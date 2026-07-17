“Que jogo!” - Robert Lewandowski brinca com Thomas Müller enquanto as lendas do Bayern de Munique se reencontram, apesar do cancelamento do confronto da MLS entre o Chicago Fire e o Vancouver Whitecaps

Apesar de terem perdido a chance de um confronto direto em campo, os dois ícones do futebol europeu se encontraram fora do estádio e compartilharam o reencontro em suas respectivas contas do Instagram. “Que jogo hoje! Foi ótimo te ver, Thomas Müller”, escreveu Lewandowski, brincando sobre o cancelamento.

Müller respondeu rapidamente ao seu ex-parceiro de ataque em suas próprias redes sociais. Ele escreveu na postagem do Instagram: “Os rapazes estão de volta à cidade”, acrescentando no X: “Não foi o encontro que esperávamos, mas mesmo assim foi divertido. É sempre um prazer, @_rl9 — nos vemos de novo em outubro!!!”



