Quem é Beljo, o pupilo de Boban que marcou contra a Espanha

Depois da Copa do Mundo encerrada com a eliminação nos dezesseis avos de final, a Croácia decidiu virar a página e recomeçar do zero: após nove anos, chegou ao fim a era de Zlatko Dadic e, em seu lugar no comando da seleção, assumiu o ex-West Ham e Watford Slaven Bilic, que já havia sido técnico da equipe entre 2006 e 2012. Primeiro jogo e primeira vitória contra a República Tcheca, recomeçando a partir das certezas: gols decisivos de Modric, que aos 41 anos se tornou o artilheiro mais velho da história da seleção, e de Marco Pasalic, meio-campista do Orlando City e apenas homônimo do jogador da Atalanta.