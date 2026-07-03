Por que a partida entre a Argentina e Cabo Verde é considerada a mais desigual das fases eliminatórias da Copa do Mundo?

Há partidas que são aguardadas por causa dos nomes de peso, outras pelo prestígio da competição, mas alguns confrontos se destacam por reunirem dois mundos totalmente diferentes. E é exatamente isso que representa o jogo entre a Argentina e Cabo Verde nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

De um lado do campo está uma seleção considerada uma das maiores da história do futebol, detentora de três títulos mundiais e liderada pelo lendário Lionel Messi, que continua escrevendo novos capítulos em sua carreira excepcional.

Do outro lado, surge uma seleção que disputa sua primeira participação na fase final da Copa do Mundo e vive uma história que beira a fantasia, depois de desafiar todas as expectativas e chegar às oitavas de final em uma conquista sem precedentes.

Não se trata apenas de um confronto entre duas seleções, mas de um choque entre o passado e o presente, entre a potência tradicional e a ambição ilimitada, entre uma escola de futebol que fez história no esporte e outra que está apenas começando a escrever a sua.

Por esse motivo, muitos consideram essa partida como um dos confrontos mais desequilibrados da fase eliminatória na história da Copa do Mundo, segundo informou a emissora britânica “BBC”.