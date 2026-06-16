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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Preocupações sérias após o tropeço do Marrocos... Será que a posição de Neymar vai mudar?

Brasil x Haiti
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F. Melo
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Situação incerta do craque do Santos

O empate do Brasil com o Marrocos na primeira partida da Seleção na Copa do Mundo de 2026 gerou sérias preocupações. Além do empate, o desempenho medíocre no primeiro tempo abalou a confiança com que os pentacampeões mundiais haviam chegado ao torneio.

Ainda é cedo para falar em crise, mas a incerteza cresce, e Neymar é uma das principais questões a serem resolvidas para dissipar quaisquer dúvidas antes do início da segunda rodada.

O jogador do Santos precisa voltar a jogar o mais rápido possível para recuperar sua forma física.

  • Milo... Um desejo e uma preocupação

    Neymar ainda não treinou sob o comando de Carlo Ancelotti, já que o jogador está passando pelas últimas etapas da recuperação. No entanto, devido ao início vacilante do Brasil na Copa do Mundo, várias figuras de destaque do futebol brasileiro sugeriram Neymar como uma das soluções de que a seleção precisa.

    Felipe Melo, uma das figuras mais proeminentes da televisão brasileira atualmente e ex-jogador da seleção brasileira, fez um apelo em apoio a Neymar, ao mesmo tempo em que expressou sua preocupação com a condição física do jogador.

    O jornal AS publicou as declarações de Melo, que disse: “Eu esperava que Neymar tivesse um pouco de tempo para jogar contra o Haiti. Mesmo que esteja pronto para a próxima rodada, ele precisa jogar. Ainda tenho muita esperança de que ele volte o mais rápido possível, mas isso está começando a me preocupar de verdade”.

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  • Neymar, ponta de lança?

    De acordo com o mesmo jornal, os programas de debate esportivo na TV começaram a especular que Neymar jogaria em uma nova posição. Igor Thiago foi o atacante titular da Seleção Brasileira na partida de estreia contra o Marrocos, jogo em que o atacante do Brentford teve seu pior desempenho nos últimos tempos.

    Portanto, como mencionou Ancelotti em uma coletiva de imprensa, pode haver a possibilidade de ver Neymar na posição de atacante número 9, especialmente porque sua habilidade pode ajudar a desmarcar em espaços apertados e abrir novas perspectivas para o ataque.

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    Além disso, não será exigido dele um grande esforço na pressão defensiva, tarefa que ele teria de assumir caso fosse escalado para atuar como meio-campista ou meia-atacante.

    E concluiu: “De qualquer forma, Neymar ainda não foi testado sob o comando do técnico italiano. Sua estreia contra o Marrocos causou preocupação entre a imprensa e os torcedores. Resta saber se Neymar será capaz de se recuperar e se tornar a solução para muitos dos problemas que a seleção brasileira precisa resolver”.

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