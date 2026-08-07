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Próximo trabalho de Eddie Howe? Ex-técnico do Newcastle é aconselhado a deixar a Inglaterra e estar pronto para substituir Thomas Tuchel após a Euro 2028
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Liga dos Campeões e conquista de troféu: Howe no Newcastle
Depois de levar o Newcastle à Liga dos Campeões e encerrar um jejum de 70 anos sem um troféu nacional em Tyneside, Howe chocou o mundo do futebol ao confirmar sua saída de St James’ Park em 30 de julho de 2026.
Ele comandou o Newcastle em 231 jogos, desde que assumiu o cargo em novembro de 2021, e era um dos treinadores há mais tempo no comando na elite do futebol inglês. Os ventos de mudança o varreram do nordeste da Inglaterra.
Esse também foi o caso de outros nomes de destaque neste verão, com Anthony Gordon e Sandro Tonali se juntando a Barcelona e Tottenham em transferências milionárias. Bruno Guimaraes está perto de uma transferência de £ 75 milhões (US$ 101 mi) para o Arsenal.
Howe será a maior perda em um verão de mudanças?
Howe pode ser perdoado por abandonar o que alguns consideram ser um navio a afundar. Questionado se ele poderia acabar sendo a maior perda de todas, o ídolo do Newcastle, Waddle, falando em associação com BetBrain, disse à GOAL: “Possivelmente. Olha, o Eddie, ele montou um bom elenco. Na temporada passada, as contratações que ele fez não deram certo. Eles sofreram. O time sofreu, vamos ser sinceros, semana após semana.
“Mas o Eddie, você sabe, era popular, fazia o time jogar em um bom sistema, o que os torcedores queriam ver. Eles adoram um futebol ofensivo, para frente, e ele colocou esse estilo em prática, o que lhe rendeu a Copa da Liga, levou o time à Champions League duas vezes. Então, ele fez um grande trabalho por lá.
“Mas acho que perder Tonali, perder Gordon, trazer três jogadores desconhecidos, vamos ser sinceros, jogadores jovens, e Guimaraes parece que vai para o Arsenal... ele provavelmente pensou: ‘Não consigo transformar este time em uma equipe de G4, G6, que é o que as pessoas querem’. E provavelmente pensou: ‘Fiz tudo o que podia aqui e é hora de seguir em frente’.”
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Ameaça a Tuchel: técnico da Inglaterra está sob pressão?
Howe vem sendo apontado há algum tempo como um possível técnico da Inglaterra. Questionado sobre se ele agora representa uma ameaça imediata a Thomas Tuchel após a semfinal pouco inspirada da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026, Waddle acrescentou: “Não, acho que ele [Tuchel] terá tempo. Ele tem um grande histórico como técnico de clube. O futebol de seleções é diferente, nós sabemos disso. Você não pode sair e comprar um zagueiro, não pode comprar jogadores, você tem que trabalhar com o que tem.
“Ele tem um elenco saudável ali. Eles foram bem. Eu nunca achei que fossem ganhar, quando o torneio começou e vendo o que estavam apresentando. Achei que chegariam às fases finais, como chegaram, mas nunca os vi como favoritos para vencer.
“É só encontrar a combinação certa, e o que nos falta é um bom camisa 10 e um ponta realmente, realmente de altíssimo nível. E, se conseguíssemos encontrar esses dois jogadores, isso ajudaria muito mais o trabalho dele. Mas, neste momento, acho que temos um elenco forte. Vai dar trabalho para qualquer um, nós sabemos disso. Mas está faltando alguma coisa.”
Próximo trabalho de Howe: ex-técnico do Newcastle vai para o exterior?
Com Howe fora de cogitação para uma mudança iminente para o comando de uma seleção, Waddle prosseguiu ao falar sobre o caminho que um técnico muito bem avaliado deveria seguir: “Não conheço Eddie pessoalmente. Sei que ele é discreto fora de campo. Você realmente não ouve muito sobre ele. Você não o vê por aí. Pelo que se diz, é futebol, casa, futebol, casa.
“Se eu fosse Eddie Howe, iria para o exterior agora por um ou dois anos e aprenderia mais um pouco do ofício fora, antes de voltar. E então acho que ele estaria pronto para a Inglaterra em dois anos, depois da próxima Euro.
“Acho que o próximo passo dele é muito importante. É sempre assim na Premier League, os cargos aparecem, haverá alguns vagos depois de seis, 10 jogos, sabemos que isso sempre acontece. Trazer Eddie Howe, sabemos que ele pode comandar na Premier League. Ele foi bem.
“Mas acho que, para aprender mais, você precisa ir para o exterior e descobrir mais sobre a vida e sobre o que é treinar. Porque, quando você vai para o exterior, você é um treinador. Você não é um manager, é um treinador. E acho que isso ajudaria muito Eddie. E nos colocaria em boa posição em relação à Inglaterra no futuro.”
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Jaissle tem uma grande responsabilidade pela frente no St James' Park
Resta saber se esse conselho será seguido, já que é possível que Howe opte por fazer uma pausa do estresse de ser técnico antes de voltar ao comando de uma equipe na Inglaterra ou em outro lugar.
Ele deixou um grande trabalho a ser feito no Newcastle, com o técnico alemão Matthias Jaissle, que já trabalhou no Red Bull Salzburg e no Al-Ahli, da Saudi Pro League, assumindo esse bastão antes da campanha 2026-27 da Premier League.
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