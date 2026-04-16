Quando questionado se os presidentes dos principais clubes do Norte de Gales ficarão satisfeitos com o progresso alcançado nesta temporada, o ex-jogador da EFL e atual comentarista Goodman — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia da parhaat pikakasinot — disse: “Sim, acho que eles queriam ser competitivos. E, obviamente, janeiro chegou e eles estavam bem na briga. E, para ser sincero, faltam quatro jogos, eles ainda estão bem na briga, mas ainda têm alguns jogos difíceis pela frente.

“Portanto, eles seriam os azarões. Eu diria que eles seriam os azarões, comparando-se ao Hull. Porque acho que os cinco primeiros já estão definidos. Mas o Hull tem uma vantagem de quatro pontos sobre o Wrexham e eu me pergunto o quanto isso pode ser crucial.

“Mas se você tirasse uma foto dessa tabela de classificação e a mostrasse a qualquer torcedor do Wrexham há quatro ou cinco anos, ou, ouso dizer, até mesmo há 10 meses, acho que eles ficariam mais do que felizes.

“Agora, quando você chega tão perto, quer tentar cruzar a linha de chegada. Mas, honestamente, eu esperava apenas que eles tivessem uma temporada de consolidação, ou seja, que ficassem naquele grupo de clubes entre o 10º e o 16º lugar, talvez não em uma briga contra o rebaixamento, mas apenas consolidando uma vaga na Championship. E eles fizeram mais do que isso.

“Estou muito feliz pelo Phil Parkinson porque, na verdade, muita gente tinha dúvidas. Ele não tinha um histórico muito bom na Championship antes desta temporada. Mas acho mesmo que o Wrexham tem sido uma das histórias de sucesso. E independentemente de eles chegarem aos play-offs ou não, continuo achando que tiveram uma temporada brilhante.”