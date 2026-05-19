"Quem chorar, vai para casa": Matthias Sammer faz comentários contundentes sobre o goleiro da seleção alemã

Sammer também não deixa margem para dúvidas quanto à correção da decisão de Nagelsmann de levar Neuer, que voltou à seleção, como titular para a Copa do Mundo. Apesar dos problemas na panturrilha de Neuer, ele vê no goleiro do Bayern o garantidor da sobrevivência esportiva da seleção alemã.

“Essa é a decisão certa”, concluiu Sammer. “Agora, pode-se dizer com toda a franqueza: Não, não queremos isso. Mas, desculpe: estamos em uma excursão de lazer ou no esporte de alto rendimento? O objetivo deve ser ter o melhor goleiro no momento. E Neuer é o melhor goleiro alemão que temos.”

Ao mesmo tempo, Sammer responsabiliza toda a equipe e exige dos jogadores da seleção mentalidade em vez de desculpas. Quem usar a questão do goleiro como desculpa para uma possível debacle na Copa do Mundo não tem lugar no esporte de alto rendimento.

"Se chegarmos ao ponto em que uma questão de pessoal for a razão pela qual fracassamos neste torneio, então podemos todos ir embora – incluindo os especialistas", bradou ele. "Se sou profissional, tenho que ter a disposição de ir até o técnico da seleção e dizer: 'Técnico, não consigo aceitar essa decisão, estou totalmente deprimido, por favor, deixe-me ficar em casa'."