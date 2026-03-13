O campeão mundial e europeu Jürgen Klinsmann imagina-se como treinador do seu antigo clube, o Tottenham Hotspur, que atualmente luta contra o rebaixamento na Premier League. Ele revelou isso em entrevista à ESPN FC.
Traduzido por
“Quem não gostaria deste trabalho?” Jürgen Klinsmann se coloca à disposição de clube da Premier League
“Quem não gostaria desse trabalho? É o Tottenham”, explicou Klinsmann, que durante sua carreira ativa jogou pelo Spurs na temporada 1994/95, marcando 20 gols em 41 partidas oficiais.
O Tottenham perdeu seis partidas oficiais consecutivas nas últimas semanas, a última delas por 5 a 2 contra o Atlético de Madrid, nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Embora o técnico Igor Tudor esteja no cargo há apenas um mês, após quatro derrotas em quatro partidas, já se discute sua demissão.
- Getty Images Sport
Tottenham: Klinsmann será o sucessor de Igor Tudor?
Klinsmann seria provavelmente uma das opções na lista de possíveis sucessores, mas “não importa quem seja escolhido, é preciso alguém que consiga criar uma ligação emocional com todos, que conheça o clube, que sinta o clube, que sinta as pessoas”.
Dado que o clube ocupa a 16ª posição na liga e está apenas um ponto acima da zona de rebaixamento, Klinsmann acredita que é necessário encontrar uma solução rápida, e o técnico de 61 anos poderia se imaginar assumindo o cargo como uma solução temporária até o final da temporada.
Klinsmann foi o último técnico da seleção nacional da Coreia do Sul
“Para sair dessa situação, eles precisam desenvolver um espírito de luta, um espírito de luta realmente agressivo e intenso, e isso só é possível através das emoções”, disse Klinsmann. “Portanto, não é necessário um gênio tático ou algo semelhante, mas alguém que envolva todos, encare esses jogos de forma positiva e convença todos de que correm o risco de cair para a segunda divisão.”
Klinsmann está desempregado desde seu interlúdio de um ano como técnico da seleção sul-coreana. Antes disso, ele treinou o Hertha BSC, o Bayern de Munique e as seleções dos Estados Unidos e da Alemanha, com a qual comemorou o conto de fadas do verão de 2006.
O Spurs visita o Liverpool no domingo, antes do jogo de volta em casa contra o Atlético, seguido pelo confronto da liga contra o Nottingham Forest, que, assim como o Tottenham, também está no meio da luta contra o rebaixamento.
Jürgen Klinsmann: resumo de suas passagens como técnico
Equipe Período Alemanha 2004-2006 Bayern de Munique 2008-2009 EUA 2011-2016 Hertha BSC 2019-2020 Coreia do Sul 2023-2024