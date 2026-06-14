"Procurem abrigo" - Alerta preocupante de tornado emitido para a seleção inglesa na Copa do Mundo

Thomas Tuchel e sua seleção inglesa tiveram uma introdução preocupante à vida no Meio-Oeste americano na noite de sábado. Poucas horas após chegarem a Kansas City, após um período de treinamento na Flórida, a equipe foi obrigada a permanecer no hotel, já que as autoridades locais emitiram alertas de emergência de alto nível em toda a região.

A equipe havia concluído anteriormente uma sessão de treino comunitário no Swope Soccer Village sob um calor sufocante, mas as condições mudaram rapidamente com a aproximação de uma forte frente de tempestade. Conforme noticiado pelo The Athletic, logo após as 20h do sábado, horário local, eles receberam mensagens automáticas de alerta em seus celulares do Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA (NWS), informando que havia um “Alerta de Tempestade Severa” e que deveriam “proteger-se em um prédio resistente, longe de janelas”, com previsão de ventos de até 130 km/h.