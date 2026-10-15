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imago-sport-1084569099.jpgANP
Alvino Hanafi
Traduzido por

“Precisamos acordar!”: Sofyan Amrabat e Davy Klaassen fazem alerta duro após derrota dolorosa do Ajax

Ajax
Michel
S. Amrabat
D. Klaassen
Hajduk Split
Conference League
Hajduk Split x Ajax

O Ajax teve um início de pesadelo na Liga Conferência da UEFA ao perder por 2 a 1 para o Hajduk Split, da Croácia. Os meio-campistas Davy Klaassen e Sofyan Amrabat, assim como o técnico Michel, não pouparam críticas ao avaliar uma atuação marcada por erros que custaram caro.

  • Má atuação deixa o Ajax de mãos vazias na Croácia

    O Ajax estreou na fase de liga da Liga Conferência da UEFA com uma decepcionante derrota por 2 a 1 para o Hajduk Split no Stadion Poljud. Abdoulie Sanyang abriu o placar para os donos da casa no primeiro tempo, após uma perda de bola no meio-campo, antes de Davy Klaassen marcar um belo gol de empate na segunda etapa para o gigante holandês.

    No entanto, uma falha de comunicação na defesa entre Jofre Torrents e Youri Baas, apenas dois minutos depois, permitiu que Marin Soticsk marcasse o gol da vitória do Hajduk.

    A partida também foi brevemente interrompida no segundo tempo devido a artefatos pirotécnicos acionados pela torcida da casa, encerrando uma noite amarga para os visitantes em Split.

  • imago-sport-1084571609.jpgANP

    Michel e Klaassen reagem a erros defensivos que custaram caro

    O técnico do Ajax, Michel, reconheceu que o início lento de sua equipe e os erros individuais foram fatais. "O primeiro tempo simplesmente não foi bom o suficiente. Perdemos a bola vezes demais", admitiu Michel. "Faltou energia e não conseguimos pressionar o suficiente. No segundo tempo, dominamos e merecíamos mais, mas sofremos dois gols em dois erros."

    Autor de um gol, Klaassen concordou com o técnico e ressaltou que as falhas defensivas custaram caro à equipe nas duas áreas. "Perder é sempre doloroso, especialmente quando você quer começar bem", afirmou Klaassen.

    "Os lances nas duas áreas fizeram a diferença, e simplesmente não fomos bons o suficiente ali. Se você não consegue dominar, esses momentos nas áreas são decisivos."

  • Amrabat convoca à reação em meio à crescente frustração

    O meio-campista Sofyan Amrabat demonstrou profunda frustração com a incapacidade do Ajax de transformar chances em vitórias e pediu que seus companheiros assumam a responsabilidade. “É um resultado muito amargo. Não começamos bem, e eles começaram com força”, afirmou Amrabat. “Os resultados não estão vindo, mas criamos chances suficientes e, mesmo assim, não vencemos. As coisas simplesmente não estão encaixando.”

    “Precisamos melhorar muito e trabalhar duro. Temos que manter a fé, e ainda há um longo caminho pela frente na temporada”, acrescentou Amrabat. “Precisamos acordar, reagir e começar a somar pontos.”

    Klaassen pediu que o elenco mantenha a calma apesar do revés: “Não devemos nos deixar levar. Precisamos continuar analisando e não entrar em pânico.”

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  • imago-sport-1084572201.jpgANP

    Amrabat e Klaassen cobram reação antes de teste na Eredivisie

    O Ajax precisa voltar rapidamente suas atenções ao futebol nacional, já que enfrentará o FC Groningen pela VriendenLoterij Eredivisie no domingo.

    Na próxima semana, a equipe holandesa receberá a Atalanta, da Itália, na Johan Cruyff ArenA para sua segunda partida na Liga Conferência, em busca de recolocar sua campanha europeia no caminho certo.

    Klaassen insistiu que o elenco não pode usar fatores externos como desculpa e concluiu: "O ambiente não deveria ser um fator. Já jogamos em estádios maiores do que este. Nós mesmos criamos essa situação."

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