Paris Saint-Germain x Lyon corre sério risco de ser adiado. Segundo o L'Equipe desta segunda-feira, a polícia francesa pediu o adiamento do confronto da oitava rodada, marcado para domingo, às 20h45, por temer novos distúrbios após os protestos violentos que abalaram o país no fim de semana.
Protestos e manifestações nas ruas: polícia francesa pede o adiamento de PSG x Lyon
O JOGO SERÁ NA SEGUNDA-FEIRA?
Por isso, um dos confrontos mais tradicionais do futebol francês pode ser adiado para segunda-feira. As autoridades temem que aglomerações ligadas a eventos esportivos favoreçam novos episódios de violência, enquanto o movimento dos Coletes Amarelos e os sindicatos se preparam para novas manifestações. No fim de semana, segundo números divulgados pela imprensa francesa, mais de 2.400 pessoas foram presas e milhares de estabelecimentos comerciais foram saqueados ou danificados.
Toulouse x Troyes é adiado
As recentes tensões sociais já provocaram mudanças no calendário do futebol: a partida entre Toulouse e Troyes foi transferida de sábado para domingo, enquanto o jogo da segunda divisão entre Montpellier e Red Star foi adiado para segunda-feira. Na terça-feira, para o confronto da Liga dos Campeões entre PSG e Barcelona, cerca de 5 mil policiais haviam sido mobilizados, incluindo unidades especiais equipadas com canhões de água.
PROBLEMA COM A BOLA DE OURO
Por fim, um eventual adiamento de PSG x Lyon coincidiria com a cerimônia da Bola de Ouro, marcada para segunda-feira, à qual são esperados vários jogadores do clube parisiense entre os candidatos aos principais prêmios individuais. A questão, porém, fica em segundo plano quando se trata de segurança pública. Uma decisão definitiva é esperada nas próximas horas.
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