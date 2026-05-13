Primeiro obstáculo superado: o FC Bayern de Munique parece ter chegado a um acordo com o jogador que desejava contratar

Já anteriormente, a mídia inglesa e alemã havia noticiado que Gordon não se opunha, em princípio, à mudança para Munique e que considerava perfeitamente possível uma transferência para a Bundesliga. Agora, parece que foi alcançado um acordo definitivo entre as duas partes, o que significaria que o primeiro obstáculo foi superado.

No entanto, as diferentes visões sobre o valor da transferência continuam a representar um problema. Segundo informações, os Magpies exigem 80 milhões de libras esterlinas, o que equivale a cerca de 92 milhões de euros, pelo versátil jogador ofensivo — uma quantia que o FC Bayern, muito provavelmente, não está disposto a pagar.

Afinal, o time de Munique passou por uma política de austeridade nos últimos anos; segundo informações do tz, o diretor esportivo Max Eberl e o diretor técnico Christoph Freund teriam recebido a missão de reforçar o elenco para a nova temporada apenas pontualmente, sem gastar quantias exorbitantes. A contratação de Gordon não se encaixa nesse perfil.

O presidente do clube, Uli Hoeneß, teria se manifestado recentemente a favor da contratação do inglês, mas o FCB precisaria, nas negociações, conseguir reduzir um pouco o valor da rescisão exigido. Ambos os clubes já estariam em conversações a esse respeito, embora um acordo em breve pareça improvável.