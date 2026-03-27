A temporada que está chegando ao fim não foi das melhores para Romelu Lukaku. Na verdade, talvez tenha sido uma das piores de sua carreira. O ano começou mal, com uma lesão grave no músculo reto femoral da coxa esquerda durante um amistoso contra o Olympiakos; e, a partir daí, ele nunca mais se recuperou totalmente. Nas últimas semanas, as relações com o Napoli também se complicaram, e agora as partes estão quase chegando a um impasse: segundo o Sky Sport, o atacante belga não compareceu a Castelvolturno para o reinício dos treinos; caso ele não retorne nos próximos dias, o clube está pronto para excluí-lo do elenco.
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Por que Lukaku pode ser excluído do elenco do Napoli: o prazo estabelecido e o que está acontecendo no mercado
LUKAKU DEIXARÁ O NÁPOLES?
O prazo final para Lukaku está previsto para terça-feira, 31 de março; se o jogador não chegar até essa data, segundo a Sky Sport, ele corre o risco de receber uma multa pesada e ser excluído do elenco da equipe principal nos últimos meses da temporada. O contrato do atacante belga vence em junho de 2027; o salário gira em torno de 6,5 milhões de euros líquidos, mais bônus, e não está excluída a possibilidade de que, caso a situação não se resolva, Lukaku possa deixar o Napoli um ano antes do previsto nos acordos.
O CALVÁRIO DE LUKAKU
Após a lesão sofrida neste verão, Lukaku pensou em se submeter a uma cirurgia, mas acabou optando por um tratamento conservador, o que só o colocou de volta à disposição no final de janeiro: ele jogou os últimos dez minutos contra a Juventus, sem nunca ter sido titular nesta temporada; o primeiro — e único — gol surgiu no final de fevereiro contra o Verona, decisivo para a vitória final. No total, nesta temporada, Lukaku disputou 7 partidas, considerando todas as competições, incluindo a Liga dos Campeões e a Copa da Itália.