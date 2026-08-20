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PSG é forçado a mudar a estreia na Ligue 1 contra o Rennes devido a gramado "severamente danificado"
Mau tempo severo leva à mudança de local
O Paris Saint-Germain foi forçado a transferir sua estreia na Ligue 1 para Rennes depois que sucessivas ondas de calor extremas no verão danificaram severamente o gramado do Parc des Princes. A decisão de inverter os mandos de campo foi oficialmente ratificada pela Ligue de Football Professionnel (LFP) após uma inspeção no gramado na quarta-feira, 19 de agosto. A deterioração ocorreu apesar de o estádio parisiense ter recebido com sucesso um amistoso de pré-temporada contra o Manchester United apenas duas semanas antes.
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Comunicado do clube cita segurança
Em um comunicado oficial divulgado em seu site, o PSG confirmou que o calor extremo prolongado havia acelerado a degradação de seu gramado antes da abertura da temporada: "A mais recente onda de calor, após uma série de ondas de calor sucessivas e excepcionais que afetaram a região de Paris neste verão, acelerou significativamente a deterioração do gramado do Parc des Princes.
"O gramado agora está severamente danificado, a poucos dias da partida entre Paris Saint-Germain e Stade Rennais, marcada para domingo, 23 de agosto. Diante dessa situação, a Liga de Futebol Profissional da França (LFP), em consulta com o Paris Saint-Germain, realizou uma avaliação das condições do gramado.
"Essa avaliação concluiu que as condições atuais não permitem que a partida seja disputada em condições satisfatórias, particularmente no que diz respeito à segurança e à integridade física dos jogadores, que seguem sendo a prioridade absoluta."
Autoridades confirmam risco na superfície
De acordo com uma análise da AFP via Le Monde, a terceira onda de calor do verão na França começou no fim de julho e está ligada a uma estimativa de 7.300 mortes em excesso em todo o país. Essa crise ambiental impactou diretamente a infraestrutura esportiva, com a LFP determinando que o gramado apresentava riscos inaceitáveis: "Ficou determinado que o estado atual do gramado não garantia a segurança dos jogadores."
- AFP
Prazo para substituição do gramado se aproxima
O PSG agora enfrenta uma corrida contra o tempo para concluir a substituição completa do gramado no Parc des Princes antes de receber o AS Monaco em 4 de setembro. O bicampeão consecutivo da Champions League precisará iniciar a defesa do título nacional com uma viagem inesperada ao Roazhon Park no domingo, 23 de agosto. O time de Luis Enrique precisará manter total concentração para garantir os três pontos, apesar da repentina mudança logística.
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