O herói da casa, Gerrard, tornou-se um ícone de Anfield ao longo de 17 anos como estrela do time principal, acumulando 710 partidas, 186 gols e a glória da Liga dos Campeões. Ele passou a braçadeira de capitão para Jordan Henderson ao se transferir para a MLS, para o LA Galaxy, em 2015.

O zagueiro holandês Van Dijk foi o próximo a assumir o cargo no verão de 2023 e ergueu o título da Premier League na última temporada. Ele completará 35 anos em julho e tem pouco mais de 12 meses restantes em seu contrato.

Quando Van Dijk partir, um papel de destaque em Merseyside ficará vago mais uma vez. É imperativo que o líder certo seja escolhido para guiar o Liverpool adiante — seguindo os passos icônicos de Gerrard, Ian Rush, Alan Hansen, Graeme Souness, Phil Thompson e Emlyn Hughes.