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“Precisamos acordar!”: Sofyan Amrabat e Davy Klaassen fazem alerta contundente após derrota dolorosa do Ajax
Atuação ruim deixa o Ajax de mãos vazias na Croácia
O Ajax começou sua campanha na fase de liga da UEFA Conference League com uma decepcionante derrota por 2 a 1 para o Hajduk Split no Stadion Poljud. Abdoulie Sanyang abriu o placar para os donos da casa no primeiro tempo, após uma perda de bola no meio-campo, antes de Davy Klaassen empatar com um belo gol na segunda etapa para o gigante holandês.
No entanto, apenas dois minutos depois, uma falha de comunicação na defesa entre Jofre Torrents e Youri Baas permitiu que Marin Soticsk marcasse o gol da vitória do Hajduk.
A partida também foi brevemente interrompida no segundo tempo devido a artefatos pirotécnicos acionados pela torcida da casa, completando uma noite ruim para os visitantes em Split.
- ANP
Michel e Klaassen reagem a erros defensivos que custaram caro
O técnico do Ajax, Michel, reconheceu que o início lento de sua equipe e os erros individuais foram fatais. “O primeiro tempo simplesmente não foi bom o suficiente. Perdemos a bola vezes demais”, admitiu Michel. “Faltou energia e não conseguimos pressionar o suficiente. No segundo tempo, dominamos e merecíamos mais, mas sofremos dois gols em dois erros.”
Autor de um gol, Klaassen concordou com o técnico e ressaltou que as falhas nas duas áreas custaram caro à equipe. “Perder é sempre doloroso, especialmente quando você quer começar bem”, afirmou Klaassen.
“Os lances nas duas áreas fizeram a diferença, e simplesmente não fomos bons o suficiente nelas. Se você não consegue dominar, esses lances nas áreas são decisivos.”
Amrabat convoca à reação enquanto cresce a frustração
O meio-campista Sofyan Amrabat demonstrou profunda frustração com a incapacidade do Ajax de transformar chances em vitórias e cobrou responsabilidade dos companheiros. "É um resultado muito amargo. Não começamos bem, e eles começaram com força", disse Amrabat. "Os resultados não estão vindo, mas criamos chances suficientes e, ainda assim, não vencemos. As coisas simplesmente não estão dando certo."
"Temos que melhorar muito e trabalhar duro. Precisamos manter a confiança, e ainda há um longo caminho pela frente na temporada", acrescentou Amrabat. "Precisamos acordar, reagir e começar a somar pontos."
Klaassen pediu calma ao elenco apesar do revés e acrescentou: "Não devemos nos deixar levar. Precisamos continuar analisando e não entrar em pânico."
- ANP
Amrabat e Klaassen cobram reação antes de teste na Eredivisie
O Ajax precisa voltar rapidamente suas atenções ao campeonato nacional, já que enfrentará o FC Groningen pela VriendenLoterij Eredivisie no domingo.
Na próxima semana, a equipe holandesa receberá a italiana Atalanta na Johan Cruyff ArenA, em sua segunda partida pela Conference League, buscando recolocar sua campanha europeia nos trilhos.
Klaassen afirmou que o elenco não pode usar fatores externos como desculpa e concluiu: "A atmosfera não deveria ser um fator. Já jogamos em estádios maiores do que este. Nós mesmos criamos essa situação."
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