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"Procurem abrigo" - Alerta preocupante de tornado emitido para a seleção inglesa na Copa do Mundo
Alertas de emergência perturbam a concentração da seleção inglesa
Thomas Tuchel e sua seleção inglesa tiveram uma introdução preocupante à vida no Meio-Oeste americano na noite de sábado. Poucas horas após chegarem a Kansas City, após um período de treinamento na Flórida, a equipe foi obrigada a permanecer no hotel, já que as autoridades locais emitiram alertas de emergência de alto nível em toda a região.
A equipe havia concluído anteriormente uma sessão de treino comunitário no Swope Soccer Village sob um calor sufocante, mas as condições mudaram rapidamente com a aproximação de uma forte frente de tempestade. Conforme noticiado pelo The Athletic, logo após as 20h do sábado, horário local, eles receberam mensagens automáticas de alerta em seus celulares do Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA (NWS), informando que havia um “Alerta de Tempestade Severa” e que deveriam “proteger-se em um prédio resistente, longe de janelas”, com previsão de ventos de até 130 km/h.
- AFP
A previsão do tempo interrompeu a transmissão do jogo de futebol
A situação se agravou por volta das 20h30, quando o NWS elevou o nível de alerta. Foi emitida uma “Alerta de Tornado” para o Condado de Johnson, no Kansas, onde fica o hotel da seleção inglesa. Simultaneamente, foi emitido um “Aviso de Tornado” para o Condado de Jackson, no Missouri, onde fica o centro de treinamento da equipe e onde eles treinaram pela primeira vez na tarde de sábado.
Enquanto a delegação da Inglaterra permanecia confinada na segurança do hotel, o impacto da tempestade foi sentido em toda a região. Relatos mencionaram então que um tornado realmente atingiu o Missouri, embora tenha permanecido fora da vizinhança imediata de Kansas City. Muitos membros do elenco e da comissão técnica acompanhavam o andamento do torneio enquanto assistiam à transmissão de Escócia x Haiti, mas a cobertura da Fox foi frequentemente interrompida e, por fim, substituída por transmissões ao vivo de emergência meteorológica.
O calendário dos Três Leões permanece inalterado
Ventos fortes e chuvas intensas atingiram Kansas City na noite de sábado e deixaram muitos moradores sem energia elétrica. Apesar de tudo isso, a programação da equipe deve permanecer inalterada, com o time planejando retornar ao Swope Soccer Village na manhã de domingo para os preparativos finais em solo de Kansas City. A partir daí, o foco passa a ser inteiramente a chegada a Dallas, onde está prevista a partida contra a Croácia no dia 17 de junho, em uma estreia muito aguardada no Grupo L.
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Aviso de tempestade para dois jogos
Este incidente destaca uma preocupação crescente dos organizadores de torneios em relação ao clima do verão norte-americano. Condições meteorológicas extremas estão se tornando um tema recorrente nos principais eventos de futebol da região; na Copa do Mundo de Clubes do verão passado, várias partidas foram adiadas ou remarcadas devido a raios e tempestades violentas. A atual Copa do Mundo enfrenta desafios logísticos semelhantes, com alertas de tempestade já em vigor para dois dos jogos de domingo: Suécia x Tunísia em Monterrey, no México, e Costa do Marfim x Equador na Filadélfia.