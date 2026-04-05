Uma reportagem publicada hoje, domingo, abordou um conflito de natureza especial entre Marrocos e a Espanha, antes da realização da Copa do Mundo de 2030, em parceria com a Portugal.

O jornal espanhol “AS” publicou uma reportagem detalhada sobre a situação do Marrocos, poucos anos antes de sediar a Copa do Mundo, apontando a existência de um conflito com a Espanha em várias frentes.

Ao longo da reportagem, o jornal mencionou a existência de algumas crises no Marrocos, sem apresentar provas concretas, e destacou a influência do Marrocos na FIFA, bem como a possibilidade de isso influenciar algumas decisões.

Nas linhas a seguir, apresentamos o que foi publicado pelo jornal “As”, que, naturalmente, é favorável à Espanha e lança algumas acusações contra o Marrocos sem apresentar provas concretas. Segue o texto da reportagem: