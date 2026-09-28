A relação entre o Parma e Carlos Cuesta foi interrompida após uma vitória. A despedida aconteceu uma semana depois do triunfo sobre o Genoa na última rodada do campeonato; ao fim daquela partida, falou-se de um De Rossi pressionado — o que vaza hoje é total confiança por parte do clube rossoblù —, mas, de forma surpreendente, foi o técnico espanhol quem deixou o Parma. Não se trata de uma demissão: as partes chegaram a um acordo para uma rescisão consensual do contrato e agora Cuesta estará livre para assinar com um novo clube.
Por que Cuesta deixou o Parma e o que se sabe sobre o substituto: negociação avançada com Gilardino
- Getty Images
Cuesta-Parma, o que está por trás da despedida
Por trás da decisão de se separar estão divergências entre clube e treinador ligadas sobretudo às escolhas feitas no mercado durante o verão: o Parma foi um dos mais ativos no mercado de saídas com as vendas de Pellegrino, Suzuki e Circati, além do não retorno de Strefezza, que era um dos jogadores pedidos pelo técnico. Cuesta deixa o Parma depois de uma vitória, um empate e três derrotas nas cinco primeiras rodadas do campeonato, às quais se soma também a eliminação da Copa da Itália na segunda fase contra a Cremonese.
- Getty Images / Calciomercato
Contatos com Gilardino
Depois do fim da temporada passada — e da permanência conquistada com o Parma — Cuesta havia recebido algumas propostas do exterior, entre Espanha, França e Alemanha, mas, em uma reunião com o clube no início de junho, comunicou a vontade de seguir no Parma; a ideia, portanto, era continuar juntos para dar sequência ao projeto, e a interrupção da relação aconteceu por algumas visões diferentes em termos de mercado. O favorito para assumir seu lugar éAlberto Gilardino, com quem já houve contatos e com quem se conversa sobre a composição da comissão técnica.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.