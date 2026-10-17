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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Por que Inzaghi é injusto com Rúben Neves no Al-Hilal? Uma joia na posição errada!

Especiais e Opinião
Al Hilal
Campeonato Saudita
R. Neves
S. Inzaghi
Arábia Saudita
Portugal
Itália

O treinador italiano não sabe utilizar o craque português da forma necessária!

O Al Hilal possui um dos melhores meio-campistas capazes de controlar o ritmo das partidas e criar oportunidades com passes excepcionais, mas o paradoxo é que o italiano Simone Inzaghi não aproveita o português Ruben Neves da forma compatível com seu potencial, depois de tê-lo utilizado em funções e posições diferentes, longe de seu posto natural de volante de contenção, que poderia lhe conferir maior influência na construção do jogo e na condução do sistema ofensivo do Zaeem.

E, apesar de Neves seguir apresentando atuações marcantes desde que Inzaghi assumiu o comando do Al Hilal, a maneira como é empregado abre espaço para questionamentos sobre o quanto a equipe realmente aproveita suas principais qualidades. Em vez de lhe dar liberdade para controlar o meio-campo e distribuir os passes que rompem as linhas adversárias, o jogador às vezes se vê na última linha, como se desempenhasse um papel para compensar os problemas de construção a partir da defesa, em detrimento de sua capacidade de fazer a diferença nas regiões mais decisivas.

  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Neves na linha defensiva: solução para um problema ou desperdício de seu potencial?

    O problema central está na necessidade de o Al Hilal melhorar a saída de bola, especialmente quando enfrenta adversários que apostam na pressão alta e no fechamento dos espaços.

    Diante do fato de que os zagueiros centrais não têm sempre capacidade suficiente para construir o jogo e enviar passes longos precisos ao terço final, parece que Inzaghi recorre a Neves para ajudar a superar a pressão a partir de regiões mais recuadas.

    Mas essa solução tem um custo técnico evidente: quando Neves recua para o lado dos defensores, o Al Hilal perde um jogador capaz de controlar o ritmo do meio-campo e orientar o jogo a partir da profundidade. Além disso, ele se afasta das zonas em que pode tocar a bola para os atacantes e criar oportunidades com mais eficácia, pois o português não tem apenas precisão no passe, mas também sabe ler os espaços e definir o momento certo para levar a bola da fase de construção ao ataque.

    É verdade que Neves consegue enviar bolas longas bem executadas ao último terço mesmo desde posições mais recuadas, mas sua presença na posição de primeiro volante lhe dá opções mais amplas, seja pelo passe vertical entre as linhas, pela mudança de direção do jogo ou pelo recebimento da bola sob pressão para reorganizar o ataque.

    Daí que o problema não está na sua capacidade de cumprir funções defensivas, mas no excesso ao empregá-lo longe da região que lhe garante o maior impacto possível.

  • Os números de Neves expõem o paradoxo

    O mais impressionante é que Neves mantém sua produção ofensiva apesar dessas funções variadas, após marcar 7 gols e dar 4 assistências em 11 partidas por diferentes competições nesta temporada, totalizando 11 participações em gols.

    São números chamativos para um meio-campista e revelam sua capacidade de chegar às zonas de perigo e fazer a diferença, mesmo quando não recebe sempre a função que se encaixa plenamente em suas características.

    Na temporada passada, Neves também apresentou números fortes, ao participar de 22 gols em 43 partidas por diferentes torneios, confirmando que sua influência não se limita a recuperar a bola ou organizar o jogo, mas se estende a marcar e criar oportunidades.

    Esse balanço torna lógico questionar se o Al Hilal está aproveitando toda a sua capacidade ou se o utiliza em mais de uma missão em detrimento de sua especialidade principal.

    Leia também: Crise ou solução? Saud e Salem, uma "dor de cabeça" iminente para Inzaghi!

  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Inzaghi precisa devolver Ruben Neves à sua posição natural?

    Isso não significa que escalar Neves na linha defensiva seja um erro em todas as situações, pois pode ser uma solução adequada diante de alguns adversários, especialmente quando o Al Hilal precisa de um jogador que saiba passar sob pressão.

    Mas transformar essa função em uma opção recorrente pode limitar a capacidade da equipe de controlar o meio-campo e tornar Neves responsável por superar os problemas de construção, em vez de utilizá-lo para criar superioridade numérica e técnica nas zonas avançadas.

    Inzaghi precisa alcançar um melhor equilíbrio entre a qualidade da construção desde a defesa e a influência de Neves no meio-campo, seja devolvendo-o com mais frequência à posição de primeiro volante, seja oferecendo outras opções que ajudem os zagueiros a iniciar as jogadas sem puxar constantemente o português para a linha defensiva. A presença de Neves em sua posição natural pode dar ao Al Hilal uma maior capacidade de quebrar os blocos defensivos e controlar o ritmo, aproveitando seus passes verticais e sua habilidade de criar oportunidades.

    Portanto, não se pode dizer que Inzaghi não aproveita Neves, já que os números apontam para um jogador que agrega muito ao Al Hilal, mas a verdadeira questão é se o treinador está extraindo o máximo dele.

    Neves não é apenas um jogador capaz de distribuir a bola desde a defesa, mas um eixo capaz de controlar a partida e fazer a diferença a partir do meio. E se Inzaghi conseguir utilizá-lo de uma forma melhor, o português pode se transformar em uma arma ainda mais perigosa no sistema do Al Hilal, em vez de desgastar parte de suas qualidades resolvendo problemas da construção defensiva.

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