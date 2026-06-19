Pulisic: proposta do New York FC está a caminho. A posição do Milan

O atacante do Milan, que joga pela seleção dos Estados Unidos, não se vê longe do clube, como admitiu em uma entrevista: “Ainda estamos sem técnico e diretor esportivo? O Milan é um grande clube e acho que vão resolver tudo. No final das contas, tenho certeza de que tudo vai dar certo e que o time vai voltar ao lugar que merece. Estou em contato com alguns dos rapazes, conversamos e eles até me desejaram boa sorte para a Copa do Mundo; tenho muitos amigos muito próximos na Itália com quem converso diariamente”