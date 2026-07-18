“Não há um único motivo”, disse Wagner em entrevista à revista kicker, ao ser questionado sobre quem seria o principal culpado pela vergonhosa eliminação nas oitavas de final contra o Paraguai.
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Qual é a diferença decisiva em relação ao Euro em casa? Sandro Wagner defende Julian Nagelsmann - e critica as estrelas da DFB
Wagner, que atuou por cerca de dois anos, de 2023 a 2025, como assistente da seleção alemã (DFB) sob o comando do ex-técnico da seleção, observou, no entanto, de forma crítica que, acima de tudo, a culpa está sendo atribuída publicamente a Nagelsmann. “Houve muita crítica, principalmente contra Julian. Menos contra os jogadores, na minha opinião. Isso mudou um pouco; antigamente, havia mais críticas aos jogadores.” No entanto, “muitos fatores” teriam contribuído para a nova derrota. Por isso, a questão deve ser analisada “de ambos os lados”, tanto do ponto de vista do técnico quanto dos jogadores.
“Foi oferecida aos jogadores uma estrutura para que se sentissem à vontade? No sistema, no ambiente, para que pudessem apresentar seu melhor desempenho?”, questionou Wagner, dirigindo-se a Nagelsmann. Por outro lado, ele enfatizou: “Para fazer a diferença em uma Copa do Mundo, você precisa de jogadores no limite. Jogadores que estejam em excelente forma. E isso simplesmente inclui a responsabilidade do jogador de atingir esse nível. Tínhamos poucos jogadores em forma máxima. Por isso, acho muito fácil culpar apenas o técnico e a comissão técnica.”
Além disso, Wagner criticou uma grande diferença em relação ao Euro disputado em casa, quando ele próprio, ao lado de Nagelsmann, ainda estava na linha de frente da DFB e a seleção alemã havia sido eliminada de forma dramática pelas Espanhas nas quartas de final. “Naquela época, tínhamos muitos jogadores no auge e, o que considero muito mais decisivo: tínhamos uma dinâmica realmente boa com a torcida. Este ano não pareceu tão harmonioso, o entusiasmo não estava 100% presente”, explicou ele.
- Getty Images Sport
Wagner também foi tema de discussão: acusações contra Nagelsmann e sua comissão técnica
Devido ao fraco desempenho da seleção alemã na América do Norte, Nagelsmann e sua comissão técnica foram alvo de diversas críticas nas últimas semanas. Segundo relatos, com a transferência de Wagner para o FC Augsburg no verão de 2025 — onde ele teve que deixar o cargo após poucos meses —, a comissão técnica de Nagelsmann teria perdido a capacidade de se aproximar dos jogadores. Ele conseguia explicar de forma simples à equipe os conceitos táticos exigidos pelo técnico da seleção nacional. Benjamin Hübner assumiu o cargo de Wagner. Pouco antes da Copa do Mundo, Alfred Schreuder reforçou a comissão técnica. Outro companheiro de Nagelsmann desde sua passagem pelo TSG Hoffenheim, razão pela qual a revista “Der Spiegel” havia escrito sobre uma “bolha de conforto” que o técnico de 38 anos teria querido criar.
Jürgen Klopp, por sua vez, é considerado o sucessor designado de Nagelsmann. As negociações entre a DFB, a Red Bull — atual empregadora de Klopp — e o candidato a técnico da seleção alemã estão, segundo informações, na reta final. A diretoria da federação, com o presidente Bernd Neuendorf e o vice Hans-Joachim Watzke, teria alcançado o avanço esperado em uma reunião na terça-feira com representantes do RB.
Alemanha: Balanço da seleção alemã após a Copa do Mundo de 2014
Competição Rodada Adversário na eliminação Euro 2016 Semifinal França (0 a 2) Copa do Mundo de 2018 Fase de grupos Coreia do Sul (0 a 2) Euro 2021 Oitavas de final Inglaterra (0 a 2) Copa do Mundo de 2022 Fase de grupos Costa Rica (4 a 2, eliminada por diferença de gols) Eurocopa 2024 Quartas de final Espanha (1 a 2 na prorrogação) Copa do Mundo de 2026 Oitavas de final Paraguai (3 a 4 nos pênaltis)
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