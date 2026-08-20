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Brazil v United States: Gold Medal Match: Women's Football - Olympic Games Paris 2024: Day 15Getty Images Sport
Adhe Makayasa

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PSG é forçado a mudar a estreia na Ligue 1 contra o Rennes devido a gramado "severamente danificado"

PSG
Campeonato Francês
Rennes x PSG
Rennes

O Paris Saint-Germain foi forçado a inverter o mando de campo de sua estreia na Ligue 1 contra o Rennes depois que ondas extremas de calor no verão deixaram o gramado do Parc des Princes sem condições de uso. O campeão francês agora viajará ao Roazhon Park no domingo, com o jogo de volta entre os dois clubes mais tarde na temporada marcado para ser disputado na capital.

  • Mau tempo severo leva à mudança de local

    O Paris Saint-Germain foi forçado a transferir sua estreia na Ligue 1 para Rennes depois que sucessivas ondas de calor extremas no verão danificaram severamente o gramado do Parc des Princes. A decisão de inverter os mandos de campo foi oficialmente ratificada pela Ligue de Football Professionnel (LFP) após uma inspeção no gramado na quarta-feira, 19 de agosto. A deterioração ocorreu apesar de o estádio parisiense ter recebido com sucesso um amistoso de pré-temporada contra o Manchester United apenas duas semanas antes.

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  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Comunicado do clube cita segurança

    Em um comunicado oficial divulgado em seu site, o PSG confirmou que o calor extremo prolongado havia acelerado a degradação de seu gramado antes da abertura da temporada: "A mais recente onda de calor, após uma série de ondas de calor sucessivas e excepcionais que afetaram a região de Paris neste verão, acelerou significativamente a deterioração do gramado do Parc des Princes.

    "O gramado agora está severamente danificado, a poucos dias da partida entre Paris Saint-Germain e Stade Rennais, marcada para domingo, 23 de agosto. Diante dessa situação, a Liga de Futebol Profissional da França (LFP), em consulta com o Paris Saint-Germain, realizou uma avaliação das condições do gramado.

    "Essa avaliação concluiu que as condições atuais não permitem que a partida seja disputada em condições satisfatórias, particularmente no que diz respeito à segurança e à integridade física dos jogadores, que seguem sendo a prioridade absoluta."

  • Autoridades confirmam risco na superfície

    De acordo com uma análise da AFP via Le Monde, a terceira onda de calor do verão na França começou no fim de julho e está ligada a uma estimativa de 7.300 mortes em excesso em todo o país. Essa crise ambiental impactou diretamente a infraestrutura esportiva, com a LFP determinando que o gramado apresentava riscos inaceitáveis: "Ficou determinado que o estado atual do gramado não garantia a segurança dos jogadores."

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  • FBL-FRA-SUPERCUP-PSG-PRESSERAFP

    Prazo para substituição do gramado se aproxima

    O PSG agora enfrenta uma corrida contra o tempo para concluir a substituição completa do gramado no Parc des Princes antes de receber o AS Monaco em 4 de setembro. O bicampeão consecutivo da Champions League precisará iniciar a defesa do título nacional com uma viagem inesperada ao Roazhon Park no domingo, 23 de agosto. O time de Luis Enrique precisará manter total concentração para garantir os três pontos, apesar da repentina mudança logística.

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