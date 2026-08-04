Segundo o Foot Mercato, o Chelsea pretende avaliar minuciosamente a condição física atual de Mudryk antes de tomar uma decisão definitiva sobre seu futuro. No entanto, uma transferência temporária para a França está se tornando uma opção cada vez mais concreta.

Colocar o ponta imediatamente nos planos de Alonso para a equipe titular em Stamford Bridge parece incrivelmente difícil. O clube teve uma janela de transferências movimentada, com as chegadas do experiente atacante Danny Welbeck e do jovem jogador de frente Morgan Rogers a um elenco já lotado.

Mesmo que o ucraniano tenha um desempenho excepcional nos treinamentos, essa forte concorrência torna minutos garantidos algo altamente improvável. Uma ida para o Strasbourg, por outro lado, lhe daria um ambiente BlueCo familiar para conseguir uma sequência consistente de jogos.