"Comecei a jogar quando era pequeno, chutava a bola contra a parede. Comecei como goleiro aos 15 anos. Em casa, não jogava no gol. Me apaixonei pela posição de goleiro quando vi Toldo. Foi aí que comecei a pensar que um dia gostaria de ser goleiro, quem sabe até na Inter.

Julio Cesar? Era ágil como um gato, chegava aonde parecia que não conseguiria chegar. Quando saltava, emocionava quem assistia. E sorria muito, era bonito de ver."