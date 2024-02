Por que Cristiano Ronaldo é desfalque do Al Nassr contra o Al Hazm pelo Campeonato Saudita?

Atacante português foi punido pelo Comitê de Ética e Disciplina da Liga Saudita

Pela 22ª rodada do Campeonato Saudita 2023/24, o Al Nassr entra em campo contra o Al Hazm nesta quinta-feira (29), às 14h (de Brasília), na tentativa de somar pontos e encostar no líder Al Hilal. Para este duelo, o técnico português Luís Castro não poderá contar com a presença do atacante Cristiano Ronaldo, que enfrenta uma punição imposta pelo Comitê Disciplinada da Liga.

O atacante é o artilheiro da competição com 22 gols marcados e nove assistências em 20 jogos disputados. Além disso, o português marcou cinco gols na Liga dos Campeões Asiática, outras seis vezes na Copa de Clubes da Arabia, somando 34 tentos pela equipe na temporada.