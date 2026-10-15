O Ajax estreou na fase de liga da Liga Conferência da UEFA com uma decepcionante derrota por 2 a 1 para o Hajduk Split no Stadion Poljud. Abdoulie Sanyang abriu o placar para os donos da casa no primeiro tempo, após uma perda de bola no meio-campo, antes de Davy Klaassen marcar um belo gol de empate na segunda etapa para o gigante holandês.

No entanto, uma falha de comunicação na defesa entre Jofre Torrents e Youri Baas, apenas dois minutos depois, permitiu que Marin Soticsk marcasse o gol da vitória do Hajduk.

A partida também foi brevemente interrompida no segundo tempo devido a artefatos pirotécnicos acionados pela torcida da casa, encerrando uma noite amarga para os visitantes em Split.