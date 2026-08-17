O Milan está a um passo de Diego Moreira. Segundo rumores que chegam da França, o AC Milan fechou a contratação do jogador nascido em 2004 do Strasbourg, em um negócio de mais de 40 milhões de euros. Nascido em Liège, filho do ex-jogador do Standard Liège e da seleção da Guiné-Bissau Almami Moreira, ele é sobrinho de Helmut Graf, ex-jogador austríaco que atuou no clube de 1976 a 1982.
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Quem é Diego Moreira, a nova contratação do Milan
JOGADOR VERSÁTIL
Moreira é um jogador extremamente versátil, canhoto, que pode atuar como meia aberto tanto pela esquerda quanto pela direita ou como meia-atacante, atrás do centroavante. Para Amorim, ele será o titular pela esquerda, no lugar de Estupinan ou Bartesaghi. O jogador de 22 anos desejava se transferir para o Milan, apesar do interesse de grandes clubes ingleses, alemães e italianos. Ele encerrou a última temporada no Salzburg com 5 gols e 9 assistências em 42 partidas (mas também 10 cartões amarelos). No Strasbourg, atuava como ponta, predominantemente pela direita, no 4-2-3-1.
GRANDE TALENTO DO BENFICA
Nos tempos de base do Benfica, Moreira era considerado um grande talento: em 2022, jogou e venceu ao lado do florentino Cher Ndour a semifinal da Youth League contra a Juventus de Koni De Winter, seu próximo companheiro de equipe. Com dupla cidadania belga e portuguesa, embora pudesse ser convocado tanto por Guiné-Bissau quanto pela Alemanha, decidiu representar a seleção da Bélgica, depois de vestir por vários anos a camisa das seleções de base de Portugal.
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