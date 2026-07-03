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Argentina Cape Verde(C)Getty Images

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Por que a partida entre a Argentina e Cabo Verde é considerada a mais desigual das fases eliminatórias da Copa do Mundo?

Especiais e Opinião
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Messi contra Fozinia... A história que ninguém esperava na Copa do Mundo

Há partidas que são aguardadas por causa dos nomes de peso, outras pelo prestígio da competição, mas alguns confrontos se destacam por reunirem dois mundos totalmente diferentes. E é exatamente isso que representa o jogo entre a Argentina e Cabo Verde nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

De um lado do campo está uma seleção considerada uma das maiores da história do futebol, detentora de três títulos mundiais e liderada pelo lendário Lionel Messi, que continua escrevendo novos capítulos em sua carreira excepcional. 

Do outro lado, surge uma seleção que disputa sua primeira participação na fase final da Copa do Mundo e vive uma história que beira a fantasia, depois de desafiar todas as expectativas e chegar às oitavas de final em uma conquista sem precedentes.

Não se trata apenas de um confronto entre duas seleções, mas de um choque entre o passado e o presente, entre a potência tradicional e a ambição ilimitada, entre uma escola de futebol que fez história no esporte e outra que está apenas começando a escrever a sua. 

Por esse motivo, muitos consideram essa partida como um dos confrontos mais desequilibrados da fase eliminatória na história da Copa do Mundo, segundo informou a emissora britânica “BBC”.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Messi frente a frente com o goleiro que virou assunto mundial

    De todas as histórias que a atual edição da Copa do Mundo já criou, talvez não haja nenhuma mais inusitada do que o tão aguardado confronto entre Lionel Messi e o goleiro de Cabo Verde, Fozinha.

    O experiente goleiro, de 40 anos, não era amplamente conhecido antes do início do torneio, mas, em poucas semanas, tornou-se um dos principais heróis da Copa do Mundo após realizar uma série de defesas excepcionais, sendo a mais notável delas contra a Espanha, atual campeã europeia.

    A ironia é que Fozinha tornou-se oficialmente jogador sem clube após o término de seu contrato com o clube português Chaves, que atua na segunda divisão, apenas alguns dias antes da partida mais importante da história da seleção de seu país, e agora se vê diante de um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos.

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  • FBL-WC-2026-TRAINING-CPVAFP

    Cabo Verde... o sonho que se recusou a desistir

    Nenhum torcedor da seleção de Cabo Verde acreditava que ela tivesse chances reais antes do início do torneio.

    O sorteio colocou a equipe em um grupo difícil, com seleções de longa tradição, mas os jogadores dos “Tubarões Azuis” desafiaram todas as expectativas.

    A jornada começou com um empate histórico sem gols contra a Espanha, resultado que muitos consideraram uma das maiores surpresas da Copa do Mundo. Em seguida, a equipe continuou suas atuações sólidas com um empate emocionante contra o Uruguai por 2 a 2, antes de empatar também com a Arábia Saudita, garantindo assim a classificação para as oitavas de final em sua primeira participação na Copa do Mundo.

    Essa conquista não foi fruto do acaso, mas sim de anos de desenvolvimento gradual que transformaram a seleção de um time desconhecido em um adversário respeitado.

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Um gigante que tem tudo

    Em total contraste, a Argentina chega à partida carregando um legado histórico que dificilmente qualquer outra seleção conseguiria igualar.

    A seleção argentina participou da primeira edição da Copa do Mundo, em 1930, e chegou à final, quando foi derrotada pelo Uruguai.

    Desde então, os “Albicelestes” só ficaram de fora das finais uma única vez, quando não conseguiram se classificar para a Copa do Mundo do México em 1970, levando em conta sua desistência das edições que coincidiram com a Segunda Guerra Mundial.

    O primeiro título mundial veio em 1978, após a vitória sobre a Holanda por 3 a 1, antes de repetir a façanha em 1986, liderados por Diego Maradona, após a vitória sobre a Alemanha Ocidental por 3 a 2.

    Já o terceiro título veio na Copa do Mundo de 2022, no Catar, quando a Argentina venceu a França nos pênaltis, após uma das maiores finais da história do torneio.

    As conquistas da Argentina não se limitaram à Copa do Mundo, já que a seleção lidera a lista das mais campeãs da Copa América, com 16 títulos, e permanece entre as três melhores seleções no ranking da FIFA desde 2022.

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  • FBL-WC-2026-TRAINING-CPVAFP

    Uma longa jornada que começou há anos

    Embora a participação de Cabo Verde na Copa do Mundo pareça uma surpresa, o projeto teve início há mais de uma década.

    A Federação de Futebol do país foi fundada em 1982 e aderiu à Federação Internacional de Futebol (FIFA) em 1986, o mesmo ano em que a Argentina conquistou a Copa do Mundo pela segunda vez.

    A seleção participou pela primeira vez das eliminatórias da Copa do Mundo em 2002, mas levou muitos anos para se tornar uma verdadeira candidata à vaga.

    E esteve muito perto de chegar à Copa do Mundo do Catar 2022, depois de perder a vaga por uma diferença mínima para a Nigéria na última rodada das eliminatórias.

    Mas o sonho finalmente se tornou realidade na caminhada para a edição de 2026, quando liderou seu grupo à custa dos Camarões, uma das seleções africanas mais experientes na Copa do Mundo, sofrendo apenas uma derrota em dez partidas.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-CPVAFP

    Um projeto que conta com a participação dos filhos da diáspora

    Uma das principais razões para o desenvolvimento da seleção de Cabo Verde remonta à decisão tomada pelo técnico João de Deus em 2010, quando abriu as portas para jogadores de ascendência cabo-verdiana residentes na Europa.

    Desde então, a seleção passou a contar fortemente com jogadores da diáspora. A lista atual inclui cinco jogadores nascidos na Holanda, três na França e outros três em Portugal, enquanto apenas doze jogadores nasceram no próprio país.

    Apesar dessa diversidade, nenhum jogador da seleção atua no campeonato nacional, que ainda é semiprofissional, já que quase todos os jogadores atuam em campeonatos europeus.

    Entre eles, destaca-se Logan Costa, zagueiro do Villarreal, como o único jogador que atua em uma das cinco principais ligas europeias, ao lado de outros nomes como Kevin Pena, Sidney López Cabral e Wagner Pena.

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    Uma enorme diferença no valor de mercado

    Se as diferenças históricas parecem grandes, os números econômicos tornam o quadro ainda mais claro. O valor de mercado da seleção argentina é de cerca de 807,5 milhões de euros, ocupando o sétimo lugar entre as seleções mais valiosas da Copa do Mundo, enquanto o valor da seleção de Cabo Verde não ultrapassa 54,5 milhões de euros.

    Já ao comparar os times titulares, a diferença se amplia ainda mais. O valor do time titular da Argentina chega a cerca de 360 milhões de libras esterlinas, enquanto o valor de toda a seleção de Cabo Verde é inferior a 20 milhões de libras esterlinas.

    Enzo Fernández é o jogador mais valioso da seleção argentina, enquanto Wagner Pena lidera a lista dos jogadores mais valiosos de Cabo Verde. Na verdade, o valor de mercado de apenas cinco jogadores da seleção argentina já ultrapassa o valor total de todos os jogadores de Cabo Verde.

    E a diferença não se limita ao aspecto financeiro. Dezesseis jogadores da seleção argentina já conquistaram a Copa do Mundo, e a maioria deles possui um histórico repleto de títulos nacionais e continentais com os maiores clubes europeus.

    Já na seleção de Cabo Verde, as principais conquistas dos jogadores ocorreram em campeonatos nacionais menos conhecidos, com exceção de alguns sucessos individuais, como o título do Campeonato Português conquistado por Giovanni Cabral com o Sporting de Lisboa e a conquista do Campeonato Russo por Kevin Pina com o Krasnodar. Apesar disso, o torneio atual provou que o histórico por si só não determina os resultados das partidas.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    De uma colônia portuguesa à Copa do Mundo

    O contexto histórico de Cabo Verde confere um caráter ainda mais singular a essa história. O país é um arquipélago composto por dez ilhas situadas no Oceano Atlântico, a cerca de 450 quilômetros da costa oeste da África.

    As ilhas permaneceram sob domínio português por séculos e foram um importante centro do comércio de escravos, antes de conquistarem sua independência em 1975. A população do país é de apenas cerca de 530 mil habitantes, o que a torna o terceiro menor país a se classificar para a fase final da Copa do Mundo, atrás apenas de Curaçao e da Islândia.

    No entanto, tornou-se o menor país da história a chegar às fases eliminatórias da Copa do Mundo, superando o recorde que pertencia à Irlanda do Norte desde 1958.

    Por outro lado, a Argentina parece um gigante sob todos os aspectos. Ela se estende por uma área de aproximadamente 2,8 milhões de quilômetros quadrados, conta com mais de 46 milhões de habitantes e é o segundo maior país da América do Sul, atrás apenas do Brasil, enquanto seu Produto Interno Bruto (PIB) chega a cerca de 683 bilhões de dólares, em comparação com apenas cerca de 3 bilhões de dólares de Cabo Verde.

    No papel, todos os indicadores parecem favorecer a Argentina. História, títulos, experiência, valor de mercado, qualidade dos jogadores e profundidade do elenco: tudo isso confere ao campeão mundial uma vantagem esmagadora antes do apito inicial.

    Mas o futebol sempre provou que não se resume apenas a cálculos. Cabo Verde chegou a esta fase depois de superar todas as expectativas e conseguiu deter seleções com mais experiência e potencial, confirmando que não é apenas um convidado de honra no torneio.

    E a pergunta que permanece antes do início do confronto é: a seleção dos “Tubarões Azuis” continuará escrevendo uma das maiores histórias da Copa do Mundo, ou Lionel Messi e seus companheiros porão fim ao sonho e confirmarão que a história ainda é a palavra final quando o gigante enfrenta o aventureiro?

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