Em um comunicado oficial divulgado em seu site, o PSG confirmou que o calor extremo prolongado havia acelerado a degradação de seu gramado antes da abertura da temporada: "A mais recente onda de calor, após uma série de ondas de calor sucessivas e excepcionais que afetaram a região de Paris neste verão, acelerou significativamente a deterioração do gramado do Parc des Princes.

"O gramado agora está severamente danificado, a poucos dias da partida entre Paris Saint-Germain e Stade Rennais, marcada para domingo, 23 de agosto. Diante dessa situação, a Liga de Futebol Profissional da França (LFP), em consulta com o Paris Saint-Germain, realizou uma avaliação das condições do gramado.

"Essa avaliação concluiu que as condições atuais não permitem que a partida seja disputada em condições satisfatórias, particularmente no que diz respeito à segurança e à integridade física dos jogadores, que seguem sendo a prioridade absoluta."