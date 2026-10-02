Troy Parrott tomou conta da Irlanda e agora quer tomar conta da Europa. O centroavante nascido em Dublin em 2002 começou muito bem a temporada: três gols em dois jogos pela seleção, um na vitória por 3 a 0 contra Israel e dois no empate na Áustria, sendo o primeiro com uma jogada magistral, coroada por um par de dribles e uma caneta em um defensor, que viralizou imediatamente pela beleza do gesto técnico, depois dos dois com a camisa do Betis, com o primeiro que valeu a vitória contra o Real Madrid no Benito Villamarín e o segundo o triunfo em Lille na Champions League. Pensar que o jogador de 24 anos revelado pelo Tottenham, um atacante técnico, dinâmico e com faro de gol, esteve mais de uma vez perto da Serie A, com Milan e Juventus que o acompanharam por várias janelas de transferências.
Por que ninguém comprou Troy Parrott? Milan e Juventus o queriam
DA INGLATERRA À HOLANDA
Revelado no AZ Alkmaar, sempre pronto para lucrar com a venda de seus melhores jogadores, como por exemplo Tijani Reijnders, que acabou justamente no Milan no verão de 2023, transferiu-se no último dia 20 de agosto da Holanda para a Espanha, depois de 51 gols em 97 jogos distribuídos por duas temporadas na Eredivisie. Justamente a transferência da Inglaterra para o campeonato holandês foi decisiva para a sua carreira: de fato, Parrott havia encontrado dificuldades na Championship, depois de crescer nas categorias de base do Tottenham e chegar até o time principal, tanto com a camisa do Milwall quanto com as de Ipswich, MK Dons e Preston North End. Depois veio a transferência para Roterdã e a grande temporada no Excelsior, com 10 gols em 25 partidas. Enquanto isso, também muitos gols pela Irlanda, tanto pela seleção sub-21 quanto pela principal.
Profeta em casa
Em 2019, ele estreia no time principal do Tottenham enfrentando justamente a Juventus de Cristiano Ronaldo na International Champions Cup, depois, em dezembro, Mourinho, que nesse meio-tempo havia substituído Pochettino no comando dos Spurs, o faz estrear também na Premier League aos 17 anos, 10 meses e 3 dias, no 5 a 0 em casa contra o Burnley. Mas é em 2025 que ele se torna herói em seu país entre os últimos dias 13 e 16 de novembro, quando, com uma dobradinha contra Portugal e um hat-trick sobre a Hungria em Budapeste, dá à sua seleção uma milagrosa classificação para os playoffs da Copa do Mundo de 2026.
Pago por apenas 20 milhões
Fez bem o Betis em aproveitar a oportunidade de contratar um atacante tão prolífico, por apenas 20 milhões de euros: considerando que tanto o Milan, que no momento não tem propriamente um verdadeiro reserva para Ramos, já que Camarda está jogando muito pouco, quanto a Juventus, que precisou contratar de última hora por empréstimo seco Woltemade, teriam precisado de um atacante a mais para a disputa tripla. Mas por que não apostaram em Parrott?
Milan e Juventus não apostaram nele
Provavelmente, do ponto de vista econômico, a escolha de apostar em Ramos e Kolo Muani não permitiu um desembolso desse tipo, ou então os dois clubes não confiaram plenamente nas características e na capacidade goleadora do jogador. Em particular, o AC Milan havia ficado marcado pelo rendimento de outro artilheiro da Eredivisie, o Bebote Gimenez, que em Milão absolutamente não conseguiu repetir o que fez na Holanda. A Juventus, por sua vez, chegou ao fim de agosto sem a possibilidade de concluir uma contratação em definitivo. Uma pena, sobretudo para o Diavolo, que mais de uma vez esteve no encalço desse atacante que está demonstrando poder se firmar entre os melhores da Europa.
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