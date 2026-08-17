Moreira é um jogador extremamente versátil, canhoto, que pode atuar como meia aberto tanto pela esquerda quanto pela direita ou como meia-atacante, atrás do centroavante. Para Amorim, ele será o titular pela esquerda, no lugar de Estupinan ou Bartesaghi. O jogador de 22 anos desejava se transferir para o Milan, apesar do interesse de grandes clubes ingleses, alemães e italianos. Ele encerrou a última temporada no Salzburg com 5 gols e 9 assistências em 42 partidas (mas também 10 cartões amarelos). No Strasbourg, atuava como ponta, predominantemente pela direita, no 4-2-3-1.