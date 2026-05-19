Quais estádios e cidades vão receber jogos da Copa do Mundo Feminina 2027 no Brasil?

A Copa do Mundo Feminina de 2027 já tem definidas as cidades e os estádios que receberão partidas da competição no Brasil. Esta será a primeira edição do Mundial feminino realizada na América do Sul e marcará o retorno do país ao centro do futebol internacional após a Copa do Mundo masculina de 2014.

Ao todo, oito cidades brasileiras foram escolhidas pela FIFA para sediar o torneio: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Salvador, Recife e Fortaleza. Todos os estádios selecionados foram utilizados na Copa do Mundo de 2014 e passaram por modernizações nos últimos anos.

O grande palco da competição será o Maracanã, no Rio de Janeiro, responsável por receber tanto o jogo de abertura quanto a grande final da Copa Feminina.

O Brasil garantiu oficialmente o direito de sediar o Mundial em maio de 2024, após vencer a candidatura conjunta formada por Alemanha, Bélgica e Holanda durante congresso da FIFA.

A competição contará com 32 seleções e será disputada entre junho e julho de 2027. Jogando em casa, a seleção brasileira tentará conquistar pela primeira vez o título mundial feminino, depois do vice-campeonato histórico em 2007.

A competição será disputada entre os meses de junho e julho de 2027, reunindo 32 seleções femininas de todas as confederações filiadas à FIFA.

A seguir, a GOAL te mostra as cidades e os estádios confirmados para a Copa do Mundo Feminina de 2027.