o seu poder de estrelas, está tendo dificuldades para gerar interesse em seu Jogo das Estrelas, apesar das mudanças de formato lideradas por grandes nomes como LeBron James, Anthony Edwards e Victor Wembanyama. O Pro Bowl da NFL está, na prática, estagnado há quase uma década. E, por anos, a MLB tentou transformar seu Jogo das Estrelas em um evento maior, adicionando implicações reais nos playoffs na tentativa de fazer os jogadores se esforçarem.

Para uma liga como a MLS, esse evento é mais do que apenas um jogo; é um pilar. É um momento do calendário para que as pessoas mais importantes da liga, tanto jogadores quanto executivos, se reúnam em um só lugar. É um ativo comercializável para patrocinadores. Mais do que tudo, é algo único, uma ponte entre os esportes americanos e o futebol global que, ao mesmo tempo, diferencia e une.

Apesar de tudo isso, seu valor segue em debate, uma conversa intensificada nas últimas duas edições pela ausência de Lionel Messi, a maior estrela da MLS e o jogador de futebol mais famoso do mundo. Com Messi ou sem Messi, a liga precisa decidir no que o Jogo das Estrelas deve se transformar e qual deve ser seu lugar em um calendário cada vez mais lotado.

  • imago-sport-1080511423.jpgDi Sports Photo Agency

    A honra de ser um All-Star

    Quando Steven Moreira chegou à MLS pela primeira vez, em 2021, seu primeiro objetivo era se tornar um All-Star. Agora, ele já conseguiu isso duas vezes.

    "Eu queria ver como era", disse o defensor do Columbus Crew à GOAL. "Porque eu amo a NBA e isso era uma loucura. Eu sou da França, então todos os meus ex-companheiros de equipe, quando viram que eu era um All-Star, ficaram tipo: 'Caramba, isso é loucura!'. O que a liga faz e tudo mais, eles realmente gostam do conceito. Até eu, eu realmente gosto do conceito."

    Moreira não está sozinho. Até algumas das maiores estrelas do jogo veem honra em serem reconhecidas com uma convocação para o All-Star. Thomas Muller ganhou tudo o que você pode ganhar. Son Heung-Min também conquistou bastante coisa. E, nesta semana, os dois estão em Charlotte representando suas ligas e seus clubes. Eles também estão representando a si mesmos e fazem isso ao aproveitar uma conquista que, de fora, parece bastante insignificante no panorama geral das coisas.

    "Ser chamado para o All-Star Game, acho que todo mundo quer participar desses eventos", disse Son. "É uma grande experiência estar aqui com grandes jogadores, grandes nomes, e estou ansioso por isso."

    Para jogadores como Son, o All-Star Game é um pouco de diversão. É uma chance de passar tempo com caras como Muller, Tim Ream e Ashley Westwood, rivais de longa data que viraram companheiros de equipe temporários. Há alegria em jogar ao lado de jogadores contra os quais você sempre batalhou, e há empolgação por poder conhecer as pessoas por trás dos competidores que sempre dificultaram sua vida.

    Este jogo tem um significado diferente para os jogadores jovens, porém. Para estrelas em ascensão como Zavier Gozo, Julian Hall e Lucas Herrington, é uma rara oportunidade de jogar ao lado de ídolos.

    "Parece estranho, mas isso só me faz lembrar de quando eu tinha 17 ou 18 anos, sabe?", disse Son. "Provavelmente, eles estão um pouco nervosos, mas é uma experiência incrível. Acho que eles têm a chance de aprender, de conversar conosco e de jogar conosco. Acho que é uma grande honra.

    "Além disso, eu digo que idade é só um número, então acho que eles merecem estar aqui. Nós, como atletas, ficamos felizes em tê-los, e também, do meu lado, fico muito feliz em jogar com os garotos. Eu também estou aprendendo algo com esses jovens e com a geração mais nova."

    Enquanto Son passa seu tempo com gerações tanto jovens quanto mais velhas, há reuniões e discussões acontecendo nos bastidores que mudam a trajetória da liga.

    • Publicidade
  • GarberMLS Soccer

    Importância fora de campo

    Há alguns momentos no calendário em que é fácil reunir um grupo de bilionários. O Jogo das Estrelas da MLS é um desses momentos. Enquanto o foco do mundo exterior está na partida, as pessoas que determinam o rumo da liga se reúnem na cidade-sede para tomar decisões que geram efeitos muito além da semana do All-Star.

    Na quarta-feira, o The Athletic informou que o Conselho de Governadores da MLS se reunirá na quarta-feira em Charlotte. Essa reunião incluirá uma proposta do comitê esportivo e de competições que pode reformular os formatos de montagem de elenco da liga. Por causa disso, os momentos mais importantes da semana do All-Star não estarão acontecendo em campo, mas sim em saguões de hotéis e salas de conferência, enquanto o futuro da MLS é decidido.

    Enquanto isso, a semana do All-Star também é um momento crucial para o presente. Cada um dos patrocinadores corporativos da MLS tem algum tipo de envolvimento com a semana do All-Star, que é ao mesmo tempo um importante ativo comercializável para a liga e uma experiência/ponto de encontro para patrocinadores atuais ou potenciais.

    Assim, embora o jogo em si seja a parte que atrai a audiência, ele é, de certa forma, quase secundário. Mais do que qualquer coisa, o jogo é uma desculpa para reunir todos e tomar decisões que significam muito, muito mais.

  • MLS All-Star Game 2025Getty Images

    Rivalidade x lógica

    Na verdade, o jogo também é um tanto secundário para os jogadores. Depois de um verão de Copa do Mundo movimentado, as estrelas da MLS atuaram no último fim de semana e voltarão a jogar no próximo.

    No último sábado, Columbus Crew e FC Cincinnati se envolveram em uma confusão no túnel após a partida e, nesta semana, Moreira e Max Arfsten vestem a camisa ao lado de Evander. Neste sábado, o técnico do MLS All-Star, Dean Smith, comandará o Charlotte FC contra o Chicago Fire poucos dias depois de dirigir Philip Zinckernagel. Os jogos de verdade, claro, significam mais.

    Quando você leva em conta também a situação da Copa do Mundo, tudo isso resulta em um período caótico para os jogadores, em que a questão das viagens está longe do ideal. Há também o elefante na sala: o calendário deste ano, em particular, deixou de fora algumas das maiores estrelas da liga. Lionel Messi e Rodrigo De Paul não retornaram após a participação na Copa do Mundo, enquanto Sebastian Berhalter e Hugo Cuypers não são mais jogadores da MLS.

    A ausência de Messi, claro, tira muito do brilho de um evento que, para muitos, é um tanto inconveniente.

    "Obviamente, se eu for honesto, o calendário foi um pouco louco porque tivemos jogos demais e encaixar esta partida nesse calendário, acho que foi um pouco louco", disse Son. "Mas veja, esta experiência é enorme para todos. Thomas e eu estamos ficando um pouco mais velhos, mas acho que esta experiência é especial. Não importa quantos anos você tenha, e todos nós estamos animados e felizes por estar aqui, e queremos tornar este jogo o mais especial possível."

    Para isso, a liga alterou o formato. Em vez de enfrentar potências europeias na pré-temporada, os All-Stars da MLS agora competem contra uma seleção dos melhores da Liga MX.

    "Quando você traz os times ingleses para cá, eles estão no meio da pré-temporada e não levam isso a sério", disse Ashley Westwood, capitão do Charlotte FC e ex-estrela do Burnley. "Para eles, é só um treino. Jogar contra a Liga MX torna isso mais competitivo. Estamos representando a MLS, representando os Estados Unidos, e queremos vencer."

    Como Westwood diz, este formato é uma tentativa de se apoiar na rivalidade entre Estados Unidos, Canadá e México. Também faz parte de uma relação contínua entre as duas ligas, que buscam ajudar a elevar uma à outra no cenário global.

    "A rivalidade começa lá em cima e vai descendo por todos os níveis", disse Tim Ream, capitão da USMNT. "Não acho que haja como evitar dizer isso. Começa no topo. Começa no nível da liga. Vai para os times. Vai para os jogadores. Vai para os laços familiares. É tudo isso, certo?

    "É uma rivalidade enorme e, seja um Jogo das Estrelas ou não, um lado quer superar o outro. Sempre foi assim e sempre será assim. Acho que isso é simplesmente ser competitivo e estar tão perto. Trata-se de quem consegue tirar o melhor de si mesmo e levar a melhor sobre o adversário."

    Isso vale até para aqueles que não têm ligação direta com a rivalidade. Os jogadores não chegam a este nível sem um espírito competitivo, e isso ficou evidente ao longo da semana. Seja no Desafio de Habilidades ou no jogo em si, cada um quer provar que pertence ao grupo dos melhores, sem perder de vista o fato de que isto ainda é uma exibição.

    "Como atleta, você não quer perder o jogo", disse Son, "mas, mais importante, acho que os dois lados precisam se manter saudáveis e não se machucar. Acho que isso é o mais importante. Queremos tornar isso o mais divertido e o mais empolgante possível. Não queremos nos machucar, mas ainda assim queremos vencer este jogo."

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • MLS All-Star Game 2026 Press ConferencesGetty Images Sport

    Algo para curtir

    Por causa do clima, o Desafio de Habilidades teve seus desafios. Ainda assim, depois de uma longa paralisação pela chuva, o show continuou. Os mascotes voltaram ao campo, assim como os jogadores. Celebridades caminharam pela lateral. Os jogos seguiram.

    E, com isso, as risadas também continuaram. Para os jogadores, essas são as melhores partes desta semana.

    "Você pode simplesmente curtir", diz Moreira. "Sim, você consegue respirar fundo, curtir e apenas rir. É um momento muito legal, e isso é bacana porque somos tão focados e não temos tempo para simplesmente relaxar e aproveitar. Agora, você apenas aproveita o momento com todo mundo. É perfeito."

    A esperança da MLS é que outros também aproveitem. Este evento deve ser uma vitrine, uma que chamou atenção pela presença de estrelas como Muller e Son lado a lado. Talvez alguém ligue para ver esses dois e acabe conhecendo Evander. Talvez alguém veja Gozo ou Hall pela primeira vez. Talvez uma criança consiga conhecer um jogador que nunca conheceria de outra forma, tornando-se fã para sempre.

    "É um grande evento ter todos esses nomes aqui jogando pela MLS", disse Westwood, "mas acho que a MLS, no geral, está fazendo isso. Eles estão atraindo atenção no embalo da Copa do Mundo. Estão fazendo algo excelente. Você vê quantas pessoas estão aqui hoje e ontem. É fenomenal, então está fazendo um grande trabalho. Está sendo reconhecida ao redor do mundo. Temos alguns talentos de ponta aqui. Obviamente, [Robert] Lewandowski acabou de chegar também. Os jogadores querem estar aqui, e isso é um sinal do quanto a liga cresceu."

    Talvez Lewandowski esteja no time no ano que vem. Talvez Messi também esteja lá. Muita coisa vai mudar até o próximo Jogo das Estrelas, especialmente com a liga fazendo uma temporada sprint em 2027 antes de uma mudança de calendário para se alinhar ao cronograma atual da Europa.

    Então, isso importa? O jogo em si, talvez não tanto quanto a MLS gostaria. A semana ao redor dele, porém, ainda importa. Continua sendo uma honra para os jogadores, uma vitrine para torcedores e patrocinadores, e uma rara oportunidade para os tomadores de decisão da liga se reunirem em um só lugar. O placar pode ser esquecido quase imediatamente, mas o evento cumpre um propósito que vai muito além disso.

    Os debates vão continuar, como acontece em torno de todo Jogo das Estrelas. Mas, enquanto os jogadores quiserem estar lá, os torcedores encontrarem algo que valha a pena assistir, e a MLS puder usar a semana para seguir em frente, o Jogo das Estrelas terá seu lugar tanto no esporte americano quanto na cultura do futebol americano.

    "Muitos jogadores da liga querem estar aqui", diz Moreira, "então você tem que aproveitar, representá-los e simplesmente curtir o momento. Você vê esses outros caras, e pode passar tanto tempo junto com eles, então é legal vê-los fora disso.

    "Toda a parte de marketing, sinto que a liga merece muito, muito mais. Todo mundo aqui está apenas dando o seu melhor para colocar a liga no topo do mundo."


Amistosos de clubes
MLS All-Stars crest
MLS All-Stars
MLA
Liga MX All-Stars crest
Liga MX All-Stars
LAS