Por que a Roma contratou Robinio Vaz: os números do negócio com o Marselha, o salário e a jogada rápida de Massara

A Roma o contratou principalmente como um investimento de longo prazo para o futuro, mas com a intenção de lhe dar espaço desde o início; e, após algumas participações em jogos, o atacante francês marcou seu primeiro gol com a camisa giallorossa na partida em casa contra o Lecce (também entrando no segundo tempo, substituindo El Aynaoui). Massara fechou a contratação de Vaz com uma ação rápida na França após o impasse na negociação de Zirkzee; a ideia do diretor esportivo era colocar à disposição de Gasperini mais um atacante além de Malen — também contratado em janeiro — e as lesões de Dovbyk e Ferguson aceleraram a negociação.



