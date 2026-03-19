O Inter está realmente interessado em Guglielmo Vicario. Nos planos dos nerazzurri para o verão está a contratação de um novo goleiro, após a decisão — a menos que haja uma reviravolta inesperada — de se separar de Sommer: o contrato do jogador suíço expira em junho, o clube decidiu não renovar seu contrato e Josep Martinez, no momento, ainda não é considerado pronto para assumir a posição de titular na próxima temporada. Por isso, a Inter está começando a se movimentar para encontrar um substituto para Sommer, tendo o goleiro do Tottenham identificado como um dos alvos e para o qual já houve uma primeira ação concreta.
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Quanto vale Vicario para o Tottenham: a investida do Inter, a viagem de Ausilio e os bastidores do mercado
A PROPOSTA DO TOTTENHAM POR VICARIO
O diretor esportivo da Inter, Piero Ausilio, voou para Londres na quinta-feira, 19 de março, para tentar acelerar as negociações por Vicario, já que o jogador já se mostrou receptivo à proposta do clube nerazzurro. O goleiro nascido em 1996 está passando por uma temporada complicada na Inglaterra; seu time, o Tottenham, corre sério risco de rebaixamento, e ele é um dos jogadores que estão considerando seriamente deixar o clube no final da temporada. Além disso, a relação com Igor Tudor não decolou e, na partida de ida das oitavas de final da Champions contra o Atlético de Madrid, o técnico deixou Vicario fora da equipe titular. A avaliação do jogador gira em torno de 30 milhões de euros, o contrato vence em 2028, mas, como mencionado, há possibilidades concretas de que o goleiro italiano deixe a Inglaterra no meio do ano.
INTER-VICARIO, OS BASTIDORES
Guglielmo Vicario é um alvo de longa data do Inter, que já havia tentado contratá-lo no verão de 2023, quando ele estava no Empoli. Naquela ocasião, os nerazzurri demonstraram interesse pelo jogador, que se mostrou aberto a uma transferência para Milão; o Empoli pedia 20 milhões, mas era um momento em que Marotta e Ausilio estavam envolvidos em outras negociações e pediram um prazo. Negociação em espera e entrada do Tottenham, que em poucas horas fecha a operação e leva o jogador para Londres.