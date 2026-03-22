Entre os melhores goleiros italianos do campeonato, provavelmente está Wladimiro Falcone, que com suas defesas está tentando manter o Lecce na briga pela permanência. O jogador nascido em 1995 está no Lecce há quatro temporadas, tem mais de 150 partidas na Série A e, com quase 31 anos, sente-se pronto para dar um salto para um time mais importante. O jogador não está pensando em sair e deixar um clube que lhe deu segurança e continuidade, mas se no verão surgirem propostas consideradas importantes, elas serão avaliadas por ele, juntamente com seu agente e a diretoria.
Traduzido por
Quanto vale Falcone: a mensagem à Roma, o mercado de transferências e a possibilidade de uma saída
O PEDIDO DO LECCE POR FALCONE
O Lecce gostaria de manter Falcone, mas, por outro lado, não tem intenção de impedir a carreira de um jogador que sempre foi correto e disponível para o clube e para a equipe. No verão passado, a avaliação que o clube fazia do goleiro era de cerca de 10 milhões de euros, valor solicitado ao Torino, que havia se informado sobre o preço: em alguns meses, esse valor pode variar, dependendo de como terminará o campeonato da equipe de Di Francesco; caso seja rebaixada, o preço de Falcone cairia e ele se tornaria uma oportunidade de baixo custo no mercado; caso contrário, poderia até ultrapassar os 10 milhões solicitados há um ano.
AS PALAVRAS DE FALCONE
Após a derrota por 0 a 1 no Olimpico contra a Roma, Falcone falou, revelando mais uma vez seu amor pelo clube giallorosso: “Ontem eu estava tranquilo, achava que já tinha superado aemoção”, conta o goleiro aos microfones da DAZN. “Hoje, porém, senti um nó no estômago; neste estádio, sempre terei um sentimento especial. Os torcedores do Lecce conhecem minha lealdade e sempre me desejam que realize meu sonho: eles são fantásticos. O sonho existe e sempre existirá: para mim, o sonho da vida é jogar pela Roma, nem mesmo o Real Madrid se compara. Mas preciso merecê-lo jogando bem pelo Lecce”.