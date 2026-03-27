Por que Lukaku pode ser excluído do elenco do Napoli: o prazo estabelecido e o que está acontecendo no mercado

A temporada que está chegando ao fim não foi das melhores para Romelu Lukaku. Na verdade, talvez tenha sido uma das piores de sua carreira. O ano começou mal, com uma lesão grave no músculo reto femoral da coxa esquerda durante um amistoso contra o Olympiakos; e, a partir daí, ele nunca mais se recuperou totalmente. Nas últimas semanas, as relações com o Napoli também se complicaram, e agora as partes estão quase chegando a um impasse: segundo o Sky Sport, o atacante belga não compareceu a Castelvolturno para o reinício dos treinos; caso ele não retorne nos próximos dias, o clube está pronto para excluí-lo do elenco.



