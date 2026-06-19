Futuro na MLS para Christian Pulisic? É uma possibilidade, pelo menos segundo a La Gazzetta dello Sport, que fala de uma proposta generosa a caminho do New York Football Club para o astro norte-americano, líder da seleção nacional comandada por Pochettino. Uma proposta que, quando for apresentada, será recusada pelos rossoneri: para Cardinale e Amorim, o ex-jogador do Chelsea e do Borussia Dortmund é inalienável; não é uma questão de preço.
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Pulisic: proposta do New York FC está a caminho. A posição do Milan
O PEDIDO DE PULISIC
Pulisic e sua equipe demonstraram disposição para permanecer em Milão, mas fizeram uma proposta salarial ambiciosa, bem acima do teto estabelecido na última renovação de Rafael Leão, que chega a receber 7 milhões de euros por ano apenas com bônus. A proposta, segundo a “Gazzetta dello Sport”, foi de 8 milhões de euros anuais de salário.
OTIMISMO EM RELAÇÃO AO FUTURO
O atacante do Milan, que joga pela seleção dos Estados Unidos, não se vê longe do clube, como admitiu em uma entrevista: “Ainda estamos sem técnico e diretor esportivo? O Milan é um grande clube e acho que vão resolver tudo. No final das contas, tenho certeza de que tudo vai dar certo e que o time vai voltar ao lugar que merece. Estou em contato com alguns dos rapazes, conversamos e eles até me desejaram boa sorte para a Copa do Mundo; tenho muitos amigos muito próximos na Itália com quem converso diariamente”