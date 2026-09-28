Por que Cuesta deixou o Parma e o que se sabe sobre o substituto: negociação avançada com Gilardino

A relação entre o Parma e Carlos Cuesta foi interrompida após uma vitória. A despedida aconteceu uma semana depois do triunfo sobre o Genoa na última rodada do campeonato; ao fim daquela partida, falou-se de um De Rossi pressionado — o que vaza hoje é total confiança por parte do clube rossoblù —, mas, de forma surpreendente, foi o técnico espanhol quem deixou o Parma. Não se trata de uma demissão: as partes chegaram a um acordo para uma rescisão consensual do contrato e agora Cuesta estará livre para assinar com um novo clube.