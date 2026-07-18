Wagner, que atuou por cerca de dois anos, de 2023 a 2025, como assistente da seleção alemã (DFB) sob o comando do ex-técnico da seleção, observou, no entanto, de forma crítica que, acima de tudo, a culpa está sendo atribuída publicamente a Nagelsmann. “Houve muita crítica, principalmente contra Julian. Menos contra os jogadores, na minha opinião. Isso mudou um pouco; antigamente, havia mais críticas aos jogadores.” No entanto, “muitos fatores” teriam contribuído para a nova derrota. Por isso, a questão deve ser analisada “de ambos os lados”, tanto do ponto de vista do técnico quanto dos jogadores.

“Foi oferecida aos jogadores uma estrutura para que se sentissem à vontade? No sistema, no ambiente, para que pudessem apresentar seu melhor desempenho?”, questionou Wagner, dirigindo-se a Nagelsmann. Por outro lado, ele enfatizou: “Para fazer a diferença em uma Copa do Mundo, você precisa de jogadores no limite. Jogadores que estejam em excelente forma. E isso simplesmente inclui a responsabilidade do jogador de atingir esse nível. Tínhamos poucos jogadores em forma máxima. Por isso, acho muito fácil culpar apenas o técnico e a comissão técnica.”

Além disso, Wagner criticou uma grande diferença em relação ao Euro disputado em casa, quando ele próprio, ao lado de Nagelsmann, ainda estava na linha de frente da DFB e a seleção alemã havia sido eliminada de forma dramática pelas Espanhas nas quartas de final. “Naquela época, tínhamos muitos jogadores no auge e, o que considero muito mais decisivo: tínhamos uma dinâmica realmente boa com a torcida. Este ano não pareceu tão harmonioso, o entusiasmo não estava 100% presente”, explicou ele.