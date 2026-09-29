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Francesco Guerrieri
Traduzido por

Quem é Beljo, o pupilo de Boban que marcou contra a Espanha

Atacante nascido em 2002 do Dínamo Zagreb, no verão agradava a Frosinone e Monza

Depois da Copa do Mundo encerrada com a eliminação nos dezesseis avos de final, a Croácia decidiu virar a página e recomeçar do zero: após nove anos, chegou ao fim a era de Zlatko Dadic e, em seu lugar no comando da seleção, assumiu o ex-West Ham e Watford Slaven Bilic, que já havia sido técnico da equipe entre 2006 e 2012. Primeiro jogo e primeira vitória contra a República Tcheca, recomeçando a partir das certezas: gols decisivos de Modric, que aos 41 anos se tornou o artilheiro mais velho da história da seleção, e de Marco Pasalic, meio-campista do Orlando City e apenas homônimo do jogador da Atalanta.

  • FUNÇÃO E CARACTERÍSTICAS

    Para a segunda partida da Nations League contra a Espanha, o técnico lançou Dion Drena Beljo como titular no centro do ataque, jogador nascido em 2002 do Dinamo Zagreb, que havia disputado as únicas outras duas partidas pela seleção há três anos. No primeiro jogo como titular, ele já deixou sua marca com uma cabeçada, especialidade da casa para o atacante de 1,95 m de altura. Canhoto, é bom no jogo aéreo e na proteção da bola; também chuta de fora e no ano passado venceu a artilharia do campeonato croata com 31 gols.

  • Frosinone e Monza o queriam

    Uma temporada de protagonista que colocou os holofotes do mercado sobre ele: entre os clubes interessados no verão passado estavam também Frosinone e Monza, que o acompanhavam desde os tempos de Osijek. Depois, ele foi para o Augsburg, na Bundesliga, e após um ano emprestado ao Rapid Viena, o Dínamo Zagreb o trouxe de volta para a Croácia por 4 milhões de euros, por desejo expresso do presidente Zvonimir Boban. Hoje, sua avaliação gira em torno de 15, e o próprio Boban revelou ter recusado uma oferta muito importante de uma das cinco principais ligas europeias. 

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