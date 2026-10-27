Pulisic renova com o Milan: acordo até 2031

Christian Pulisic seguirá sua trajetória no Milan. O clube chegou a um acordo em princípio para renovar o contrato do estadunidense até 2031. O acerto será formalizado nos próximos dias.

É uma renovação muito aguardada pelo Milan, que se prepara para garantir a permanência de uma de suas referências no ataque. Para Pulisic, é a melhor maneira de comemorar o retorno aos gols: o jogador nascido em 1998 abriu o placar no confronto do fim de semana contra a Udinese.



