Quem é Brian Djomeni Madjo, o jovem de 17 anos do Aston Villa que marcou contra o PSG na final da Supercopa da UEFA

Quem é Brian Djomeni Madjo, grande protagonista com a camisa do Aston Villa (em sua estreia em partidas oficiais no time principal) na final da Supercopa da Europa contra o Paris Saint-Germain?





Brian Djomeni Madjo é um dos jovens talentos em que o Aston Villa decidiu apostar para o futuro. Nascido em Enfield em 12 de janeiro de 2009, o atacante tem origem camaronesa e foi desenvolvido no futebol em Luxemburgo, onde deu seus primeiros passos no Marisca Mersch e no RU Luxembourg.





Em 2023, a transferência para o Metz, com o qual completou a trajetória nas categorias de base antes de estrear no time principal em 17 de agosto de 2025, pela Ligue 1, contra o Strasbourg. Poucos meses depois, veio o primeiro contrato profissional.





Seu talento convenceu o Aston Villa, que em 12 de janeiro de 2026 o contratou por 12 milhões de euros. Centroavante forte e com boa técnica, Madjo foi comparado, por suas características, a Romelu Lukaku.



