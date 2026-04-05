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Quem vai sair vitorioso? Conflitos acirrados entre Marrocos e Espanha antes da Copa do Mundo de 2030

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O campeonato será disputado no Marrocos, em Portugal e na Espanha

 Uma reportagem publicada hoje, domingo, abordou um conflito de natureza especial entre Marrocos e a Espanha, antes da realização da Copa do Mundo de 2030, em parceria com a Portugal.

O jornal espanhol “AS” publicou uma reportagem detalhada sobre a situação do Marrocos, poucos anos antes de sediar a Copa do Mundo, apontando a existência de um conflito com a Espanha em várias frentes.

Ao longo da reportagem, o jornal mencionou a existência de algumas crises no Marrocos, sem apresentar provas concretas, e destacou a influência do Marrocos na FIFA, bem como a possibilidade de isso influenciar algumas decisões.

Nas linhas a seguir, apresentamos o que foi publicado pelo jornal “As”, que, naturalmente, é favorável à Espanha e lança algumas acusações contra o Marrocos sem apresentar provas concretas. Segue o texto da reportagem:

  • Morocco v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Relações cordiais entre o Marrocos e a Espanha

    O último confronto entre Espanha e Marrocos em campo ocorreu na Copa do Mundo no Catar, quando a seleção de Luis Enrique foi eliminada nas oitavas de final após uma emocionante disputa de pênaltis.

    Desde então, as relações entre as duas federações têm sido oficialmente cordiais. Elas até mesmo sediarão juntas a Copa do Mundo de 2030, mas um claro conflito de influência se aproxima. Além disso, os gritos antissemitas em Cornellà podem agravar as tensões.

    O Marrocos sediou a Copa Africana das Nações deste ano como um teste importante antes da próxima Copa do Mundo, e o país se orgulhou de seus estádios magníficos — modernos, amplos e espaçosos.

    No entanto, alguns aspectos da organização deixaram uma má impressão. Em vários casos, houve críticas ao tratamento dado às equipes adversárias, no que diz respeito ao transporte e às instalações de treinamento, sob a alegação de que isso proporcionaria uma vantagem competitiva.

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  • Final da Copa do Mundo de 2030

    No entanto, a Federação Marroquina de Futebol continua determinada a sediar a final da Copa do Mundo de 2030 em seu território, mais precisamente no Estádio Hassan II, em Casablanca, que ainda está em construção.

    Além disso, uma das partidas das semifinais será disputada no Estádio Moulay Abdallah, em Rabat, que já sediou a final da Copa Africana das Nações.

    O número total de estádios ainda não foi confirmado, mas se o plano da FIFA permanecer inalterado, o Marrocos sediará as partidas em seis estádios, enquanto a Espanha será a principal anfitriã, com 11 estádios; já na Portugal, as partidas serão disputadas em apenas três estádios diferentes.

    Os esforços do Marrocos para modernizar seus estádios e preparar o país para a Copa do Mundo geraram ampla controvérsia social, desde reclamações de várias associações sobre o abate em massa de cães vadios até protestos da juventude contra o orçamento gigantesco destinado aos estádios em detrimento dos serviços básicos para a população (segundo a opinião do jornal).

  • FBL-AFR-2025-MATCH 50-NIG-MARAFP

    A batalha pela conquista da dupla nacionalidade

    O Marrocos está concentrado em outra batalha: a convocação de jogadores nascidos fora do país que têm a opção de jogar pela seleção dos Leões do Atlas.

     Ashraf Hakimi sempre quis jogar pela seleção, e Ibrahim Díaz foi o exemplo mais notável disso; ambos são estrelas da seleção marroquina.

    Recentemente, surgiu a possibilidade de convocar Tiago Beitar para a seleção marroquina. O jogador de 18 anos, que também joga pelo Real Madrid, brilhou nas últimas partidas de seu time, e a Federação Marroquina não hesitou em tentar contratá-lo; no entanto, parece que o filho da cidade de Fuenlabrada deseja representar apenas a Espanha.

    Este país do norte da África está ciente de que sua diáspora espalhada pela Europa é capaz de fornecer recursos abundantes para reforçar sua seleção nacional, e busca elevar o nível de seu desempenho. Por exemplo, o meio-campista Ismail Saibari nasceu na Espanha e, apesar de ter se mudado posteriormente para a Bélgica, também joga pela seleção marroquina.

     O mesmo se aplica a Elias Akhomach, que jogou pela Espanha nas categorias de base, mas decidiu, em 2023, representar o país de seus pais.

    O ritmo desse plano se intensificou nas últimas horas, e a Federação anunciou a incorporação de seis novos jogadores naturalizados à seleção marroquina, todos da Bélgica e da Holanda, com menos de 20 anos e com grande potencial, como Ryan Bouneida.

  • FBL-MOROCCO-FIFAAFP

    A aproximação do Marrocos à FIFA

    A Confederação Africana de Futebol, presidida pelo bilionário sul-africano Patrice Motsepe, mantém uma relação estreita com a FIFA.

     Motsepe ocupa o cargo de vice-presidente da confederação presidida por Gianni Infantino, e essas relações são claramente evidentes. A CAF conta com 54 membros, e seus votos têm grande influência.

     Ao mesmo tempo, Fawzi Lekjaâ, presidente da Federação Marroquina de Futebol, ocupa o cargo de primeiro vice-presidente da Confederação Africana e é membro do Conselho da FIFA, tendo sido nomeado pelo rei Mohammed VI como presidente da Comissão da Copa do Mundo de 2030.

    “Para nós, na FIFA, precisamos trabalhar com cada um de vocês, independentemente do resultado da votação. De qualquer forma, precisamos que todos vocês se empenhem ao máximo, pois uma África unida, e somente uma África unida, é que pode exercer uma influência real sobre a FIFA e o mundo”, afirmou Infantino um ano antes da votação realizada durante a Assembleia Geral Extraordinária para a eleição dos membros do Conselho da FIFA.

    Este grupo influente, que controla o futebol africano e é muito próximo de Infantino, é o principal pilar do Marrocos para alcançar seus objetivos, especialmente o de sediar a final da Copa Africana das Nações de 2030.

    Seu poder de decisão ficou evidente há poucos dias, quando a Confederação Africana de Futebol (CAF) anunciou a coroação do Marrocos como campeão da Copa Africana das Nações, mais de dois meses após a vitória do Senegal na final.

  • Um novo sonho marroquino

    O projeto do Marrocos é ambicioso: após o sucesso da última Copa do Mundo de Clubes, o país busca sediar sozinho a edição de 2029.

    A Federação Internacional de Futebol (FIFA) ainda não tomou uma decisão definitiva e, apesar da forte concorrência para sediar este torneio que reúne as melhores equipes do mundo, este país do Norte da África quer provar sua capacidade de sediar um evento dessa magnitude de forma independente.

      (Leia também)... Após a crise do jogo contra o Egito... A Espanha perderá a honra de sediar a final da Copa do Mundo de 2030?