Por que o Flamengo mudou os planos e decidiu investir pesado em Luiz Henrique

O Flamengo mudou a rota no mercado e colocou Luiz Henrique como principal alvo da janela de transferências. Depois de semanas concentrando esforços na contratação de Thiago Almada, a diretoria rubro-negra decidiu acelerar a negociação pelo atacante do Zenit diante da indefinição envolvendo o meia argentino.

O interesse em Almada nunca deixou de existir, mas o clube entendeu que não poderia continuar aguardando uma resposta sem avançar em outras frentes. A prioridade estabelecida por Leonardo Jardim era clara desde o início: contratar um meia e um ponta. Com Samuel Lino ganhando espaço como opção para atuar centralizado, o entendimento interno passou a ser de que investir em um atacante de lado seria o movimento mais estratégico neste momento.

O resultado foi uma mudança de foco. O Flamengo abriu conversas mais profundas com o Zenit e prepara uma operação ainda mais robusta do que a planejada para Almada.

A proposta gira em torno de 30 milhões de euros (cerca de R$ 178 milhões), com outros 5 milhões de euros (R$ 29 milhões) em bônus por metas. O principal ponto em discussão neste momento é a forma de pagamento. Enquanto o Zenit prefere receber uma parte significativa do valor à vista, o Flamengo tenta parcelar a operação em aproximadamente três anos.

Nos bastidores, o clima é de otimismo. Tanto o clube quanto o estafe de Luiz Henrique acreditam que existe um caminho para o acordo.