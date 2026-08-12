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Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Quem é Brian Djomeni Madjo, o jovem de 17 anos do Aston Villa que marcou contra o PSG na final da Supercopa da UEFA

B. Madjo
PSG x Aston Villa
PSG
Aston Villa
Super Copa da UEFA

O perfil do jovenzíssimo centroavante do Aston Villa

Quem é Brian Djomeni Madjo, grande protagonista com a camisa do Aston Villa (em sua estreia em partidas oficiais no time principal) na final da Supercopa da Europa contra o Paris Saint-Germain?


Brian Djomeni Madjo é um dos jovens talentos em que o Aston Villa decidiu apostar para o futuro. Nascido em Enfield em 12 de janeiro de 2009, o atacante tem origem camaronesa e foi desenvolvido no futebol em Luxemburgo, onde deu seus primeiros passos no Marisca Mersch e no RU Luxembourg.


Em 2023, a transferência para o Metz, com o qual completou a trajetória nas categorias de base antes de estrear no time principal em 17 de agosto de 2025, pela Ligue 1, contra o Strasbourg. Poucos meses depois, veio o primeiro contrato profissional.


Seu talento convenceu o Aston Villa, que em 12 de janeiro de 2026 o contratou por 12 milhões de euros. Centroavante forte e com boa técnica, Madjo foi comparado, por suas características, a Romelu Lukaku.


  • SELEÇÃO ITALIANA

    Já protagonista em nível internacional, estreou pela seleção principal de Luxemburgo em março de 2025, antes de escolher, em setembro do mesmo ano, atender à convocação da Inglaterra sub-17. Agora, com a camisa do Aston Villa, está pronto para continuar seu processo de crescimento no futebol inglês.

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