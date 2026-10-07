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Palmisani FrosinoneGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Pres. do Frosinone: "A Inter também está de olho em Palmisani? Mandou olheiros"

Frosinone
Juventus
Inter de Milão
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L. Palmisani

O talento do goleiro italiano Lorenzo Palmisani não está passando despercebido pelos grandes clubes italianos. A Juventus já se movimentou com muita força e com antecedência pelo jogador nascido em 2004, destaque também com a camisa da seleção italiana sub-21, mas a Juventus não está sozinha.


Quem confirmou isso foi o presidente do Frosinone, Maurizio Stirpe, que, falando à Sky Sport, em resposta a uma pergunta direta sobre a Inter, confirmou o interesse do clube, mas negou eventuais negociações.


  • Inter e Juve? Enviaram observadores

    "Inter e Juventus atrás de Palmisani? Ouço muitos rumores, mas pedidos efetivos, concretos, além dos observadores que vêm assistir aos jogos não existem. Isso acaba sendo confundido com interesse de clubes, mas, fora isso, não há nada de concreto".

  • QUANTO CUSTA

    Giovanni Carnevali, CEO da Juventus, confirmou à imprensa que "sim, gostamos", deixando clara uma posição de vantagem sobre os rivais, mas o que também favorece a Juventus é a ótima relação, duradoura ao longo do tempo, que liga o clube ao Frosinone. O que, porém, pode fazer a diferença é obviamente o preço, porque o patrono Stirpe não fará jogo duro por uma venda, embora prefira adiá-la para o fim da temporada, mas não vai vender sua joia a preço de banana. O valor de partida hoje para negociar está em constante crescimento e já supera os 10 milhões de euros.

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