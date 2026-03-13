“Quem não gostaria deste trabalho?” Jürgen Klinsmann se coloca à disposição de clube da Premier League

“Para sair dessa situação, eles precisam desenvolver um espírito de luta, um espírito de luta realmente agressivo e intenso, e isso só é possível através das emoções”, disse Klinsmann. “Portanto, não é necessário um gênio tático ou algo semelhante, mas alguém que envolva todos, encare esses jogos de forma positiva e convença todos de que correm o risco de cair para a segunda divisão.”

Klinsmann está desempregado desde seu interlúdio de um ano como técnico da seleção sul-coreana. Antes disso, ele treinou o Hertha BSC, o Bayern de Munique e as seleções dos Estados Unidos e da Alemanha, com a qual comemorou o conto de fadas do verão de 2006.

O Spurs visita o Liverpool no domingo, antes do jogo de volta em casa contra o Atlético, seguido pelo confronto da liga contra o Nottingham Forest, que, assim como o Tottenham, também está no meio da luta contra o rebaixamento.