Preocupações sérias após o tropeço do Marrocos... Será que a posição de Neymar vai mudar?

De acordo com o mesmo jornal, os programas de debate esportivo na TV começaram a especular que Neymar jogaria em uma nova posição. Igor Thiago foi o atacante titular da Seleção Brasileira na partida de estreia contra o Marrocos, jogo em que o atacante do Brentford teve seu pior desempenho nos últimos tempos.

Portanto, como mencionou Ancelotti em uma coletiva de imprensa, pode haver a possibilidade de ver Neymar na posição de atacante número 9, especialmente porque sua habilidade pode ajudar a desmarcar em espaços apertados e abrir novas perspectivas para o ataque.

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Além disso, não será exigido dele um grande esforço na pressão defensiva, tarefa que ele teria de assumir caso fosse escalado para atuar como meio-campista ou meia-atacante.

E concluiu: “De qualquer forma, Neymar ainda não foi testado sob o comando do técnico italiano. Sua estreia contra o Marrocos causou preocupação entre a imprensa e os torcedores. Resta saber se Neymar será capaz de se recuperar e se tornar a solução para muitos dos problemas que a seleção brasileira precisa resolver”.