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Por que Ryan Reynolds e Rob Mac se tornaram os “azarões” na tentativa do Wrexham de chegar à Premier League
Da Liga Nacional à Primeira Divisão: uma sequência histórica de promoções
O Racecourse Ground tem vivido uma ascensão meteórica, com o Wrexham saindo da National League e chegando ao Campeonato. O time superou todos os obstáculos que se colocaram em seu caminho, e os gastos generosos dos coproprietários de Hollywood permitiram que se estabelecesse um ímpeto histórico.
O consenso geral era de que o futebol da segunda divisão representaria o maior teste até então para as credenciais do Wrexham, e isso se confirmou, apesar de um recrutamento mais elaborado ao longo de duas movimentadas janelas de transferências.
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Contratempos enfrentados na tentativa de garantir vagas para o sorteio dos play-offs
Os Red Dragons foram descartados logo no início da temporada 2025-26, após um início vacilante, mas uma recuperação característica os colocou na briga pelos play-offs. Recentemente, o time passou por mais uma fase instável, no pior momento possível, com uma diferença de quatro pontos para os seis primeiros colocados que precisa ser superada nas quatro últimas partidas.
Isso pode acabar sendo uma tarefa difícil demais, levando a equipe a seguir um caminho mais sinuoso rumo à terra prometida da primeira divisão, mas ainda há muitos aspectos positivos para Reynolds, Mac e o experiente técnico Phil Parkinson tirarem de mais uma temporada que proporcionou muito drama para a série documental “Welcome to Wrexham”.
Será que Reynolds e Mac ficarão satisfeitos com o desempenho do Wrexham na temporada 2025-26?
Quando questionado se os presidentes dos principais clubes do Norte de Gales ficarão satisfeitos com o progresso alcançado nesta temporada, o ex-jogador da EFL e atual comentarista Goodman — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia da parhaat pikakasinot — disse: “Sim, acho que eles queriam ser competitivos. E, obviamente, janeiro chegou e eles estavam bem na briga. E, para ser sincero, faltam quatro jogos, eles ainda estão bem na briga, mas ainda têm alguns jogos difíceis pela frente.
“Portanto, eles seriam os azarões. Eu diria que eles seriam os azarões, comparando-se ao Hull. Porque acho que os cinco primeiros já estão definidos. Mas o Hull tem uma vantagem de quatro pontos sobre o Wrexham e eu me pergunto o quanto isso pode ser crucial.
“Mas se você tirasse uma foto dessa tabela de classificação e a mostrasse a qualquer torcedor do Wrexham há quatro ou cinco anos, ou, ouso dizer, até mesmo há 10 meses, acho que eles ficariam mais do que felizes.
“Agora, quando você chega tão perto, quer tentar cruzar a linha de chegada. Mas, honestamente, eu esperava apenas que eles tivessem uma temporada de consolidação, ou seja, que ficassem naquele grupo de clubes entre o 10º e o 16º lugar, talvez não em uma briga contra o rebaixamento, mas apenas consolidando uma vaga na Championship. E eles fizeram mais do que isso.
“Estou muito feliz pelo Phil Parkinson porque, na verdade, muita gente tinha dúvidas. Ele não tinha um histórico muito bom na Championship antes desta temporada. Mas acho mesmo que o Wrexham tem sido uma das histórias de sucesso. E independentemente de eles chegarem aos play-offs ou não, continuo achando que tiveram uma temporada brilhante.”
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Período de adaptação antes da abertura de mais uma janela de transferências
O Wrexham — que sofreu duas derrotas consecutivas e conquistou apenas um ponto dos últimos nove em jogo — volta a campo no sábado, quando recebe o Stoke. Em seguida, a equipe viajará para Oxford antes de encerrar a temporada com confrontos difíceis contra o Coventry, que vai para a Premier League, e o Middlesbrough, um dos dois principais candidatos ao título.
Um ano de estabilidade e reflexão pode não ser nada mau para os Red Dragons, considerando tudo o que conquistaram em tão pouco tempo, com a expectativa de que Reynolds e Mac disponibilizem mais recursos durante o verão para que os sonhos coletivos possam ser perseguidos novamente na temporada 2026-27.