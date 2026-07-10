“Que surra e tanto!” – A Inglaterra é alertada de que Erling Haaland, considerado o “melhor do mundo”, pode dominar os jogadores de Thomas Tuchel nas quartas de final da Copa do Mundo

Riise elogiou as qualidades de Haaland tanto dentro quanto fora de campo, insistindo que nenhum outro centroavante atualmente se compara ao norueguês.

“Quando se trata do que um atacante precisa fazer, sim, Erling Haaland é o melhor atacante do mundo”, afirmou ele. “Adoro seus gols, sua força e o quanto ele é profissional. Mas também adoro a maneira como ele se comporta como ser humano – está sempre sorrindo e curtindo o momento.

“Ele consegue disputar a bola com adversários como o Gabriel em campo, mas, ao mesmo tempo, tem muito respeito por eles. Ele não age como um idiota lá fora; apenas faz seu trabalho durante a partida e demonstra total respeito depois. Existem muitos bons atacantes por aí, mas ele é o melhor atacante do mundo no momento.”

Riise também deixou claro para quem vai torcer antes do confronto de sábado. Ele acrescentou: “Sempre torço pela Inglaterra em todos os torneios porque a Noruega não está lá. Mas, desta vez, não há dúvida... Espero que a gente consiga dar uma surra e tanto na Inglaterra.”