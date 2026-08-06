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imago-sport-1073368877.jpgNurPhoto
Luis Felipe Gonçalves

Por que o Flamengo mudou os planos e decidiu investir pesado em Luiz Henrique

Mercado da bola
Flamengo
L. Henrique
Zenit St. Petersburg
T. Almada
River Plate

Atacante virou prioridade após impasse por Almada e pode protagonizar uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro

O Flamengo mudou a rota no mercado e colocou Luiz Henrique como principal alvo da janela de transferências. Depois de semanas concentrando esforços na contratação de Thiago Almada, a diretoria rubro-negra decidiu acelerar a negociação pelo atacante do Zenit diante da indefinição envolvendo o meia argentino.

O interesse em Almada nunca deixou de existir, mas o clube entendeu que não poderia continuar aguardando uma resposta sem avançar em outras frentes. A prioridade estabelecida por Leonardo Jardim era clara desde o início: contratar um meia e um ponta. Com Samuel Lino ganhando espaço como opção para atuar centralizado, o entendimento interno passou a ser de que investir em um atacante de lado seria o movimento mais estratégico neste momento.

O resultado foi uma mudança de foco. O Flamengo abriu conversas mais profundas com o Zenit e prepara uma operação ainda mais robusta do que a planejada para Almada.

A proposta gira em torno de 30 milhões de euros (cerca de R$ 178 milhões), com outros 5 milhões de euros (R$ 29 milhões) em bônus por metas. O principal ponto em discussão neste momento é a forma de pagamento. Enquanto o Zenit prefere receber uma parte significativa do valor à vista, o Flamengo tenta parcelar a operação em aproximadamente três anos.

Nos bastidores, o clima é de otimismo. Tanto o clube quanto o estafe de Luiz Henrique acreditam que existe um caminho para o acordo.

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  • Atletico Mineiro v Botafogo: Final - Copa CONMEBOL Libertadores 2024Getty Images Sport

    Projeto tentador

    Luiz Henrique não entrou no radar rubro-negro agora. O atacante é um antigo desejo da diretoria.

    Antes mesmo de acertar com o Botafogo, quando ainda defendia o Real Betis, dirigentes do Flamengo chegaram a apresentar um projeto esportivo ao jogador na Espanha. Na ocasião, porém, o clube não tinha condições financeiras de competir com a proposta apresentada posteriormente pelo rival carioca.

    Desde então, o nome permaneceu sendo monitorado em todas as janelas. As conversas ganharam força depois que o Botafogo procurou o Zenit para tentar repatriar o atacante envolvendo Danilo na negociação. A movimentação mostrou ao mercado que os russos estavam dispostos a negociar, desde que os valores fossem considerados satisfatórios.

    Ao contrário do que aconteceu na novela por Thiago Almada, Luiz Henrique aprovou rapidamente o projeto apresentado pelo Flamengo. O atacante deseja retornar ao futebol brasileiro e entende que atuar novamente em alto nível no país pode recolocá-lo em evidência para a seleção brasileira no ciclo comandado por Carlo Ancelotti.

    Outro fator que pesou foi o calendário. Com o prazo para inscrições nas oitavas de final da Libertadores se encerrando na próxima sexta-feira, o Flamengo busca um reforço que possa chegar em condições imediatas de jogo. Luiz Henrique disputou normalmente a última partida pelo Zenit e estaria apto para atuar rapidamente, cenário diferente do de Almada, que está de férias.

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  • imago-sport-1080017823.jpgSports Press Photo

    Janela forte do Rubro-Negro

    Apesar da investida milionária, a diretoria garante que a operação respeita o planejamento financeiro estabelecido para a temporada.

    Em entrevista recente à ESPN, o diretor de futebol José Boto revelou que recebeu orientação para não repetir o nível de gastos das últimas janelas de transferências.

    "As duas últimas janelas foram muito fortes em nível de investimentos. Isso não vai se repetir nesta janela. Esse foi um pedido que recebi."

    Mesmo assim, o Flamengo decidiu elevar significativamente sua oferta por Luiz Henrique após ter uma primeira proposta recusada. Inicialmente, o clube ofereceu 20 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos do atacante.

    Agora, a diretoria trabalha com uma engenharia financeira que permita concluir a negociação sem comprometer o fluxo de caixa. A intenção é parcelar os pagamentos enquanto mantém capacidade para outras movimentações futuras.

    Outro ponto considerado decisivo foi o sinal positivo recebido do jogador. Luiz Henrique e seus representantes aprovaram tanto o projeto esportivo quanto as bases salariais apresentadas pelo Flamengo, facilitando o avanço das conversas.

  • imago-sport-1079707196.jpgDeFodi Images

    Plano falho por Almada

    A mudança de estratégia aconteceu justamente quando a negociação por Thiago Almada começou a escapar.

    Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o River Plate chegou a um acordo verbal com o Atlético de Madrid pela contratação do meia argentino. Restam apenas a troca de documentos e os trâmites burocráticos para que a transferência seja oficializada.

    O Flamengo tratava Almada como prioridade absoluta. José Boto chegou a viajar para a Argentina para tentar destravar a negociação e o clube estabeleceu prazos para receber uma resposta definitiva do jogador.

    Apesar do esforço, o desfecho foi outro. O River apresentou uma proposta salarial superior, oferecendo aproximadamente cinco milhões de dólares por temporada. Durante as negociações, representantes do meia tentaram convencer o Flamengo a igualar os valores, mas a diretoria manteve a posição de não participar de um leilão financeiro.

    Além da diferença salarial, pesou a vontade do jogador e de sua família de retornar ao futebol argentino.

    Diante desse cenário, o Flamengo decidiu virar a chave. Sem disposição para prolongar a novela por Almada, concentrou suas forças na contratação de Luiz Henrique, que hoje reúne consenso interno e aparece como o principal alvo rubro-negro para reforçar o elenco antes do mata-mata da Libertadores.

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