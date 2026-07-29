Na verdade, o jogo também é um tanto secundário para os jogadores. Depois de um verão de Copa do Mundo movimentado, as estrelas da MLS atuaram no último fim de semana e voltarão a jogar no próximo.

No último sábado, Columbus Crew e FC Cincinnati se envolveram em uma confusão no túnel após a partida e, nesta semana, Moreira e Max Arfsten vestem a camisa ao lado de Evander. Neste sábado, o técnico do MLS All-Star, Dean Smith, comandará o Charlotte FC contra o Chicago Fire poucos dias depois de dirigir Philip Zinckernagel. Os jogos de verdade, claro, significam mais.

Quando você leva em conta também a situação da Copa do Mundo, tudo isso resulta em um período caótico para os jogadores, em que a questão das viagens está longe do ideal. Há também o elefante na sala: o calendário deste ano, em particular, deixou de fora algumas das maiores estrelas da liga. Lionel Messi e Rodrigo De Paul não retornaram após a participação na Copa do Mundo, enquanto Sebastian Berhalter e Hugo Cuypers não são mais jogadores da MLS.

A ausência de Messi, claro, tira muito do brilho de um evento que, para muitos, é um tanto inconveniente.

"Obviamente, se eu for honesto, o calendário foi um pouco louco porque tivemos jogos demais e encaixar esta partida nesse calendário, acho que foi um pouco louco", disse Son. "Mas veja, esta experiência é enorme para todos. Thomas e eu estamos ficando um pouco mais velhos, mas acho que esta experiência é especial. Não importa quantos anos você tenha, e todos nós estamos animados e felizes por estar aqui, e queremos tornar este jogo o mais especial possível."

Para isso, a liga alterou o formato. Em vez de enfrentar potências europeias na pré-temporada, os All-Stars da MLS agora competem contra uma seleção dos melhores da Liga MX.

"Quando você traz os times ingleses para cá, eles estão no meio da pré-temporada e não levam isso a sério", disse Ashley Westwood, capitão do Charlotte FC e ex-estrela do Burnley. "Para eles, é só um treino. Jogar contra a Liga MX torna isso mais competitivo. Estamos representando a MLS, representando os Estados Unidos, e queremos vencer."

Como Westwood diz, este formato é uma tentativa de se apoiar na rivalidade entre Estados Unidos, Canadá e México. Também faz parte de uma relação contínua entre as duas ligas, que buscam ajudar a elevar uma à outra no cenário global.

"A rivalidade começa lá em cima e vai descendo por todos os níveis", disse Tim Ream, capitão da USMNT. "Não acho que haja como evitar dizer isso. Começa no topo. Começa no nível da liga. Vai para os times. Vai para os jogadores. Vai para os laços familiares. É tudo isso, certo?

"É uma rivalidade enorme e, seja um Jogo das Estrelas ou não, um lado quer superar o outro. Sempre foi assim e sempre será assim. Acho que isso é simplesmente ser competitivo e estar tão perto. Trata-se de quem consegue tirar o melhor de si mesmo e levar a melhor sobre o adversário."

Isso vale até para aqueles que não têm ligação direta com a rivalidade. Os jogadores não chegam a este nível sem um espírito competitivo, e isso ficou evidente ao longo da semana. Seja no Desafio de Habilidades ou no jogo em si, cada um quer provar que pertence ao grupo dos melhores, sem perder de vista o fato de que isto ainda é uma exibição.

"Como atleta, você não quer perder o jogo", disse Son, "mas, mais importante, acho que os dois lados precisam se manter saudáveis e não se machucar. Acho que isso é o mais importante. Queremos tornar isso o mais divertido e o mais empolgante possível. Não queremos nos machucar, mas ainda assim queremos vencer este jogo."