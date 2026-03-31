Quanto o Milan pagou por Kostic: valores, detalhes e a polêmica interna no Partizan de Belgrado

Para contratar um dos jovens mais promissores do futebol sérvio, os rossoneri fizeram um investimento de pouco menos de 10 milhões de euros, considerando o pacote completo: trata-se de uma transferência definitiva no valor de 3,5 milhões de euros de parte fixa, aos quais serão adicionados no máximo 4,5 milhões de euros em bônus, além de uma porcentagem sobre uma futura revenda. O Partizan também havia recebido outras ofertas de clubes das cinco principais ligas da Europa, mas o Milan foi o primeiro a fechar o negócio.



