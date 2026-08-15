AFP
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Problema para o Aston Villa, já que a joia adolescente Brian Madjo está fora do início da temporada
Golpe da Supercopa tira adolescente de ação
De acordo com o The Athletic, espera-se que o jovem atacante Madjo fique afastado até pelo menos setembro após sofrer uma lesão na Supercopa da Uefa contra o PSG. O jogador de 17 anos havia feito uma estreia competitiva sensacional ao marcar o único gol do Villa, tornando-se o artilheiro mais jovem da história da competição. O revés representa um duro golpe para o técnico Unai Emery apenas uma semana antes de o início da campanha da Premier League.
- Jonathan Moscrop
Emery encara reformulação do ataque
A perda da atacante, que se destacou durante toda a pré-temporada, obriga Emery a reconfigurar rapidamente suas opções ofensivas antes das primeiras semanas da campanha. Além de perder a estreia contra o Brighton, Madjo deve ficar fora do duelo com o Arsenal, assim como dos próximos jogos contra Hull City, Nottingham Forest e Tottenham, em 19 de setembro. A emergência deixa Ollie Watkins como principal referência no ataque, com Tammy Abraham agora como o único outro centroavante experiente disponível para assumir a responsabilidade pelos gols.
Crise no meio-campo aprofunda preocupações
Os problemas físicos do Villa se agravaram após uma lesão sofrida pelo recém-chegado Joao Gomes depois do duelo contra o PSG, deixando o meio-campista fora de ação pelas próximas duas a quatro semanas. A ausência dele enfraquece ainda mais o meio-campo de Emery, que já está sem Amadou Onana depois de o belga sofrer uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) na Copa do Mundo. Esses contratempos deixam o setor de meio-campo notavelmente enxuto às vésperas do pontapé inicial, especialmente depois que a referência criativa Youri Tielemans se transferiu para o Manchester United no início desta janela de transferências de verão.
- Getty Images Sport
Estreia do Brighton na temporada se aproxima
O Villa precisa se recompor rapidamente antes de dar o pontapé inicial em sua campanha na Premier League fora de casa contra o Brighton no domingo, 23 de agosto. Com peças importantes fora de combate no meio-campo e no ataque, Emery enfrenta um teste urgente da profundidade de seu elenco desde o início. Encontrar soluções imediatas em meio a essa onda de lesões será vital para ter um começo forte.
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