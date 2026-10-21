Quanto vale Nico Paz após marcar dois gols na Champions League

É a noite do Como, é a noite de Nico Paz. Um talento puro como há algum tempo não se via na Itália: aos 22 anos, falou com o Real Madrid para ficar mais um ano às margens do lago, onde os sonhos se tornam realidade. Ao lado de Cesc Fàbregas, um dos primeiros a acreditar nele e a montar um time ao seu redor. Visionário. Na Argentina, já há quem o tenha chamado de "novo Messi", um rótulo de peso que (por enquanto) não o abalou. Nico dribla a pressão e continua sendo o principal nome de um time em ascensão. E nada de chamar isso de conto de fadas. O Como é uma realidade à vista de todos. A vitória sobre o United começou a ser construída há oito anos, quando o clube comemorava o acesso à Série C. Depois veio a Série B, há seis anos, e, em 2023/24, a virada com o retorno à Série A.