Ivan Provedel trocou a Lazio pela Inter no verão para ser alternativa a Josep Martinez. Em entrevista à Betsson.sport, em colaboração com a Dazn, o goleiro relembrou sua carreira, falou sobre sua forma de atuar na posição e sobre o exemplo de Francesco Toldo. Provedel sonha em reviver, em especial, um lance marcante do ex-goleiro: o gol que não foi gol contra a Juventus, em um bate-rebate.
Provedel: "A Inter é um sonho que realizei. Se eu marcar como Toldo contra a Juventus..."
A ligação da Inter
"Quando a Inter me ligou, fiquei um pouco incrédulo. Devo ser sincero: até assinar, não quis pensar nisso nem me iludir, até que tudo estivesse acertado. Depois, fiquei muito feliz"
PERSONALIDADE
"Três palavras para me descrever? Tranquilo, reservado, ideal. E como goleiro? Reservado e tranquilo. O ritual antes do jogo? Sim, antes de cada reunião técnica, um amigo meu me liga, trocamos duas palavras, é isso."
No gol aos 15 anos no lugar de Toldo
"Comecei a jogar quando era pequeno, chutava a bola contra a parede. Comecei como goleiro aos 15 anos. Em casa, não jogava no gol. Me apaixonei pela posição de goleiro quando vi Toldo. Foi aí que comecei a pensar que um dia gostaria de ser goleiro, quem sabe até na Inter.
Julio Cesar? Era ágil como um gato, chegava aonde parecia que não conseguiria chegar. Quando saltava, emocionava quem assistia. E sorria muito, era bonito de ver."
O gol de Toldo contra a Juventus
"Aquele contra a Juventus foi um golaço. Ele foi para a área disputar a bola no último momento e colocou tudo naquele lance. Foi grande, grandioso. Eu era pequeno, estava acordado mesmo sendo tarde e, quando ele marcou, fiz a maior barulheira em casa. Era meu ídolo, sem dúvida. E se acontecer comigo na Inter? Espero que não seja preciso ir à área no último momento, mas, se for, o treinador precisa me dar permissão. Aí, tomara que aconteça. Espero que dê certo."
INTER, UM SONHO
"Quando percebi que poderia pensar em ser jogador, meu plano B era ser fisioterapeuta. A pressão antes de uma partida? Não penso nisso, penso apenas em fazer o que preciso da melhor maneira possível. Meu primeiro objetivo como jogador da Inter? Mostrar que tenho condições de estar aqui e que posso contribuir com a equipe. O que a camisa da Inter representa para mim? Um sonho que se realiza"
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