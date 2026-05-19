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Luis Felipe Gonçalves

Quais estádios e cidades vão receber jogos da Copa do Mundo Feminina 2027 no Brasil?

World Cup
Brasil

Maracanã receberá abertura e final do torneio; competição terá jogos em oito cidades brasileiras espalhadas pelas cinco regiões do país

A Copa do Mundo Feminina de 2027 já tem definidas as cidades e os estádios que receberão partidas da competição no Brasil. Esta será a primeira edição do Mundial feminino realizada na América do Sul e marcará o retorno do país ao centro do futebol internacional após a Copa do Mundo masculina de 2014.

Ao todo, oito cidades brasileiras foram escolhidas pela FIFA para sediar o torneio: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Salvador, Recife e Fortaleza. Todos os estádios selecionados foram utilizados na Copa do Mundo de 2014 e passaram por modernizações nos últimos anos.

O grande palco da competição será o Maracanã, no Rio de Janeiro, responsável por receber tanto o jogo de abertura quanto a grande final da Copa Feminina.

O Brasil garantiu oficialmente o direito de sediar o Mundial em maio de 2024, após vencer a candidatura conjunta formada por Alemanha, Bélgica e Holanda durante congresso da FIFA.

A competição contará com 32 seleções e será disputada entre junho e julho de 2027. Jogando em casa, a seleção brasileira tentará conquistar pela primeira vez o título mundial feminino, depois do vice-campeonato histórico em 2007.

A competição será disputada entre os meses de junho e julho de 2027, reunindo 32 seleções femininas de todas as confederações filiadas à FIFA.

A seguir, a GOAL te mostra as cidades e os estádios confirmados para a Copa do Mundo Feminina de 2027.

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  • Maracanã BrasilGetty Images

    Rio de Janeiro – Maracanã

    O estádio mais emblemático do futebol brasileiro será o principal palco do Mundial. Além da abertura e da final, o Maracanã também deve receber partidas importantes do mata-mata.

    Com capacidade superior a 70 mil torcedores, o estádio foi reformado para a Copa de 2014 e segue como referência para grandes eventos internacionais.


    • Publicidade
  • Neo Quimica Arena BrasilGetty Images

    São Paulo – Neo Química Arena

    Casa do Corinthians, a Neo Química Arena recebeu a abertura da Copa do Mundo masculina de 2014 e volta a ser uma das sedes de um Mundial.

    O estádio é um dos mais modernos do país e deve receber partidas da fase de grupos e confrontos eliminatórios.


  • Mineirão BrasilGetty Images

    Belo Horizonte – Mineirão

    Tradicional palco do futebol mineiro, o Mineirão será novamente sede de uma Copa do Mundo. O estádio passou por ampla reforma antes de 2014 e atualmente é um dos principais centros esportivos do país.

  • Beira-Rio Brasil

    Porto Alegre – Beira-Rio

    O estádio do Internacional representará a região Sul na competição. O Beira-Rio foi modernizado para a Copa de 2014 e costuma receber grandes jogos internacionais.

  • Mané Garrincha Brasil

    Brasília – Mané Garrincha

    Um dos maiores estádios do Brasil, o Mané Garrincha receberá partidas do Mundial feminino em 2027. O local ficou conhecido pela grande estrutura construída para a Copa de 2014.

  • Arena Fonte Nova BrasilGetty Images

    Salvador – Arena Fonte Nova

    A Arena Fonte Nova será a representante da Bahia na competição. O estádio foi reconstruído para o Mundial de 2014 e se tornou um dos principais palcos esportivos do Nordeste.

  • Arena Pernambuco BrasilGetty Images

    Recife – Arena Pernambuco

    Localizada em São Lourenço da Mata, na região metropolitana do Recife, a Arena Pernambuco volta ao circuito de grandes eventos internacionais após a Copa masculina.

  • Arena Castelão BrasilGetty Images

    Fortaleza – Arena Castelão

    A Arena Castelão, um dos estádios mais tradicionais do Nordeste, também foi confirmada como sede do Mundial feminino. O local recebeu jogos importantes em 2014 e deve ter papel relevante novamente em 2027.

    A competição será disputada entre os meses de junho e julho de 2027, reunindo 32 seleções femininas de todas as confederações filiadas à FIFA.

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