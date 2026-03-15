Por que Malen cobrou o pênalti na partida entre Como e Roma no lugar de Pellegrini?

A Roma saiu derrotada por 2 a 1 da partida decisiva para a disputa da Liga dos Campeões contra o Como, mas, além do segundo cartão amarelo recebido por Wesley no segundo tempo (o que enfureceu Gasperini e não só), o que mais gerou discussão entre os treinadores de fantasy foi o pênalti marcado por Malen no primeiro tempo. O cobrador de pênaltis designado é, de fato, normalmente Lorenzo Pellegrini, e o meio-campista não só estava em campo, como inicialmente se posicionou na marca do pênalti.

O que aconteceu, então, e por que o pênalti foi cobrado por Malen?