Pio Esposito, centroavante da Inter e da seleção italiana, um dia depois da vitória da Itália por 3 a 1 sobre a Turquia, partida na qual o jogador de 21 anos marcou um gol (7 gols em 13 jogos), falou à margem do Prêmio Vialli, onde recebeu o Prêmio Goleador: "Só posso agradecer ao técnico pela confiança que me deu desde o início. Vestir a camisa da seleção italiana é sempre uma emoção especial, sempre diferente. Visto a camisa da Itália desde o Sub-16. Quando você veste a camisa da Itália, é a emoção mais bonita: é o sonho de toda criança quando começa a jogar futebol".
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Prêmio Vialli, Pio Esposito: "Orgulhoso, Luca era uma pessoa muito humilde e um exemplo para os jovens"
Vialli
"Sobre Vialli", observou, "sempre ouvi falar como uma pessoa muito humilde e um exemplo para os jovens, com fortes valores morais fora de campo. Receber este prêmio me deixa muito orgulhoso", conclui o jogador nascido em 2005, atacante da Inter e da Itália.
A INTER
Sobre o quanto joga na Inter: "Na Inter estão os dois atacantes mais fortes do campeonato. É normal que haja muito revezamento. Estou orgulhoso por ter conquistado o meu espaço: olhamos para o momento, passo a passo; não esqueço que venho da Série B e, em um ano, joguei cinquenta partidas".
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