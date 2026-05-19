No programa de entrevistas “Sammer & Basile – Der Hagedorn-Talk”, transmitido pela Sky, Sammer voltou a usar palavras contundentes para abordar o debate.
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"Quem chorar, vai para casa": Matthias Sammer faz comentários contundentes sobre o goleiro da seleção alemã
Quando questionado se sentia pena de Baumann, agora relegado a um papel secundário, diante do sonho frustrado de assumir o cargo de titular na Copa do Mundo, o consultor do BVB, de 58 anos, respondeu com clareza. “De forma alguma”, esclareceu o campeão europeu de 1996. “O esporte de alto rendimento não é só mel, leite e chocolate. Eles não precisam apenas abrir a boca — eles são pagos à pesada por isso. O melhor tem que jogar. Não há outra premissa.”
Para Sammer, na luta pelo título da Copa do Mundo não há espaço para sentimentalismos ou consideração pelos destinos individuais dentro do vestiário. O argumento de que uma mudança de última hora como essa poderia causar inquietação ou desmotivar os companheiros de equipe não é, de forma alguma, aceito pelo nativo de Dresden.
- AFP
Sammer foi claro: "É melhor deixar em casa mesmo!"
Pelo contrário, ele defende uma coerência radical: “Pode-se dizer agora: sim, o melhor — e isso tem que se encaixar na equipe, e os outros jogadores podem ficar tristes. Então eu digo: que fiquem em casa!”
Sammer explicou: “Sensibilidade é tudo muito bom, mas talvez não seja adequada para o esporte de alto rendimento. Então, todos aqueles que choram devem ir para casa. Isso talvez seja injusto. Mas quem disse que a vida é sempre justa? Ponto um. Ponto dois: só porque é injusto, eu não consigo mais ter um bom desempenho? Isso me faz rir até morrer.”
Sammer considera acertada a indicação de Neuer
Sammer também não deixa margem para dúvidas quanto à correção da decisão de Nagelsmann de levar Neuer, que voltou à seleção, como titular para a Copa do Mundo. Apesar dos problemas na panturrilha de Neuer, ele vê no goleiro do Bayern o garantidor da sobrevivência esportiva da seleção alemã.
“Essa é a decisão certa”, concluiu Sammer. “Agora, pode-se dizer com toda a franqueza: Não, não queremos isso. Mas, desculpe: estamos em uma excursão de lazer ou no esporte de alto rendimento? O objetivo deve ser ter o melhor goleiro no momento. E Neuer é o melhor goleiro alemão que temos.”
Ao mesmo tempo, Sammer responsabiliza toda a equipe e exige dos jogadores da seleção mentalidade em vez de desculpas. Quem usar a questão do goleiro como desculpa para uma possível debacle na Copa do Mundo não tem lugar no esporte de alto rendimento.
"Se chegarmos ao ponto em que uma questão de pessoal for a razão pela qual fracassamos neste torneio, então podemos todos ir embora – incluindo os especialistas", bradou ele. "Se sou profissional, tenho que ter a disposição de ir até o técnico da seleção e dizer: 'Técnico, não consigo aceitar essa decisão, estou totalmente deprimido, por favor, deixe-me ficar em casa'."