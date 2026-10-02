Por que ninguém comprou Troy Parrott?

Troy Parrott tomou conta da Irlanda e agora quer tomar conta da Europa. O centroavante nascido em Dublin em 2002 começou muito bem a temporada: três gols em dois jogos com a seleção, um na vitória por 3 a 0 contra Israel e dois no empate na Áustria, sendo o primeiro com uma jogada magistral, coroada por um par de dribles e uma caneta em um defensor, que logo viralizou pela beleza do gesto técnico, depois dos dois com a camisa do Betis, com o primeiro valendo a vitória contra o Real Madrid no Benito Villamarin e o segundo o triunfo em Lille pela Champions League. Pensar que o jogador de 24 anos revelado pelo Tottenham, um atacante técnico, dinâmico e com faro de gol, esteve várias vezes perto da Serie A, com Milan e Juventus que o monitoraram em diferentes janelas de transferências.







