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"Que loucura... é de enlouquecer!" – Michael Carrick se irrita com as decisões de pênalti a favor do Bournemouth no empate do Man Utd
Os Red Devils fracassam na Costa Sul
Durante longos períodos no Vitality Stadium, o United parecia uma equipe a caminho de conquistar mais três pontos sob o comando de Carrick. Bruno Fernandes converteu um pênalti aos 30 minutos do segundo tempo, dando a vantagem ao United, e quando James Hill desviou um escanteio para o próprio gol, a equipe de Carrick parecia prestes a fortalecer ainda mais suas chances de classificação para a Liga dos Campeões.
Mas então surgiram os problemas que deixaram o técnico tão furioso nas entrevistas pós-jogo. No segundo tempo, Amad Diallo foi derrubado dentro da área por Adrien Truffert, um lance que parecia tão claro quanto algumas das faltas já marcadas nesta temporada, mas o árbitro Stuart Attwell ignorou a jogada. O VAR o apoiou, sugerindo que não houve contato suficiente para justificar um pênalti. A partir desse mesmo lance em uma das extremidades do campo, o Bournemouth partiu para o contra-ataque, e Ryan Christie empatou.
“Achei que tínhamos o suficiente para estar na frente e um pouco mais confortáveis no jogo”, disse Carrick à Sky Sports. “Marcamos o gol, deveríamos ter tido outro pênalti. Se você marca um, tem que marcar o outro. Para mim, é praticamente idêntico: agarrou com as duas mãos, então, de qualquer forma, ele errou em um deles. Marcar um e não marcar o outro, eu simplesmente não consigo entender. É uma loucura. Por causa disso, eles partem para o outro lado do campo, marcam e, depois disso, é o caos, realmente.”
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O cartão vermelho de Maguire agrava o sofrimento do Manchester United
O que se seguiu à falta não marcada agravou significativamente uma situação já difícil do ponto de vista do United. Harry Maguire foi expulso após segurar Evanilson dentro da área, uma decisão que, embora Carrick tenha admitido que talvez tivesse alguma justificativa, foi ainda mais frustrante devido à falta não marcada anteriormente na área do Bournemouth.
Ele disse: “Por onde começar, na verdade? Olha, talvez ele tenha passado por Harry e essa tenha sido a decisão certa, e ele a tomou. Não tenho muitos problemas com isso, para ser totalmente honesto, ainda não vi o lance, mas acho que se ele passou por ele e estava indo para o gol, posso entender essa decisão, então não vou dizer que merecíamos tudo. Mas isso não deveria ter acontecido porque deveríamos ter tido outro pênalti e o jogo teria sido totalmente diferente.”
Junior Kroupi converteu o pênalti, empatando em 2 a 2, e o United teve que passar os minutos finais com dez jogadores.
Carrick: A decisão do VAR foi incompreensível
O argumento de Carrick foi muito simples. Ele acredita que, se uma falta merecia pênalti, a outra também merecia. O fato de ter sido um tipo de entrada semelhante, dentro da área, tornou a decisão do árbitro de não marcar ainda mais difícil de aceitar. Com o VAR implementado especificamente para esclarecer exatamente esse tipo de controvérsia, Carrick não conseguiu esconder sua frustração com a falta de intervenção da tecnologia.
“Só a decisão sobre o pênalti, não entendo como você pode ser um e o outro e marcar um e não o outro. É de enlouquecer”, disse ele. “Enorme. Absolutamente enorme. Era para isso que servia o VAR. Para esclarecer e garantir consistência. Certamente, seja lá o que for que eles pensem, se um foi marcado, há gente suficiente para decidir que é igual ao primeiro. São duas decisões diferentes, então é realmente um pouco desconcertante.”
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O que vem a seguir para o Manchester United?
Apesar de toda a frustração, Carrick elogiou a garra que sua equipe demonstrou ao conseguir segurar o empate.
Ele disse: “Estou decepcionado por não termos vencido o jogo depois de estarmos na frente, mas, dadas as circunstâncias, com dez jogadores durante o que acabou sendo uma espécie de tempo adicional que não víamos há algum tempo, administramos isso muito bem. Fiquei satisfeito com a forma como os rapazes encerraram a partida. É fácil deixar o jogo escapar. Eles mantiveram a cabeça fria e conquistaram o ponto, que, no fim das contas, vamos aceitar e seguir em frente.”
O United ocupa a terceira posição na Premier League e não joga novamente até 13 de abril, quando o Leeds visitará Old Trafford após a pausa para os jogos internacionais. Com quatro pontos de vantagem sobre o quarto colocado, o Aston Villa, o time continua no caminho certo para se classificar para a Liga dos Campeões, uma conquista que pode resultar na contratação definitiva de Carrick como técnico dos Red Devils.
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