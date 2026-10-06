Prêmio Vialli, Pio Esposito: "Orgulhoso, Luca era uma pessoa muito humilde e um exemplo para os jovens"

Pio Esposito, centroavante da Inter e da seleção italiana, um dia depois da vitória da Itália por 3 a 1 sobre a Turquia, partida na qual o jogador de 21 anos marcou um gol (7 gols em 13 jogos), falou à margem do Prêmio Vialli, onde recebeu o Prêmio Goleador: "Só posso agradecer ao técnico pela confiança que me deu desde o início. Vestir a camisa da seleção italiana é sempre uma emoção especial, sempre diferente. Visto a camisa da Itália desde o Sub-16. Quando você veste a camisa da Itália, é a emoção mais bonita: é o sonho de toda criança quando começa a jogar futebol".