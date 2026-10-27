Chritian Pulisic ainda se vê no Milan. Nas últimas horas, foi alcançado um acordo preliminar entre o Milan e o estafe do norte-americano para a renovação do contrato até 2031. Foi fundamental a vontade de Gerry Cardinale, compatriota do jogador, que decidiu transformá-lo no símbolo de seu projeto: o ex-jogador do Chelsea é um dos mais importantes do elenco e já havia declarado recentemente que queria continuar vestindo a camisa do Milan.
Pulisic renova com o Milan: acordo até 2031
OS DETALHES
Christian Pulisic seguirá sua trajetória no Milan. O clube chegou a um acordo em princípio para renovar o contrato do estadunidense até 2031. O acerto será formalizado nos próximos dias.
É uma renovação muito aguardada pelo Milan, que se prepara para garantir a permanência de uma de suas referências no ataque. Para Pulisic, é a melhor maneira de comemorar o retorno aos gols: o jogador nascido em 1998 abriu o placar no confronto do fim de semana contra a Udinese.
A ESCOLHA
Agora é a vez de Adrien Rabiot, que vai estender seu contrato até 2030: Pulisic decidiu assinar porque acredita no projeto do Milan, embora também haja um reajuste salarial para que ele se torne um dos jogadores mais bem pagos do Milan. Confiança, portanto, no projeto de Amorim, segundo a Sky: o contrato de Pulisic terminaria em 2027, mas o Milan já havia deixado claro que queria prorrogá-lo até 2028. Agora, ele ficará pelo menos até 2031 e se tornará um símbolo do Milan.
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