Por que Inzaghi é injusto com Rúben Neves no Al-Hilal? Uma joia na posição errada!

O problema central está na necessidade de o Al Hilal melhorar a saída de bola, especialmente quando enfrenta adversários que apostam na pressão alta e no fechamento dos espaços.

Diante do fato de que os zagueiros centrais não têm sempre capacidade suficiente para construir o jogo e enviar passes longos precisos ao terço final, parece que Inzaghi recorre a Neves para ajudar a superar a pressão a partir de regiões mais recuadas.

Mas essa solução tem um custo técnico evidente: quando Neves recua para o lado dos defensores, o Al Hilal perde um jogador capaz de controlar o ritmo do meio-campo e orientar o jogo a partir da profundidade. Além disso, ele se afasta das zonas em que pode tocar a bola para os atacantes e criar oportunidades com mais eficácia, pois o português não tem apenas precisão no passe, mas também sabe ler os espaços e definir o momento certo para levar a bola da fase de construção ao ataque.

É verdade que Neves consegue enviar bolas longas bem executadas ao último terço mesmo desde posições mais recuadas, mas sua presença na posição de primeiro volante lhe dá opções mais amplas, seja pelo passe vertical entre as linhas, pela mudança de direção do jogo ou pelo recebimento da bola sob pressão para reorganizar o ataque.

Daí que o problema não está na sua capacidade de cumprir funções defensivas, mas no excesso ao empregá-lo longe da região que lhe garante o maior impacto possível.