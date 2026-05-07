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Quem será o sucessor de Virgil van Dijk como próximo capitão do Liverpool? O clube foi informado de que tem o candidato ideal, que compartilha “características” de liderança com Steven Gerrard
Quem seguirá os passos de Gerrard, Souness e Hughes?
O herói da casa, Gerrard, tornou-se um ícone de Anfield ao longo de 17 anos como estrela do time principal, acumulando 710 partidas, 186 gols e a glória da Liga dos Campeões. Ele passou a braçadeira de capitão para Jordan Henderson ao se transferir para a MLS, para o LA Galaxy, em 2015.
O zagueiro holandês Van Dijk foi o próximo a assumir o cargo no verão de 2023 e ergueu o título da Premier League na última temporada. Ele completará 35 anos em julho e tem pouco mais de 12 meses restantes em seu contrato.
Quando Van Dijk partir, um papel de destaque em Merseyside ficará vago mais uma vez. É imperativo que o líder certo seja escolhido para guiar o Liverpool adiante — seguindo os passos icônicos de Gerrard, Ian Rush, Alan Hansen, Graeme Souness, Phil Thompson e Emlyn Hughes.
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Szoboszlai é visto como um candidato a capitão no Liverpool
Questionado sobre quem estaria em melhor posição para assumir essa função, o ex-lateral do Liverpool Johnson — em entrevista exclusiva ao GOAL em parceria com a BetMGM — disse: “Bem, considerando o elenco e o time titular, acho que é o Szoboszlai.
“Acho que ele já está lá há tempo suficiente para conhecer e entender o clube. Ele sempre dá o melhor de si. Já jogou fora de posição muitas vezes para fazer o que a equipe precisa. E, para mim, essas são as características que o Stevie tinha — às vezes ele sacrificava seu próprio desempenho, não com frequência, pelo bem da equipe.
“Acho que o Szoboszlai tem esse caráter. Sim, ele tem seus acessos de raiva e irrita algumas pessoas pelo caminho, mas ele é muito sincero, se importa e quer vencer, então não me importo muito com isso.”
Será que o Liverpool conseguirá impedir que Szoboszlai caia nas garras do Real Madrid?
Embora Szoboszlai seja um dos principais candidatos a substituir Van Dijk, ainda não se sabe se ele permanecerá em Anfield tempo suficiente para se tornar capitão do clube. Ele está negociando um contrato válido até o final da temporada 2027-28.
Ainda não foi acordada nenhuma extensão e os rumores de interesse do gigante da La Liga, o Real Madrid, não dão sinais de desaparecer. Oportunidades de se tornar um “Galáctico” na capital espanhola não surgem com frequência.
Questionado se isso tornaria difícil para Szoboszlai recusar qualquer proposta, caso ela fosse feita nas próximas janelas de transferências, Johnson disse: “Com certeza. Obviamente, os jogadores não falam sobre isso por respeito ao clube, aos torcedores e coisas do tipo, mas o Real Madrid é, sem dúvida, um clube grande e icônico. O Liverpool também é, e há muitos outros, mas é difícil para os jogadores não terem pelo menos um interesse egoísta, mesmo que não tenham interesse em sair.
“Espero que o Liverpool consiga mantê-lo, mas à medida que o contrato chega ao fim, ou quando grandes times que estão indo bem se interessam, você tem uma competição em mãos.”
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O Red Army precisará de um substituto à altura para Van Dijk
Szoboszlai declarou seu “amor” pelo Liverpool desde que surgiram os rumores sobre o Real Madrid e admite que as comparações com Gerrard — tendo assumido a lendária camisa nº 8 em Anfield — são um “grande elogio”.
Ainda não se sabe se ele assumirá a braçadeira de capitão, tendo a chance de saborear suas próprias conquistas de troféus. Pode ser que surja outro candidato, ou que seja contratado, e que uma nova era seja inaugurada com uma opção totalmente diferente sucedendo Van Dijk como líder em campo do Exército Vermelho.