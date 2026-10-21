Uma noite memorável para o Como de Cesc Fabregas, que venceu o Manchester United por 4 a 1 na terceira rodada da fase de liga da Champions League. O técnico espanhol derrotou Carrick, que foi seu adversário por anos como jogador, quando ambos atuavam na Premier League. Nico Paz pegou o time pela mão e o conduziu em uma partida dos sonhos: o camisa 10 fez dois gols e deu uma assistência. Douvikas e Ramon também deixaram sua marca na vitória. Os Red Devils vivem uma crise, com a sombra de Antonio Conte pairando sobre o cargo de técnico do clube inglês. Um dado ajuda a entender o momento difícil do United: o duelo com o Como foi seu sétimo jogo consecutivo sem vitória, uma sequência negativa tão longa que não era vista desde novembro de 2015.
Quanto vale Nico Paz após marcar dois gols na Champions League
A partida de Nico Paz
É a noite do Como, é a noite de Nico Paz. Um talento puro como há algum tempo não se via na Itália: aos 22 anos, falou com o Real Madrid para ficar mais um ano às margens do lago, onde os sonhos se tornam realidade. Ao lado de Cesc Fàbregas, um dos primeiros a acreditar nele e a montar um time ao seu redor. Visionário. Na Argentina, já há quem o tenha chamado de "novo Messi", um rótulo de peso que (por enquanto) não o abalou. Nico dribla a pressão e continua sendo o principal nome de um time em ascensão. E nada de chamar isso de conto de fadas. O Como é uma realidade à vista de todos. A vitória sobre o United começou a ser construída há oito anos, quando o clube comemorava o acesso à Série C. Depois veio a Série B, há seis anos, e, em 2023/24, a virada com o retorno à Série A.
A avaliação de Nico Paz
Poucos meses depois do acesso, Fàbregas foi buscar Nico Paz nas categorias de base do Real Madrid, uma joia que custou 6 milhões de euros e, dois anos depois, já valia 60 milhões: foi esse o valor que o Como teve de investir para mantê-lo, enquanto o Real Madrid tem uma opção de recompra por 80 milhões. Hoje, a avaliação do meia-atacante argentino gira em torno desse valor. Até agora nesta temporada, ele soma 4 gols e 5 assistências em 10 jogos, considerando todas as competições. Números de craque que já viraram rotina para ele. Nico Paz é decisivo até em noites como esta, mesmo quando todos os olhos estão voltados para ele. Como fazem os grandes jogadores.
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