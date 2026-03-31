A poucos meses do fim da temporada, os clubes começam a traçar estratégias para a janela de transferências de verão, com os primeiros contatos e sondagens, à espera de aprofundar a análise de alguns jogadores. O olhar do Milan está voltado para o futuro a longo prazo; os rossoneri estão trabalhando com visão de longo prazo e, nessa perspectiva, nos últimos dias fecharam a contratação de Andrej Kostic, do Partizan Belgrado: atacante nascido em 2007, ele já passou pelos exames médicos e chegará definitivamente à Itália em junho, ingressando inicialmente no Milan Futuro.
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Quanto o Milan pagou por Kostic: valores, detalhes e a polêmica interna no Partizan de Belgrado
NÚMEROS E DETALHES DE KOSTIC NO MILAN
Para contratar um dos jovens mais promissores do futebol sérvio, os rossoneri fizeram um investimento de pouco menos de 10 milhões de euros, considerando o pacote completo: trata-se de uma transferência definitiva no valor de 3,5 milhões de euros de parte fixa, aos quais serão adicionados no máximo 4,5 milhões de euros em bônus, além de uma porcentagem sobre uma futura revenda. O Partizan também havia recebido outras ofertas de clubes das cinco principais ligas da Europa, mas o Milan foi o primeiro a fechar o negócio.
A POLÊMICA NO PARTIZAN
A transferência que levará Kostic ao Milan gerou tensões dentro do Partizan Belgrado. Quem elevou o tom foi o vice-presidente do clube sérvio — e ex-atacante do Real Madrid e da Fiorentina —,Pedrag Mijatovic: “Desvinculo-me desta transferência — segundo o site sportkse.net —, não fui consultado e nunca vi a oferta do Milan. Se eu tivesse sido envolvido na negociação, teria deixado bem claro que sou contra aceitar uma oferta tão irrisória”.