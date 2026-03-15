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Como 1907 v AS Roma - Serie AGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Por que Malen cobrou o pênalti na partida entre Como e Roma no lugar de Pellegrini?

A decisão de fazer uma substituição mais ousada veio do banco

A Roma saiu derrotada por 2 a 1 da partida decisiva para a disputa da Liga dos Campeões contra o Como, mas, além do segundo cartão amarelo recebido por Wesley no segundo tempo (o que enfureceu Gasperini e não só), o que mais gerou discussão entre os treinadores de fantasy foi o pênalti marcado por Malen no primeiro tempo. O cobrador de pênaltis designado é, de fato, normalmente Lorenzo Pellegrini, e o meio-campista não só estava em campo, como inicialmente se posicionou na marca do pênalti. 

O que aconteceu, então, e por que o pênalti foi cobrado por Malen?

  • O QUE ACONTECEU

    Erro na saída da defesa do Como, com El Shaarawy antecipando-se a Diego Carlos na grande área. O zagueiro do Como planta o pé no chão para fazer a marcação e desvia a bola, mas acaba derrubando o italiano. Para Massa, é pênalti
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  • PELLEGRINI COM A BOLA NAS MÃOS DURANTE A REVISÃO

    Durante a breve consulta na marca do pênalti, com a bola nas mãos, apareceu, como era de se esperar, Lorenzo Pellegrini, que sempre foi o cobrador de pênaltis da Roma. Naquele momento, porém, chegou uma mensagem clara do banco de reservas.

  • A ORIENTAÇÃO DADA POR CRISTANTE A PELLEGRINI

    Segundo o Corriere dello Sport, Bryan Cristante, capitão da partida, aproximou-se de Pellegrini com uma mensagem clara que lhe chegou do banco. Um simples nome, o de Donyell Malen, a quem entregar a bola para o pênalti. Pellegrini então se virou para o banco pedindo confirmação da mudança do cobrador e, após receber resposta afirmativa, pegou a bola e a entregou nas mãos do holandês, que então enganou Butez, marcando o 1 a 0 momentâneo.

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