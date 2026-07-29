CHARLOTTE -- Dada a sua posição no cenário global do futebol, a MLS enfrenta regularmente desafios diferentes dos de qualquer outra liga. Seu dilema com o Jogo das Estrelas, porém, é familiar. O interesse por esses eventos diminuiu nos esportes americanos, e a MLS está fazendo tudo o que pode para contrariar essa tendência.
É por isso que a liga adicionou novidades ao evento de meio de temporada. O Desafio de Habilidades foi pensado para ser divertido, um momento leve de competição entre estrelas. O formato do jogo em si, que coloca as estrelas da MLS frente a frente com suas contrapartes da Liga MX, leva a um pouco mais de competitividade.
E, ainda assim, a pergunta permanece: isso importa?
Mais uma vez, não é uma questão exclusiva da MLS, mas algo que a liga enfrenta todos os anos. A NBA, com todo o seu poder de estrelas, está tendo dificuldades para gerar interesse em seu Jogo das Estrelas, apesar das mudanças de formato lideradas por grandes nomes como LeBron James, Anthony Edwards e Victor Wembanyama. O Pro Bowl da NFL está, na prática, estagnado há quase uma década. E, por anos, a MLB tentou transformar seu Jogo das Estrelas em um evento maior, adicionando implicações reais nos playoffs na tentativa de fazer os jogadores se esforçarem.
Para uma liga como a MLS, esse evento é mais do que apenas um jogo; é um pilar. É um momento do calendário para que as pessoas mais importantes da liga, tanto jogadores quanto executivos, se reúnam em um só lugar. É um ativo comercializável para patrocinadores. Mais do que tudo, é algo único, uma ponte entre os esportes americanos e o futebol global que, ao mesmo tempo, diferencia e une.
Apesar de tudo isso, seu valor segue em debate, uma conversa intensificada nas últimas duas edições pela ausência de Lionel Messi, a maior estrela da MLS e o jogador de futebol mais famoso do mundo. Com Messi ou sem Messi, a liga precisa decidir no que o Jogo das Estrelas deve se transformar e qual deve ser seu lugar em um calendário cada vez mais lotado.