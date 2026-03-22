Quando estava na França, Robinio Vaz era considerado um dos maiores talentos da Ligue 1. O atacante, nascido em 2007, em janeiro passado a Roma o contratou do Marselha em caráter definitivo — também havia sido cogitada uma cessão com opção de compra obrigatória — em uma negociação conduzida pelos dois diretores esportivos Benatia e Massara, mas para a conclusão total do negócio um papel fundamental foi desempenhado por Federico Balzaretti, também ex-jogador da Roma como Benatia e vice-diretor esportivo do Marselha. O valor total é de 30 milhões de euros, sendo 25 milhões de euros de pagamento fixo e outros 5 milhões de euros em bônus (3 facilmente alcançáveis e 2 mais complicados)
Traduzido por
Por que a Roma contratou Robinio Vaz: os números do negócio com o Marselha, o salário e a jogada rápida de Massara
A OFENSIVA DE MASSARA
A Roma o contratou principalmente como um investimento de longo prazo para o futuro, mas com a intenção de lhe dar espaço desde o início; e, após algumas participações em jogos, o atacante francês marcou seu primeiro gol com a camisa giallorossa na partida em casa contra o Lecce (também entrando no segundo tempo, substituindo El Aynaoui). Massara fechou a contratação de Vaz com uma ação rápida na França após o impasse na negociação de Zirkzee; a ideia do diretor esportivo era colocar à disposição de Gasperini mais um atacante além de Malen — também contratado em janeiro — e as lesões de Dovbyk e Ferguson aceleraram a negociação.
QUANTO GANHA ROBINIO VAZ NA ROMA: OS DETALHES DO CONTRATO
Robinio Vaz — lançado na França por Roberto De Zerbi — assinou com a Roma um contrato válido até junho de 2030; seu salário gira em torno de 2 milhões de euros, entre remuneração fixa e bônus (é o maior salário que já recebeu na carreira); no momento, ele é considerado o substituto de Malen e, provavelmente, o francês terminará a temporada nessa função no elenco, mas não está excluído que, no futuro, ele possa assumir um papel mais central no projeto da Roma.