Quanto vale Vicario para o Tottenham: a investida do Inter, a viagem de Ausilio e os bastidores do mercado

O diretor esportivo da Inter, Piero Ausilio, voou para Londres na quinta-feira, 19 de março, para tentar acelerar as negociações por Vicario, já que o jogador já se mostrou receptivo à proposta do clube nerazzurro. O goleiro nascido em 1996 está passando por uma temporada complicada na Inglaterra; seu time, o Tottenham, corre sério risco de rebaixamento, e ele é um dos jogadores que estão considerando seriamente deixar o clube no final da temporada. Além disso, a relação com Igor Tudor não decolou e, na partida de ida das oitavas de final da Champions contra o Atlético de Madrid, o técnico deixou Vicario fora da equipe titular. A avaliação do jogador gira em torno de 30 milhões de euros, o contrato vence em 2028, mas, como mencionado, há possibilidades concretas de que o goleiro italiano deixe a Inglaterra no meio do ano.



