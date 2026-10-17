Por que Inzaghi é injusto com Rúben Neves no Al-Hilal? Uma joia na posição errada!

O Al Hilal possui um dos melhores meio-campistas capazes de controlar o ritmo das partidas e criar oportunidades com passes excepcionais, mas o paradoxo é que o italiano Simone Inzaghi não aproveita o português Ruben Neves da forma compatível com seu potencial, depois de tê-lo utilizado em funções e posições diferentes, longe de seu posto natural de volante de contenção, que poderia lhe conferir maior influência na construção do jogo e na condução do sistema ofensivo do Zaeem.
E, apesar de Neves seguir apresentando atuações marcantes desde que Inzaghi assumiu o comando do Al Hilal, a maneira como é empregado abre espaço para questionamentos sobre o quanto a equipe realmente aproveita suas principais qualidades. Em vez de lhe dar liberdade para controlar o meio-campo e distribuir os passes que rompem as linhas adversárias, o jogador às vezes se vê na última linha, como se desempenhasse um papel para compensar os problemas de construção a partir da defesa, em detrimento de sua capacidade de fazer a diferença nas regiões mais decisivas.