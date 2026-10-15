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“Precisamos acordar!”: Sofyan Amrabat e Davy Klaassen fazem alerta duro após derrota dolorosa do Ajax
Má atuação deixa o Ajax de mãos vazias na Croácia
O Ajax estreou na fase de liga da Liga Conferência da UEFA com uma decepcionante derrota por 2 a 1 para o Hajduk Split no Stadion Poljud. Abdoulie Sanyang abriu o placar para os donos da casa no primeiro tempo, após uma perda de bola no meio-campo, antes de Davy Klaassen marcar um belo gol de empate na segunda etapa para o gigante holandês.
No entanto, uma falha de comunicação na defesa entre Jofre Torrents e Youri Baas, apenas dois minutos depois, permitiu que Marin Soticsk marcasse o gol da vitória do Hajduk.
A partida também foi brevemente interrompida no segundo tempo devido a artefatos pirotécnicos acionados pela torcida da casa, encerrando uma noite amarga para os visitantes em Split.
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Michel e Klaassen reagem a erros defensivos que custaram caro
O técnico do Ajax, Michel, reconheceu que o início lento de sua equipe e os erros individuais foram fatais. "O primeiro tempo simplesmente não foi bom o suficiente. Perdemos a bola vezes demais", admitiu Michel. "Faltou energia e não conseguimos pressionar o suficiente. No segundo tempo, dominamos e merecíamos mais, mas sofremos dois gols em dois erros."
Autor de um gol, Klaassen concordou com o técnico e ressaltou que as falhas defensivas custaram caro à equipe nas duas áreas. "Perder é sempre doloroso, especialmente quando você quer começar bem", afirmou Klaassen.
"Os lances nas duas áreas fizeram a diferença, e simplesmente não fomos bons o suficiente ali. Se você não consegue dominar, esses momentos nas áreas são decisivos."
Amrabat convoca à reação em meio à crescente frustração
O meio-campista Sofyan Amrabat demonstrou profunda frustração com a incapacidade do Ajax de transformar chances em vitórias e pediu que seus companheiros assumam a responsabilidade. “É um resultado muito amargo. Não começamos bem, e eles começaram com força”, afirmou Amrabat. “Os resultados não estão vindo, mas criamos chances suficientes e, mesmo assim, não vencemos. As coisas simplesmente não estão encaixando.”
“Precisamos melhorar muito e trabalhar duro. Temos que manter a fé, e ainda há um longo caminho pela frente na temporada”, acrescentou Amrabat. “Precisamos acordar, reagir e começar a somar pontos.”
Klaassen pediu que o elenco mantenha a calma apesar do revés: “Não devemos nos deixar levar. Precisamos continuar analisando e não entrar em pânico.”
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Amrabat e Klaassen cobram reação antes de teste na Eredivisie
O Ajax precisa voltar rapidamente suas atenções ao futebol nacional, já que enfrentará o FC Groningen pela VriendenLoterij Eredivisie no domingo.
Na próxima semana, a equipe holandesa receberá a Atalanta, da Itália, na Johan Cruyff ArenA para sua segunda partida na Liga Conferência, em busca de recolocar sua campanha europeia no caminho certo.
Klaassen insistiu que o elenco não pode usar fatores externos como desculpa e concluiu: "O ambiente não deveria ser um fator. Já jogamos em estádios maiores do que este. Nós mesmos criamos essa situação."
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