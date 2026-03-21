"Que loucura... é de enlouquecer!" – Michael Carrick se irrita com as decisões de pênalti a favor do Bournemouth no empate do Man Utd

Durante longos períodos no Vitality Stadium, o United parecia uma equipe a caminho de conquistar mais três pontos sob o comando de Carrick. Bruno Fernandes converteu um pênalti aos 30 minutos do segundo tempo, dando a vantagem ao United, e quando James Hill desviou um escanteio para o próprio gol, a equipe de Carrick parecia prestes a fortalecer ainda mais suas chances de classificação para a Liga dos Campeões.

Mas então surgiram os problemas que deixaram o técnico tão furioso nas entrevistas pós-jogo. No segundo tempo, Amad Diallo foi derrubado dentro da área por Adrien Truffert, um lance que parecia tão claro quanto algumas das faltas já marcadas nesta temporada, mas o árbitro Stuart Attwell ignorou a jogada. O VAR o apoiou, sugerindo que não houve contato suficiente para justificar um pênalti. A partir desse mesmo lance em uma das extremidades do campo, o Bournemouth partiu para o contra-ataque, e Ryan Christie empatou.

“Achei que tínhamos o suficiente para estar na frente e um pouco mais confortáveis no jogo”, disse Carrick à Sky Sports. “Marcamos o gol, deveríamos ter tido outro pênalti. Se você marca um, tem que marcar o outro. Para mim, é praticamente idêntico: agarrou com as duas mãos, então, de qualquer forma, ele errou em um deles. Marcar um e não marcar o outro, eu simplesmente não consigo entender. É uma loucura. Por causa disso, eles partem para o outro lado do campo, marcam e, depois disso, é o caos, realmente.”