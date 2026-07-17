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“Que jogo!” - Robert Lewandowski brinca com Thomas Müller enquanto as lendas do Bayern de Munique se reencontram, apesar do cancelamento do confronto da MLS entre o Chicago Fire e o Vancouver Whitecaps
A fumaça dos incêndios florestais atrasa a estreia
A estreia de Lewandowski pelo Fire foi adiada depois que a partida em casa contra o Whitecaps foi cancelada devido à fumaça dos incêndios florestais no Canadá. O adiamento privou os torcedores da chance de assistir ao primeiro confronto do atacante polonês contra seu ex-companheiro do Bayern de Munique, Müller. Os dirigentes da Major League Soccer decidiram, por fim, remarcar o confronto no Soldier Field para 6 de outubro.
Lendas trocam posts engraçados
Apesar de terem perdido a chance de um confronto direto em campo, os dois ícones do futebol europeu se encontraram fora do estádio e compartilharam o reencontro em suas respectivas contas do Instagram. “Que jogo hoje! Foi ótimo te ver, Thomas Müller”, escreveu Lewandowski, brincando sobre o cancelamento.
Müller respondeu rapidamente ao seu ex-parceiro de ataque em suas próprias redes sociais. Ele escreveu na postagem do Instagram: “Os rapazes estão de volta à cidade”, acrescentando no X: “Não foi o encontro que esperávamos, mas mesmo assim foi divertido. É sempre um prazer, @_rl9 — nos vemos de novo em outubro!!!”
Homenagem à parceria icônica do Bayern
O reencontro fez com que a memória voltasse à parceria devastadora que a dupla formou durante oito temporadas repletas de títulos juntos no Bayern, entre 2014 e 2022. Durante essa era de ouro, Müller deu 42 assistências na Bundesliga para o atacante, ajudando Lewandowski a marcar 344 gols em todas as competições pelo gigante alemão.
O forte vínculo que mantiveram após a transferência do atacante para o Barcelona agora se estende aos Estados Unidos, onde os dois se enfrentarão como novos rivais no campeonato nacional.
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Ainda há um jogo remarcado de outubro pela frente
Ambas as equipes precisam agora voltar a se concentrar na campanha regular, após a interrupção causada pela qualidade do ar perigosa na região de Chicago. Os Whitecaps precisam manter sua boa fase para proteger sua posição na parte decisiva da Conferência Oeste, à medida que a temporada se intensifica.
Enquanto isso, a comissão técnica do Fire enfrenta a tarefa de gerenciar a preparação física e o ritmo de jogo de Lewandowski para garantir que ele esteja totalmente preparado para sua estreia adiada na próxima partida.
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