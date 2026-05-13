Segundo informações do jornalista e especialista em transferências Ben Jacobs, o clube alemão mais titulado teria recebido do jogador inglês de 25 anos luz verde para uma transferência no verão para a Säbener Straße.
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Primeiro obstáculo superado: o FC Bayern de Munique parece ter chegado a um acordo com o jogador que desejava contratar
Já anteriormente, a mídia inglesa e alemã havia noticiado que Gordon não se opunha, em princípio, à mudança para Munique e que considerava perfeitamente possível uma transferência para a Bundesliga. Agora, parece que foi alcançado um acordo definitivo entre as duas partes, o que significaria que o primeiro obstáculo foi superado.
No entanto, as diferentes visões sobre o valor da transferência continuam a representar um problema. Segundo informações, os Magpies exigem 80 milhões de libras esterlinas, o que equivale a cerca de 92 milhões de euros, pelo versátil jogador ofensivo — uma quantia que o FC Bayern, muito provavelmente, não está disposto a pagar.
Afinal, o time de Munique passou por uma política de austeridade nos últimos anos; segundo informações do tz, o diretor esportivo Max Eberl e o diretor técnico Christoph Freund teriam recebido a missão de reforçar o elenco para a nova temporada apenas pontualmente, sem gastar quantias exorbitantes. A contratação de Gordon não se encaixa nesse perfil.
O presidente do clube, Uli Hoeneß, teria se manifestado recentemente a favor da contratação do inglês, mas o FCB precisaria, nas negociações, conseguir reduzir um pouco o valor da rescisão exigido. Ambos os clubes já estariam em conversações a esse respeito, embora um acordo em breve pareça improvável.
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Será que o Newcastle United vai ceder após o acordo entre Gordon e o Bayern de Munique?
No entanto, o Newcastle está ciente de que Gordon busca um novo desafio no próximo verão e que o Bayern de Munique o atrai bastante. Um acordo entre o jogador de 25 anos e o clube alemão, detentor do recorde de títulos, poderia acirrar ainda mais a situação.
Especialmente a trajetória de Michael Olise, que deixou a Premier League para jogar pelo time de Munique e rapidamente se transformou em um jogador de classe mundial, tem um papel importante nas considerações de Gordon sobre se juntar ao FCB. Segundo a Sport Bild, o compatriota e capitão da seleção nacional, Harry Kane, já teria procurado conversar com Gordon para convencê-lo a se transferir para o FCB.
A Sky informa sobre uma primeira minuta de contrato que já conteria valores, salário e duração. Segundo a reportagem, Gordon provavelmente assinaria por cinco anos com o clube recordista, caso a transferência se concretize.