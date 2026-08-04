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Próximo clube de Mykhailo Mudryk revelado? Chelsea traça plano de transferência surpreendente para astro que retorna
Chelsea avalia empréstimo ao Strasbourg
O Chelsea está avaliando atualmente a possibilidade de enviar Mudryk ao Strasbourg por empréstimo de curto prazo. O ponta ucraniano finalmente está retornando ao futebol do time principal depois que sua suspensão por doping foi oficialmente encerrada. Ele não disputa uma partida competitiva desde que testou positivo inicialmente para meldônio. Mais tarde, foi imposta uma devastadora suspensão de quatro anos, mas o caso complexo foi resolvido com sucesso após um longo recurso.
Colocá-lo diretamente de volta na Premier League, extremamente competitiva, é visto pelo clube como um grande risco. O Chelsea precisa com urgência recuperar seu ritmo de jogo, sua confiança e seu valor de mercado sem expô-lo à intensa pressão doméstica.
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As opções ofensivas cheias de Alonso
Segundo o Foot Mercato, o Chelsea pretende avaliar minuciosamente a condição física atual de Mudryk antes de tomar uma decisão definitiva sobre seu futuro. No entanto, uma transferência temporária para a França está se tornando uma opção cada vez mais concreta.
Colocar o ponta imediatamente nos planos de Alonso para a equipe titular em Stamford Bridge parece incrivelmente difícil. O clube teve uma janela de transferências movimentada, com as chegadas do experiente atacante Danny Welbeck e do jovem jogador de frente Morgan Rogers a um elenco já lotado.
Mesmo que o ucraniano tenha um desempenho excepcional nos treinamentos, essa forte concorrência torna minutos garantidos algo altamente improvável. Uma ida para o Strasbourg, por outro lado, lhe daria um ambiente BlueCo familiar para conseguir uma sequência consistente de jogos.
Interesse de rivais da Premier League
Embora uma mudança para a elite do futebol francês pareça incrivelmente sensata, Mudryk vem atraindo um interesse significativo de transferências de outros lugares. Vários clubes europeus estariam monitorando de perto a situação do ponta explosivo. Além disso, a talkSPORT informa que o recém-promovido Coventry City está entre três clubes da Premier League que consideram ativamente uma transferência por empréstimo dentro do país. Essas opções podem se mostrar incrivelmente atraentes se o atacante desejar fortemente permanecer na Inglaterra.
O Chelsea, no entanto, pode naturalmente relutar em sancionar um acordo que possa fortalecer um rival doméstico. No fim, uma transferência cuidadosamente monitorada para o Strasbourg, seu clube-irmão, representa a solução geral mais segura para a diretoria do Chelsea.
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Reconstruindo uma carreira no futebol que estagnou
Mudryk precisa desesperadamente de muita paciência e de jogar com regularidade enquanto tenta se reconstruir após uma enorme ausência do futebol profissional. Ele precisa voltar a se provar longe da enorme pressão de representar o Chelsea.
O Strasbourg atualmente precisa de muito mais ameaça individual no ataque pelos lados, o que faz deste um acordo benéfico para ambas as partes. A velocidade explosiva e a capacidade de drible em progressão do ucraniano podem fazer dele um jogador de enorme importância na Ligue 1.
Antes que qualquer transferência seja oficialmente sancionada, o Chelsea vai insistir que o acordo de empréstimo inclua garantias claras de minutagem. As próximas semanas serão absolutamente cruciais enquanto Mudryk se prepara para relançar sua carreira no futebol, que está estagnada.
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