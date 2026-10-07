O talento do goleiro italiano Lorenzo Palmisani não está passando despercebido pelos grandes clubes italianos. A Juventus já se movimentou com muita força e com antecedência pelo jogador nascido em 2004, destaque também com a camisa da seleção italiana sub-21, mas a Juventus não está sozinha.





Quem confirmou isso foi o presidente do Frosinone, Maurizio Stirpe, que, falando à Sky Sport, em resposta a uma pergunta direta sobre a Inter, confirmou o interesse do clube, mas negou eventuais negociações.



