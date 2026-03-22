Quanto vale Falcone: a mensagem à Roma, o mercado de transferências e a possibilidade de uma saída

O Lecce gostaria de manter Falcone, mas, por outro lado, não tem intenção de impedir a carreira de um jogador que sempre foi correto e disponível para o clube e para a equipe. No verão passado, a avaliação que o clube fazia do goleiro era de cerca de 10 milhões de euros, valor solicitado ao Torino, que havia se informado sobre o preço: em alguns meses, esse valor pode variar, dependendo de como terminará o campeonato da equipe de Di Francesco; caso seja rebaixada, o preço de Falcone cairia e ele se tornaria uma oportunidade de baixo custo no mercado; caso contrário, poderia até ultrapassar os 10 milhões solicitados há um ano.



