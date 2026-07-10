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“Que surra e tanto!” – A Inglaterra é alertada de que Erling Haaland, considerado o “melhor do mundo”, pode dominar os jogadores de Thomas Tuchel nas quartas de final da Copa do Mundo
Lenda da Noruega aposta que Haaland vai dar conta do recado
Riise acredita que Haaland é a peça-chave enquanto a Noruega se prepara para enfrentar a Inglaterra em uma partida decisiva das quartas de final da Copa do Mundo. Falando em nome do BestBettingSites, o ex-lateral do Liverpool classificou o astro do Manchester City como o melhor atacante do futebol mundial e apostou que ele liderará a campanha da Noruega.
A lenda da Noruega também admitiu que costuma torcer pela Inglaterra quando a Noruega não participa de grandes torneios, após passar uma década no futebol inglês. Desta vez, porém, sua lealdade está firmemente voltada para sua terra natal, já que ele espera que a Noruega consiga uma vitória memorável sobre a equipe de Tuchel.
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Riise elogia Haaland como o melhor atacante do mundo
Riise elogiou as qualidades de Haaland tanto dentro quanto fora de campo, insistindo que nenhum outro centroavante atualmente se compara ao norueguês.
“Quando se trata do que um atacante precisa fazer, sim, Erling Haaland é o melhor atacante do mundo”, afirmou ele. “Adoro seus gols, sua força e o quanto ele é profissional. Mas também adoro a maneira como ele se comporta como ser humano – está sempre sorrindo e curtindo o momento.
“Ele consegue disputar a bola com adversários como o Gabriel em campo, mas, ao mesmo tempo, tem muito respeito por eles. Ele não age como um idiota lá fora; apenas faz seu trabalho durante a partida e demonstra total respeito depois. Existem muitos bons atacantes por aí, mas ele é o melhor atacante do mundo no momento.”
Riise também deixou claro para quem vai torcer antes do confronto de sábado. Ele acrescentou: “Sempre torço pela Inglaterra em todos os torneios porque a Noruega não está lá. Mas, desta vez, não há dúvida... Espero que a gente consiga dar uma surra e tanto na Inglaterra.”
A Noruega sonha com uma campanha histórica
O ex-jogador da seleção da Noruega também admitiu que suas expectativas mudaram durante o torneio e acredita que seu país agora pode conquistar a Copa do Mundo se derrotar os Três Leões.
“Sim, acho que a Noruega pode ganhar a Copa do Mundo se vencer este jogo contra a Inglaterra. Por que não?”, disse Riise. “Antes do início da Copa do Mundo, eu nunca imaginei que pudéssemos ganhá-la; achava que uma vaga nas quartas de final seria o nosso máximo possível. Mas a maneira como eles jogaram, como se comportaram e como atacaram em cada partida para chegar onde estão agora é inacreditável.
“Sim, acredito que podemos vencer. Ainda acho que a França é a grande favorita em todo o torneio e não consigo imaginar ninguém derrotando-a no momento, mas podemos, sem dúvida, vencer. Estamos entre os oito melhores, então tudo é possível. A única área em que podemos ficar um pouco aquém nas fases finais é a nossa zaga, pois não tenho certeza absoluta de que a defesa seja forte o suficiente para ir até o fim. Mas se tivermos um dia 100% perfeito nessas três últimas partidas, podemos ganhar o título.”
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Um teste decisivo para a Noruega
A partida das quartas de final da Noruega contra a Inglaterra pode definir o rumo da campanha da seleção no torneio. Para Haaland, o jogo também representa mais uma chance de reforçar suas chances de conquistar a Chuteira de Ouro, ao mesmo tempo em que leva sua seleção às semifinais.
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