Próximo trabalho de Eddie Howe? Ex-técnico do Newcastle é aconselhado a deixar a Inglaterra e estar pronto para substituir Thomas Tuchel após a Euro 2028

Howe vem sendo apontado há algum tempo como um possível técnico da Inglaterra. Questionado sobre se ele agora representa uma ameaça imediata a Thomas Tuchel após a semfinal pouco inspirada da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026, Waddle acrescentou: “Não, acho que ele [Tuchel] terá tempo. Ele tem um grande histórico como técnico de clube. O futebol de seleções é diferente, nós sabemos disso. Você não pode sair e comprar um zagueiro, não pode comprar jogadores, você tem que trabalhar com o que tem.

“Ele tem um elenco saudável ali. Eles foram bem. Eu nunca achei que fossem ganhar, quando o torneio começou e vendo o que estavam apresentando. Achei que chegariam às fases finais, como chegaram, mas nunca os vi como favoritos para vencer.

“É só encontrar a combinação certa, e o que nos falta é um bom camisa 10 e um ponta realmente, realmente de altíssimo nível. E, se conseguíssemos encontrar esses dois jogadores, isso ajudaria muito mais o trabalho dele. Mas, neste momento, acho que temos um elenco forte. Vai dar trabalho para qualquer um, nós sabemos disso. Mas está faltando alguma coisa.”